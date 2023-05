Le plus grand discours d’ouverture de Google de l’année commence aujourd’hui : voici à quoi s’attendre

Aujourd’hui c’est le grand jour ! Google I/O 2023 commence à 10 h 00 PT. Cela indique que c’est cette période de l’année où nous pouvons nous attendre à un tas de lancements de nouveaux produits passionnants. Y compris les très attendus Pixel Fold et Pixel Tablet. La société partagera également de nouveaux développements passionnants concernant Android 14.

Donc, si vous êtes enthousiasmé par tout cela et que vous souhaitez en savoir plus dans le confort de votre maison, vous pouvez rejoindre l’événement en ligne.

Quand et où puis-je regarder le discours d’ouverture de Google I/O 2023 ?

Comme mentionné précédemment, l’événement devrait commencer à 10 h 00 PT le 10 mai. Vous pouvez regarder l’événement I/O 2023 en direct sur le site Web de Google ou vous connecter à la chaîne YouTube de Google. Si vous manquez la diffusion en direct, vous pouvez toujours regarder une version enregistrée de l’événement sur YouTube plus tard.

Maintenant que nous avons couvert cela, parlons de toutes les annonces que nous attendons de Google lors de l’événement.

Un pliable



I/O 2023 nous apportera certainement le lancement du premier appareil pliable de l’entreprise, le Pixel Fold. Alors que des rumeurs sur son développement circulent depuis quelques temps, Google nous a surpris la semaine dernière en proposant un aperçu du Pixel Fold.

Grâce au teaser officiel, on sait à quoi ressemble le Pixel Fold. Et pas étonnant, il se plie horizontalement comme un livre, semblable aux autres pliables du marché. Mais il reste encore beaucoup à découvrir car Google a gardé les détails bien secrets.

Il est fort probable que la société utilise le SoC Tensor G2 et propose un écran de couverture de 5,8 pouces qui s’étend à un écran de 7,6 pouces lorsqu’il est déplié. Par ailleurs, il pourrait supporter un prix d’environ 1800 $. Il sera donc intéressant de voir ce que Google fait pour justifier le prix annoncé. Et comment il rivalise avec le Z Fold 4 de Samsung.

Tablette Google Pixel

Nous sommes également ravis de voir la tablette Pixel lors de cet événement, même si Google n’a pas confirmé son lancement. Il a été annoncé lors de la Google I/O de l’année dernière, nous attendons donc son introduction lors de l’événement I/O 2023.

Les rumeurs suggèrent que Google inclura une station d’accueil de chargement unique avec la tablette. Cet addon transformera la tablette en un hub intelligent, permettant aux utilisateurs de contrôler leurs accessoires de maison intelligente. De plus, les haut-parleurs intégrés de la station d’accueil en font un système de divertissement polyvalent.

De plus, les dernières rumeurs indiquent que la tablette Pixel pourrait être équipée de la puce Tensor G2 de Google, d’Android 13, de 8 Go de RAM et d’un écran de 11 pouces avec une finition nanocéramique. En termes de prix, une récente liste d’Amazon suggère un prix d’environ 600 $.

GooglePixel 7a

Le Pixel 7a est actuellement le secret le moins bien gardé de Google. Ses rendus, ses spécifications et même son prix ont été largement diffusés sur Internet. Certains utilisateurs ont même commencé à le vendre sur eBay. En conséquence, il ne reste plus grand-chose à découvrir sur le Pixel 7a.

L’appareil comprendra une puce Tensor G2, un écran 90Hz et un appareil photo principal 64MP. Les deux derniers sont quelques-unes des fonctionnalités qui n’ont jamais été vues auparavant dans les appareils de la série A économiques de Google. Cependant, ces mises à niveau pourraient augmenter le prix de l’appareil, car des rumeurs suggèrent que le Pixel 7a pourrait coûter 50 $ de plus que le Pixel 6a, à 499 $. L’appareil sera très probablement disponible en quatre coloris – Charcoal, Snow, Sea et Coral – le dernier étant exclusif à Google Store.

Un aperçu de la série Pixel 8 ?

Comme l’année dernière, Google pourrait nous donner un aperçu de la série Pixel 8 dans les I/O 2023. Nous savons que la gamme se composera initialement de deux appareils, à savoir le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup d’informations disponibles sur ces appareils, des rumeurs suggèrent que le Pixel 8 Pro sera doté du plus grand capteur ISOCELL GN2 de Samsung comme appareil photo principal.

Android 14 « Gâteau à l’envers »

Aucun événement Google I/O n’est complet sans l’introduction officielle du dernier système d’exploitation Android. Place maintenant à Android 14, disponible depuis février. La nouvelle version, nommée « Upside Down Cake », devrait apporter quelques ajouts modestes par rapport à la version Android actuelle.

Jusqu’à présent, dans la phase bêta, nous n’avons vu aucun changement d’interface significatif. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que cela change à I/O 2023, car Google présentera les changements et modifications visibles à venir sur Android 14.

De plus, nous pouvons attendre avec impatience le nouveau système d’exploitation avec des améliorations spécialement conçues pour les appareils pliables, les tablettes et les écrans plus grands. Cela en fait un ajustement parfait pour l’événement, en particulier avec l’introduction du Pixel Fold.

Annonces d’IA par Google dans I/O 2023



Avec la popularité croissante des outils d’IA comme ChatGPT, Google pourrait faire des annonces importantes liées à l’IA lors de son discours d’ouverture I/O 2023.

Selon les rapports, l’événement verra le lancement de PaLM 2, la dernière version de leur grand modèle de langue (LLM) qui prend en charge plus de 100 langues. L’entreprise teste également des outils d’IA générative dans Workspace, à commencer par Docs et Gmail. Pendant les I/O, Google pourrait étendre ces fonctionnalités pour inclure Sheets et Slides, annonçant la disponibilité plus large de ces outils.

Par ailleurs, attendez-vous à voir des améliorations apportées au rival de ChatGPT, Bard. Plus important encore, la société pourrait ajouter la prise en charge des langues japonaise et coréenne dans le chatbot. De plus, Google pourrait introduire des fonctionnalités et des améliorations plus intéressantes pour Bard lors de l’événement. Et cela renforce définitivement notre anticipation.

