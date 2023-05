Le sémaglutide, le médicament amaigrissant «miracle», a également des effets anticancéreux: étude

Le sémaglutide, un médicament contre le diabète doté de fortes capacités anti-obésité, a également un effet contre le cancer, selon une nouvelle étude. En fait, le médicament restaure la fonction des cellules immunitaires Natural Killer qui tuent les cellules tumorales.

Les scientifiques ont découvert un autre effet extrêmement positif du sémaglutide, à savoir la capacité de réactiver la fonction des cellules immunitaires anticancéreuses, les soi-disant Natural Killer (NK). Le médicament, développé à l’origine pour lutter contre le diabète de type 2, a récemment fait la une des journaux internationaux grâce à sa capacité à catalyser la perte de poids chez les patients qui le prennent. Une étude récente publiée dans le New England Journal of Medicine, par exemple, a révélé une perte de poids de 15 % ou plus chez les participants (avec une moyenne de 15 kilogrammes perdus). « Aucun autre médicament n’a atteint ce niveau de perte de poids, cela change vraiment la donne », a déclaré Rachel Batterham, co-auteur de l’étude. La popularité du médicament est montée en flèche lorsque des VIP et des influenceurs ont promu son efficacité sur les réseaux sociaux, provoquant une baisse de disponibilité pour les patients atteints de diabète de type 2. Au-delà des problèmes logistiques, sachant que le sémaglutide a aussi des propriétés anticancéreuses – à vérifier avec des études plus approfondies que celle-ci – est une autre flèche dans l’arc de la médecine. La raison est simple, car l’obésité, le diabète de type 2 et le cancer sont souvent étroitement liés.

Une équipe de recherche irlandaise dirigée par des scientifiques du Kathleen Lonsdale Institute for Human Health Research de l’Université de Maynooth, qui a collaboré étroitement avec des collègues, a déterminé que le sémaglutide est capable de réactiver la fonction anticancéreuse des cellules immunitaires Natural Killer du St Vincent’s University Hospital & University College Dublin et Trinity College. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Andrew E. Hogan, ont décidé d’évaluer l’efficacité du médicament pour restaurer les déséquilibres immunitaires déclenchés par l’obésité. En effet, on sait que l’affection détermine un état inflammatoire constant responsable d’une altération du système immunitaire. Pour cette raison, les cellules immunitaires NK ne fonctionnent pas correctement. C’est un problème très important, étant donné qu’on a affaire à des soldats de première ligne qui attaquent et tuent spontanément « des éléments cellulaires reconnus comme ‘non-soi’, c’est-à-dire étrangers au corps », comme l’explique l’Institut Humanitas. Parmi eux se trouvent des agents infectieux mais aussi des cellules cancéreuses, qui dans des conditions normales seraient rapidement attaquées par les NK. Selon les experts, c’est l’une des raisons pour lesquelles l’obésité est associée à de nombreux cancers (40 %, précise la Maynooth University dans un communiqué). Un tel dysfonctionnement immunitaire peut également être associé au développement du diabète de type 2 ; c’est aussi pour cette raison que les chercheurs ont voulu observer l’impact du sémaglutide sur des patients obèses non diabétiques. Le médicament est un agoniste du peptide 1 de type glucagon (GLP-1) qui imite l’action d’une hormone pour maintenir la satiété et réguler la glycémie (c’est pourquoi il est aussi si efficace pour la perte de poids).

Dans l’étude, le professeur Hogan et ses collègues ont impliqué vingt participants, qui ont reçu une injection de sémaglutide par semaine pendant six mois. L’objectif, comme indiqué, était d’évaluer la capacité à restaurer la fonction des cellules NK, grâce à divers tests appelés cytométrie en flux multicolore, dosages immuno-enzymatiques et dosages de cytotoxicité. Au terme de la période de suivi, les chercheurs ont constaté une réactivation des cellules tueuses naturelles, notamment une augmentation du processus métabolique de glycolyse CD98-mTOR, « qui est essentielle à la production de cytokines par les cellules NK », expliquent-ils.les auteurs de l’étude. Les cytokines sont des molécules naturellement produites par les cellules NK et sont essentielles pour déclencher la réaction immunitaire contre les agents étrangers. En termes simples, le sémaglutide a réussi à corriger les déséquilibres immunitaires associés à l’obésité et à réarmer le corps contre le cancer, réduisant ainsi efficacement le risque de tomber malade. Du bon côté, cet avantage est également apparu chez les patients qui n’ont pas perdu de poids pendant l’étude (environ 50 %), c’est donc un résultat indépendant de la perte de poids.

« Mon équipe et moi-même sommes très enthousiasmés par ces nouvelles découvertes concernant les effets du traitement au GLP-1 sur les personnes obèses et il semble avoir des avantages réels et tangibles pour ceux qui prennent actuellement le médicament », a déclaré le professeur Hogan. . « Nous arrivons enfin au point où il est démontré que les traitements médicaux de la maladie de l’obésité préviennent les complications de l’obésité », a fait écho l’endocrinologue Donal O’Shea, co-auteur de l’étude. Il est important de noter qu’il s’agissait d’une petite étude avec seulement vingt participants et qu’il n’y avait aucune comparaison avec un groupe témoin placebo. Pour avoir la confirmation définitive de l’efficacité anticancéreuse du sémaglutide, il sera nécessaire de mener des essais beaucoup plus approfondis, randomisés, en double aveugle, randomisés avec placebo et avec un grand nombre de volontaires. Les détails de la recherche prometteuse « La thérapie par le peptide-1 de type glucagon chez les personnes obèses restaure le métabolisme et la fonction effectrice des cellules tueuses naturelles » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Obesity.

