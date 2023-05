Microsoft et AMD s’associent pour développer des processeurs d’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle (IA) est l’un des domaines les plus prometteurs et les plus compétitifs du secteur technologique. De plus en plus d’entreprises cherchent à développer leurs propres puces IA pour améliorer leurs services, produits et capacités. Parmi eux se trouve Microsoft, qui, selon un rapport récent, collabore avec AMD pour créer un processeur d’IA nommé « Athena ».

Qu’est-ce qu’Athéna et pourquoi est-elle importante ?

Athena est le nom interne de Microsoft pour sa propre puce AI, qu’il conçoit avec l’aide financière d’AMD. Il s’agit d’une puce de type GPU (unité de traitement graphique) qui servirait à entraîner et déduire des modèles d’IA, c’est-à-dire à leur apprendre et à leur appliquer des données. Cette puce est déjà testée en interne et pourrait être disponible l’année prochaine.

L’objectif de Microsoft avec Athena est d’avoir une alternative aux puces de Nvidia, qui dominent actuellement le marché de l’IA. Nvidia est le leader incontesté dans ce domaine, et ses puces sont utilisées par la plupart des fournisseurs de services cloud, y compris Microsoft lui-même. Cependant, Microsoft souhaite réduire sa dépendance à Nvidia et avoir plus de contrôle sur l’approvisionnement et les performances des puces AI.

Microsoft est l’un des principaux fournisseurs de services cloud et l’IA est un élément essentiel de sa stratégie. La société a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI, le développeur du modèle de langage GPT-3, capable de générer un texte cohérent à partir de n’importe quelle entrée. Cet investissement a accru la demande de puces IA de Microsoft, qui les utilise également pour d’autres services tels que Bing, Cortana ou Azure.

Quel rôle joue AMD dans cette alliance ?

AMD est l’un des principaux fabricants de puces au monde, en concurrence avec Intel et Nvidia dans différents segments. AMD a réussi à se démarquer sur le marché des processeurs pour ordinateurs personnels et serveurs, grâce à son architecture Zen, qui offre des performances et une efficacité énergétique élevées. Cependant, AMD a encore du chemin à parcourir sur le marché de l’IA, où Nvidia a une avance écrasante.

Pour cette raison, AMD considère Microsoft comme un partenaire stratégique pour renforcer sa présence dans le domaine de l’IA. Selon le rapport, AMD reçoit un support financier de Microsoft pour co-développer la puce Athena, ainsi que d’autres puces personnalisées pour les plus gros clients de Microsoft. De cette manière, AMD pourrait bénéficier des connaissances et de l’expérience de Microsoft en matière d’IA, ainsi que d’accéder à un marché potentiellement lucratif.

La PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré que l’IA est l’une des priorités stratégiques les plus élevées de l’entreprise. Ils sont très heureux de leur opportunité dans ce domaine. Su a également déclaré que nous en étions aux premiers jours de l’ère de l’informatique IA et qu’il y avait de la place pour l’innovation et la différenciation.

Quelles implications cette alliance a-t-elle pour l’avenir de l’IA ?

L’alliance entre Microsoft et AMD est un autre exemple de l’intérêt croissant pour l’IA dans le secteur de la technologie. De plus en plus d’entreprises cherchent à développer leurs propres puces IA pour obtenir un avantage concurrentiel et offrir de meilleures solutions à leurs clients. Google, Amazon et Apple ont déjà leurs propres gammes de processeurs IA, qu’ils utilisent pour leurs services cloud, leurs smartphones, etc.

