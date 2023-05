« C’est le plus avancé au monde »: le robot patient équipé d’intelligence artificielle arrive à Trieste

Son nom est Hal l s5301 c’est un simulateur humanoïde adulte, il a des membres de robot et de vraies réactions physiologiques. Il servira à former les étudiants et à réduire les erreurs humaines dans les pratiques médicales.

Si vous dites Hal, vous pensez à 2001 A Space Odyssey. Le super ordinateur « Heuristic ALgorithmic » qui a gagné la 13e place dans la liste des 50 meilleurs méchants cinématographiques de tous les temps et est devenu dans l’imaginaire commun l’ancêtre d’une série de machines intelligentes du futur. Maintenant que ces machines arrivent, dans les services de l’hôpital de Trieste, « le simulateur de patient le plus avancé au monde » a été présenté, qu’ils ont décidé d’appeler Hal s5301. Il transpire, bouge ses yeux, ses bras, il est doté d’une intelligence artificielle, et devant les étudiants en médecine il joue le rôle du patient, changeant de temps en temps la pathologie qui l’affecte.

« Pour la première fois, l’intelligence artificielle a été intégrée dans un simulateur humanoïde en médecine et cela représente une opportunité importante pour améliorer la formation des professionnels de la santé et, par conséquent, la qualité des soins qu’ils prodiguent aux patients. Par conséquent, l’impact social de cette formation interdisciplinaire avancée sera considérable dans la réduction des erreurs en médecine dues au facteur humain », a expliqué Patrizia Angelotti, PDG d’Accurate, une société faisant partie de Digit’Ed, une société italienne qui opère dans la formation professionnelle et dans le digital learning.

Le premier patient humanoïde arrive entre les salles

Hal s5301 est un simulateur humanoïde adulte, il a des membres robotiques et de vraies réactions physiologiques, il a été produit par Accurate, une société italienne de recherche et développement dans le domaine de la simulation médicale, en collaboration avec Gaumard Scientific, une société américaine basée à Miami, en Floride, qui crée des simulateurs pour les grands hôpitaux universitaires et les écoles d’infirmières. Il sera utilisé au Centre de simulation médicale et de formation avancée (CSMAA) de l’Université Julian pour former les étudiants. Le robot réagit comme si le corps était humain et les chercheurs y ont testé des outils normalement utilisés sur les patients : stéthoscopes, cathéters, capteurs ou encore défibrillateurs.

Il a en effet été construit de manière à permettre la pratique des techniques médicales pour les résidents en médecine, il reproduit la physiologie cardiaque, respiratoire, vasculaire et cérébrovasculaire. Comme l’annonce fièrement l’Université de Trieste : « La première installation en Europe du simulateur de patient le plus réaliste au monde a eu lieu ici ».

Comment Hal s5301 sera utilisé

« C’est un choix didactique qui permet aux étudiants de troisième cycle et aux étudiants en médecine et en soins infirmiers d’acquérir et d’améliorer les compétences et la confiance dans un environnement « protégé » à partager en équipe », a expliqué Nicolò de Manzini, directeur du département des sciences médicales et chirurgicales. et santé des UniTS « Une opportunité qui permet de vivre une dynamique de travail en équipe, de gérer les urgences et d’affiner ses compétences diagnostiques avant même d’entrer en contact avec de vrais patients ». Et de fait les étudiants simulent l’activité hospitalière, Hal s5301 arrive, ils étudient son cas clinique, l’observent et formulent des diagnostics. Une fois l’exercice terminé, les enseignants corrigent les erreurs ou expliquent comment intervenir dans le futur. De cette façon, non seulement l’apprentissage est interactif, mais il est également possible d’éviter les erreurs potentielles en exploitant l’expérience directement dans la voie.

Hal est programmé à chaque fois en fonction de la pathologie qu’il doit simuler, en effet depuis une salle de contrôle adjacente se trouve un étudiant en médecine qui donne la parole au patient robot avec un microphone. Ainsi, les principales techniques médicales des urgences, des soins intensifs et de la chirurgie peuvent être testées directement dans un environnement protégé. « Doter les étudiants et doctorants d’outils de pointe est indispensable pour apporter aux citoyens la meilleure réponse sanitaire possible : cela contribue aussi fondamentalement à relever le défi qui nous attend, celui de refonder en urgence le système de santé », a expliqué le conseiller régional avec responsable de la Santé, Riccardo Riccardi.

