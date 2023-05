L’écran de verrouillage iOS 17 pourrait donner à Maps le traitement de la musique

Une nouvelle rumeur indique aujourd’hui qu’Apple Maps bénéficiera d’une refonte des activités en direct de l’écran de verrouillage de l’iPhone avec iOS 17. Bien que le changement afirmé réduise l’affichage de Maps, il autoriserait l’accès aux notifications et afficherait la date et l’heure.

Fuite anonyme de Twitter Analyste 941 a partagé la rumeur ce matin en disant « Aimez-le ou non, Apple s’en fiche – c’est la nouvelle « Activité en direct » de Maps pour l’écran de verrouillage (tous les iPhones). »

En guise de rappel, l’analyste 941 a partagé avec précision certains détails sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro avant son lancement, mais n’a pas d’antécédents établis de prédictions précises.

Comme indiqué ci-dessus et ci-dessous, la prétendue nouvelle expérience Maps Live Activities sur l’écran de verrouillage ressemblerait davantage à Apple Music qu’à l’actuel écran de verrouillage Maps dans iOS 16.

Actuellement, lorsque vous utilisez Apple Maps, tout l’écran de verrouillage affiche votre navigation. Dans ce changement possible pour iOS 17, le nouveau design est une vue 2/3 pour Maps avec l’heure et la date restant dans le 1/3 supérieur. Mais vous pourrez peut-être redimensionner la vue à la taille 1/3 inférieure pour correspondre à la façon dont Apple Music et d’autres applications s’affichent sur l’écran de verrouillage.

De plus, avec iOS 16, vous ne pouvez pas afficher les notifications lorsque vous naviguez avec Apple Maps depuis l’écran de verrouillage. Glisser vers le haut déverrouille simplement votre téléphone. Dans iOS 17, Analyst 941 indique que vous pouvez accéder aux notifications en glissant vers le haut, comme vous le pouvez avec toute autre intégration prise en charge par Live Activities.

Enfin, le leaker dit « oui, cela arrive sur iOS 17 ; confirmé. » Cependant, c’est la première fois que nous entendons cette rumeur, donc pour l’instant, il est difficile de savoir avec certitude. Mais nous sommes à moins d’un mois d’Apple montrant officiellement iOS 17 le 5 juin lors du keynote de la WWDC.

Et prétendument, vous pouvez réduire la carte à la taille du lecteur de musique sur l’écran de verrouillage et la re-maximiser en appuyant sur l’activité.

Je n’ai pas vu cela ni obtenu suffisamment de détails pour le montrer, mais au moins. – 941 (@ analyste941) 8 mai 2023



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :