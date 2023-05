Parce que garder la coque du smartphone pendant qu’on le recharge endommage la batterie

La meilleure bande pour faire fonctionner votre smartphone se situe entre 0° et 35°. En dehors de ces températures, la batterie de votre appareil risque de s’abîmer trop rapidement. Un autre bon conseil est de ne pas charger vos appareils pendant la nuit.

Bien que la technologie des smartphones continue de progresser, il y a un composant qui est toujours resté pratiquement le même d’un point de vue structurel : la batterie. L’énergie qui permet à tous les services contenus dans le smartphone de fonctionner est stockée par une batterie lithium ion qui plus elle est utilisée, plus elle se dégrade. Le vieillissement de la batterie est un facteur contre lequel on ne peut pas grand-chose. Cela arrive à n’importe quel modèle. La seule chose qui puisse être faite pour colmater les dégâts est d’adopter une série de comportements qui ralentissent l’effondrement des performances. L’un d’eux est de ne jamais recharger votre smartphone avec la coque enroulée autour de l’appareil.

Pourquoi enlever votre coque de téléphone avant de charger

Au final, tout est une question de température. Pour garantir les meilleures performances et une meilleure durée dans le temps, les batteries au lithium doivent fonctionner dans une plage comprise entre 0° et 35°. Ce n’est pas une ligne claire et elle varie souvent d’un appareil à l’autre, mais ces conseils servent à clarifier la plage dans laquelle vous devriez toujours essayer de garder vos appareils, smartphones et tablettes. Lorsque le smartphone est rechargé, la température de l’appareil augmente. Le risque de maintenir la coque dans cette phase est d’empêcher l’appareil de disperser de la chaleur à travers le corps du téléphone, l’échangeant ainsi avec le milieu environnant ou avec la surface sur laquelle il est posé.

Autres conseils pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre smartphone

De nombreux téléphones disposent désormais d’outils de diagnostic dans le système d’exploitation qui vous permettent de vérifier l’état de la batterie. En effet, avec le temps la batterie perd de sa capacité : une recharge à 100% faite après un an d’utilisation ne sera pas aussi efficace que la même recharge faite le jour où on l’a achetée. Le premier conseil pour économiser la charge est d’éviter les extrêmes : ne la rechargez pas et ne la déchargez jamais trop. Une bonne fourchette est de 30% à 70% de charge. Pour cette raison, il y a aussi un deuxième conseil. Ne laissez pas votre téléphone charger toute la nuit. Même si cela vous semble plus confortable, et en fait ça l’est.

Kevin Purdy d’iFixit avait donné au New York Times une bonne métaphore pour comprendre ce qui se passe si vous voulez surcharger un téléphone : « Il est assez facile de remplir une éponge lorsqu’elle est sèche, ce qui la sature d’eau. Mais essayer de forcer une éponge presque saturée à absorber les dernières gouttes de liquide nécessite une certaine pression et laisse probablement plus de liquide accumulé à la surface. »

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :