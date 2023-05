Les États-Unis ont besoin de plus d’argent pour se débarrasser de l’équipement Huawei

Depuis que les États-Unis ont déclaré Huawei et ZTE comme une menace pour la sécurité nationale en raison d’espionnage présumé, le coût du retrait de leur équipement augmente. Ils leur ont imposé des sanctions en 2019., et une campagne est en cours pour les éliminer complètement du sol américain. Il semble maintenant que les États-Unis aient besoin de plus d’argent pour achever un tel travail.

En 2021, la FCC a reçu un financement de 1,9 milliard de dollars pour aider les opérateurs à remplacer les équipements Huawei et ZTE par des alternatives. Deux ans plus tard, il s’avère que les États-Unis ont besoin de plus d’argent, soit 3,08 milliards de dollars supplémentaires pour mener à bien le projet.

Pourquoi les États-Unis ont-ils besoin de plus d’argent pour terminer le travail ?

Si des coûts supplémentaires n’apparaissent pas entre-temps, les États-Unis dépenseront un total de 5 milliards de dollars pour le remplacement des infrastructures. Cependant, en raison du manque de fonds, le FCC a décidé d’établir des priorités. Les premiers en ligne pour l’indemnisation sont les opérateurs avec plus de deux millions d’utilisateurs.

Outre le fait que les États-Unis ont besoin de plus d’argent pour achever le travail, ils font également pression sur les pays européens pour qu’ils fassent de même. Jusqu’à présent, seuls la Suède et le Royaume-Unis ont obéi. Ce dernier a prédit que le remplacement complet de l’infrastructure Huawei durera jusqu’en 2027. D’autres pays continuent de faire affaire avec des entreprises chinoises, et actuellement, 41 % de l’infrastructure 4G européenne repose sur la technologie Huawei.

Qu’en est-il des autres pays ?

Étant donné que les États-Unis ont besoin de plus d’argent pour se débarrasser de Huawei, certains pays de l’UE ont décidé de suivre leur propre chemin. L’Allemagne, la Pologne, le Portugal et l’Autriche continuent également d’utiliser les équipements Huawei pour le réseau 5G.

Berlin dit qu’ils décideront eux-mêmes de l’équipement qu’ils utiliseront. Cela indique qu’ils ne céderont pas à la pression américaine. Il a été récemment rapporté que l’opérateur Vodafone en Allemagne dépenserait à lui seul 2,8 milliards d’euros pour remplacer l’équipement de Huawei.

Le registre

