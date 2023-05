Bing cherche des alliés : négocie avec Firefox et Safari pour gagner du terrain sur Google

Microsoft veut révolutionner le monde des moteurs de recherche. Et il veut rendre cela possible en s’associant à Firefox pour faire de Bing son moteur de recherche par défaut, selon un rapport de The Information. Cela pourrait être l’un des moyens possibles pour Bing d’augmenter sa part de marché face à Google, qui domine actuellement l’industrie de la recherche en ligne.

Que indique cette alliance ?

Selon des sources directement au courant, citées par le rapport, les responsables de Bing auraient fait part de leur souhait de remporter le contrat avec Firefox, qui est renouvelé cette année. Actuellement, Mozilla, le propriétaire de Firefox, perçoit un pourcentage des revenus publicitaires générés par Google. Cependant, selon The Information, les revenus publicitaires de Microsoft sont inférieurs en comparaison. Par conséquent, si Microsoft et Mozilla parviennent à un accord, ils devront le modifier à partir de l’accord actuel de Mozilla avec Google.

Le rapport indique également une autre opportunité prometteuse pour Microsoft de promouvoir Bing, si l’entreprise décide d’adopter une approche plus agressive. Avec le navigateur Safari d’Apple mettant fin à son contrat avec Google l’année prochaine. Microsoft pourrait explorer la possibilité de profiter de cette fenêtre pour établir Bing comme navigateur principal sur iPhone et iPad. Malgré la présence importante de Google sur le marché, cette décision pourrait encourager davantage de concurrence et stimuler l’innovation dans l’industrie technologique.

Quels avantages Microsoft pourrait-il obtenir ?

Microsoft pourrait potentiellement en bénéficier à la fois financièrement et en termes d’image. De son côté, Mozilla pourrait également voir des gains, si son alliance avec Firefox se traduit par une légère augmentation de parts de marché. La société s’est efforcée d’élargir sa base d’utilisateurs en faisant évoluer et en mettant à jour continuellement son chatbot alimenté par l’IA depuis son lancement. En réponse à une demande d’utilisateur de longue date, une fonctionnalité a été activée pour enregistrer l’historique des discussions lors de l’utilisation de Bing Chat.

Bing est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé au monde après Google, avec une part de marché de 6,7 % selon StatCounter. Cependant, il est loin du géant de la recherche, qui détient 92% du marché. Avec cette éventuelle alliance avec Firefox, Microsoft pourrait tenter de réduire cet écart et proposer une alternative plus attractive aux utilisateurs.

