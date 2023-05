Amazfit : les meilleures applications pour ZeppOS et Android

La Zepp Health Corporation, fabricant de toutes les montres Amazfit, tente d’augmenter l’attractivité de ses propres smartwatches et trackers de fitness. Un magasin d’applications intégré avec un grand nombre d’applications ne devrait pas manquer. Par rapport à l’Apple Watch ou à la Pixel Watch et à la Galaxy Watch5, la sélection d’applications est encore réduite. Et de nombreux programmes sont plutôt inutiles. Mais au cours de mes recherches, j’ai découvert des applications intéressantes qui pourraient vous valoir la peine.

Installer des applications sur la smartwatch Amazfit

Amazfit ne propose pas de boutique d’applications directement sur votre montre – vous n’avez donc pas à en chercher une. C’est quand même plus pratique sur smartphone. Comment installer des applications sur votre smartwatch Amazfit (exemple : Amazfit GTS 4) :

Lancez l’application Zepp sur votre téléphone. Appuyez sur Profil -> Mes appareils -> votre montre. Faites défiler jusqu’à l’élément de menu App Store. Faites défiler le magasin et trouvez l’application que vous voulez. Appuyez dessus. Allez dans « Installer » et attendez que l’installation se termine. L’application est maintenant dans la liste des applications sur votre montre. Vous pouvez les déplacer vers la position souhaitée sous Zepp App -> Profil -> Mes appareils -> Gestion de la liste des applications.

Dans l’application Zepp, sélectionnez votre montre sous « Profil ». (Capture d’écran) Allez maintenant dans la section « App Store ». (Capture d’écran) Choisissez une application que vous aimez. (Capture d’écran) Appuyez sur Télécharger. (Capture d’écran) L’application sera installée automatiquement. (Capture d’écran) Vous pouvez modifier la mise en page de l’application ultérieurement. (Capture d’écran)

Remarque : Vous pouvez également acheter des applications payantes sur votre smartphone de la même manière. L’achat est traité via Google PlayStore ou Apple AppStore. Vous n’avez donc pas à fournir séparément à Amazfit votre carte de crédit ou vos coordonnées bancaires.

Applications ZeppOS recommandées

Vous pouvez trouver des applications natives pour votre smartwatch Amazfit dans le Store de l’application Zepp. Même si l’offre est gérable, vous perdez la trace de plus de 200 programmes. J’ai personnellement trouvé ces programmes particulièrement utiles :

vêtements de navigation

Si vous voulez la meilleure navigation Google Maps possible sur votre montre Amazfit, choisissez Navigation Wear. L’outil est gratuit dans la boutique Zepp, mais vous devez payer pour la version Android. Ce n’est que par la connexion entre les applications du téléphone et la montre que vous pouvez être guidé vers votre destination directement sur la smartwatch.

L’application permet la navigation via la smartwatch Amazfit. (Capture d’écran)

Les options de personnalisation sont également réussies. Flèche de navigation verte ou rouge ? C’est ton choix. Navigation Wear prend en charge la langue allemande.

Go Pro

Contrôlez votre GoPro Hero 9 ou Hero 10 avec votre montre Amazfit. Démarrez ou arrêtez l’enregistrement, changez le mode de la caméra et ajustez la configuration de votre action cam.

Contrôlez votre GoPro avec la smartwatch. (Capture d’écran)

Regarder l’espace de stockage

Le fabricant Amazfit révèle rarement la quantité de mémoire qu’il utilise dans ses montres connectées. Découvrez-le avec l’application Watch Storage Space. Non seulement cela : vous découvrirez également à quel point la mémoire est pleine et quelles zones en ont le plus besoin.

La mémoire de votre smartwatch est-elle déjà pleine ? (Capture d’écran)

Fréquence cardiaque en temps réel

Testez votre fréquence cardiaque en temps réel avec des exercices sportifs simples. C’est perspicace et amusant.

Il s’agit d’une fonction de mesure légèrement meilleure. (Capture d’écran)

Boire de l’eau (temps pour l’eau)

Si vous oubliez souvent de boire suffisamment d’eau, ce petit outil vous aidera de manière simple.

Idéal pour les personnes qui boivent trop peu. (Capture d’écran)

Minuteurs d’œufs

Pour de nombreuses personnes, une minuterie de cuisson des œufs est essentielle. Il y en a aussi un pour les montres Amazfit avec ZeppOS 2.0. En fonction de la taille et de la température, l’application indique le temps de cuisson idéal.

