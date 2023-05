La Chine qualifie les États-Unis de "Empire du piratage," citant des fichiers Wikileaks de 2017

Facepalm : Le terme « hacker chinois » est devenu un dicton courant dans la culture pop, mais il semble que la nation asiatique ait un terme similaire pour les États-Unis : l’« Empire du piratage ». Le nom apparaît dans un nouveau rapport chinois qui accuse la CIA d’utiliser des cyberattaques contre la Chine et d’autres pays.

Selon The Reg, une enquête appelée « The Matrix » menée par le National Computer Virus Emergency Response Center of China et la société locale de cybersécurité 360 Total Security a été publiée dans un rapport intitulé Empire of Hacking: The US Central Intelligence Agency – Part I.

Le rapport affirme que les enquêteurs examinant un certain nombre de cyberattaques en Chine ont capturé et extrait un grand nombre de chevaux de Troie, de plug-ins fonctionnels et d’échantillons de plates-formes d’attaque présumés être étroitement associés à la CIA, révélant un « empire de pirates » sous contrôle américain, écrit le South China Morning Post.

« Ces cyberarmes ont fait l’objet d’une gestion d’ingénierie logicielle stricte, standardisée et professionnelle, qui est uniquement suivie par la CIA dans le développement d’armes de cyberattaque », indique le rapport.

Mais bon nombre des découvertes proviennent d’anciennes informations glanées lors d’une série de fuites de 2017 sur la CIA par Wikileaks, dont le nom de code est Vault7. Il comprenait des détails sur le programme mondial de piratage secret de l’agence, les logiciels malveillants qu’elle utilisait et des dizaines d’exploits militarisés de type « zero-day » contre un large éventail de produits d’entreprises américaines et européennes, y compris les téléphones Apple et Android, Windows et les téléviseurs intelligents, qui ont été exploités. afin que leurs microphones puissent être utilisés comme appareils d’écoute.

« Ils couvrent désormais presque tous les actifs Internet et IoT dans le monde, permettant le contrôle des réseaux étrangers et le vol de données importantes et sensibles à tout moment », indique le rapport. « Les cibles de ces attaques comprennent les infrastructures d’information tests, l’aérospatiale, les instituts de recherche, les industries pétrolières et pétrochimiques, les grandes sociétés Internet et les agences gouvernementales de divers pays. Ces attaques remontent à 2011 et se sont poursuivies jusqu’à présent. »

Le rapport mentionne également les tentatives de la CIA de saper les régimes socialistes, ainsi que le développement par les États-Unis du protocole TOR, contre lequel la Chine s’est prononcée à plusieurs reprises en raison de son utilisation par ceux qui ne sont pas d’accord avec le parti communiste au pouvoir. .

« Les Etats-Unis doivent prendre au sérieux et répondre aux préoccupations de la communauté internationale, et cesser d’utiliser des cyber-armes pour mener des activités d’espionnage et de cyber-attaques dans le monde », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning.

La Chine et les États-Unis ont une longue histoire en matière de piratage. En 2015, le président Obama de l’époque et le président chinois Xi Jinping ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord selon lequel « aucun gouvernement de pays ne mènera ou ne soutiendra sciemment le vol de propriété intellectuelle par cyber-activation ». Mais des attaques contre des entreprises américaines par des pirates informatiques soutenus par le gouvernement chinois ont été signalées quelques semaines plus tard.

L’un des plus gros piratages que les États-Unis ont imputés à la Chine ces derniers temps a été celui de Microsoft Exchange en 2021.

En février de l’année dernière, le directeur du Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, a déclaré que la Chine était responsable de plus de cyberattaques contre les États-Unis que tous les autres pays réunis.

Ce ne sont pas seulement les piratages de la CIA dont la Chine aime se plaindre. Le gouvernement a qualifié à plusieurs reprises la loi CHIPS de discriminatoire et a affirmé qu’elle montrait la mentalité de guerre froide des États-Unis. Le nombre de restrictions à l’exportation liées aux puces est également un point sensible, surtout maintenant que les États-Unis ont convaincu le Japon et les Pays-Bas de resserrer également leurs règles.



