Cet ordinateur miniature Intel 486 fonctionne sous Windows 95, mais pas grand-chose d’autre

Pourquoi c’est important : Eric Mackrodt de The Eric Experiment était intéressé par la construction d’un petit ordinateur rétro utilisant du hardware moderne comme un Raspberry Pi, mais après avoir fait quelques recherches, il a décidé de changer de vitesse et d’utiliser du hardware authentique pour une meilleure compatibilité. Il a choisi un SBC avec un processeur Intel 486 DX4 cadencé à 100 MHz ainsi qu’un fond de panier ISA à quatre emplacements à des fins d’extension.

Mackrodt a opté pour un Tseng Labs ET4000 pour les graphiques et a choisi un ESS AudioDrive ES1868F pour le son. Une carte Ethernet SMC facilitera le transfert de fichiers vers l’ordinateur et lui permettra de se connecter, tandis qu’un adaptateur SD vers IDE permettra des capacités de stockage modernes.

Les autres éléments matériels incluent un émulateur de disquette, une alimentation Pico et un adaptateur pour pouvoir connecter un lecteur de CD-ROM.

La partie la plus cool de la construction est sans aucun doute l’écran miniature et le boîtier de l’ordinateur. Les deux ont été conçus sur mesure et imprimés en 3D pour ressembler à des versions plus petites de la réalité. L’écran a été modélisé d’après un CRT Samsung SyncMaster 3 et utilise un écran LCD 4: 3 de 7 pouces fonctionnant à une résolution de 800 x 600.

Comme vous le verrez, le projet impliquait de nombreuses fabrications et modifications personnalisées ainsi que de nombreuses révisions de versions imprimées pour que tout soit parfait. C’est vraiment une construction unique en son genre et vraiment, c’est l’attention portée aux détails – les petites choses – qui la rendent spéciale. Les choix de couleurs corrects pour la période pour le cadre et les panneaux, le verrou à clé et le lecteur de disquette de 5,25 pouces ont tous fière allure, tout comme la place pour un badge de boîtier.

Mackrodt a pu tout mettre en place et fonctionner sans trop de problèmes. Windows 95 est chez lui sur le système, mais malheureusement, le hardware lui-même n’a tout simplement pas assez de puissance pour faire quoi que ce soit de manière respectable. Les jeux de l’époque étaient chargés mais n’étaient pas vraiment jouables en raison de leur faible fréquence d’images. Même Winamp a eu du mal à lire un fichier MP3. Aie.