Le moment idéal pour votre œuf. (Capture d’écran)

Pluie

L’application vous montre sur votre montre combien il a plu dans votre région et à quoi cela ressemblera dans les six prochaines heures.

Une application radar de pluie utile. (Capture d’écran)

Prix ​​: Gratuit (version premium disponible pour plusieurs régions)

7 minutes d’entraînement

7 minutes d’exercice par jour suffisent pour faire un peu d’exercice. L’application vous propose des exercices simples sur l’écran de votre montre.

7 minutes peuvent suffire pour faire du sport. (Capture d’écran)

Jeux pour montres intelligentes Amazfit exécutant ZeppOS 2.0

Bien sûr, les jeux ne peuvent pas manquer sur votre smartwatch Amazfit. Mes favoris personnels sont :

2048 : Le puzzle classique est également disponible pour votre montre Amazfit avec ZeppOS. Seule l’opération est un peu délicate.

Snake Game : Le classique de Nokia pour le petit écran. Fonctionne bien.

My Pet Slime : Prenez soin de votre Tamagotchi – ou dans ce cas de votre monstre visqueux.

Démineur : Un Windows n’est pas nécessaire pour découvrir ce petit jeu à la bombe. Plus adapté aux grands écrans.

Block Fall : Une jolie variante de Tetris assez facile à utiliser.

Espace croisé : Salutations de Flappy Bird.

Lancer les dés : Vous avez besoin d’un dé mais vous n’en avez pas sous la main ? Ensuite, Lancez les dés vous aidera.

Cube Stack : Empilez une tour aussi haut que possible. Idée drôle et simple.

Buts de football : marquez des buts en cours de route. Un bon passe-temps pour la salle d’attente.

Cube Stack vous permet d’empiler une tour. (Capture d’écran) Avec Throw the Dice, vous pouvez remplacer un vrai dé. (Capture d’écran) Il y a aussi un serpent pour votre smartwatch Amazfit. (Capture d’écran) Un vrai classique pour votre horloge : 2048. (Capture d’écran) Il y a même un dragueur de mines. (Capture d’écran)

Applications Android pour les montres connectées Amazfit

Des applications supplémentaires sont disponibles exclusivement pour Android pour compléter l’application officielle Zepp et étendre votre montre Amazfit. Les outils utiles sont :

AmazFaces : encore plus de cadrans pour votre montre Amazfit

Si la gamme de cadrans de montre ne vous suffit pas, consultez l’application gratuite AmazFaces. Selon le développeur, plus de 170 000 cadrans sont disponibles, qui sont cependant divisés en de nombreuses langues et des cadrans de montre qui ne conviennent qu’à certaines montres.

L’application n’est pas particulièrement jolie, mais elle vous offre une sélection fantastique en termes de quantité et de qualité. Vous transférez les cadrans directement sur la montre, tout ce dont vous avez besoin est une connexion Bluetooth entre la smartwatch et le téléphone.

Notifier pour Amazfit & Zepp

Notify est une alternative intéressante à l’application officielle Zepp. L’application accède à toutes les informations disponibles, les affiche de manière attrayante et ajoute des fonctions supplémentaires. Par exemple, vous pouvez facilement charger de nouveaux cadrans sur la montre et gérer facilement les cadrans existants. Plus intéressant est l’ajout d’une connexion à Osmand+, Google Maps et Komoot. Il y a même une intégration de l’assistant Google et une individualisation de la fonction Alexa.

Notify offre des fonctionnalités similaires à celles de l’application officielle Zepp. (Capture d’écran) Notifier a même des itinéraires. (Capture d’écran) Modifiez les paramètres supplémentaires directement dans l’application. (Capture d’écran)

De nombreuses fonctionnalités de Notify sont gratuites, tandis que certaines sont payantes. Vous pouvez essayer l’application elle-même sans frais supplémentaires et décider vous-même si la version Pro est nécessaire.

Outils et Amazfit

Semblable à Notify, Tools & Amazfit propose sa propre interface pour personnaliser votre montre. Modifiez l’affectation des boutons de votre montre Amazfit, obtenez un aperçu des données de fitness, ajustez les applications autorisées à envoyer des notifications à votre smartwatch et utilisez une mesure étendue de la fréquence cardiaque.

Cette application propose de nombreuses statistiques. (Capture d’écran) Quelle application doit être autorisée à envoyer des notifications ? (Capture d’écran) De nombreux réglages peuvent également être effectués ici. (Capture d’écran)

Tools & Amazfit est compatible avec une variété de montres Amazfit, mais cela coûte de l’argent. Il n’y a pas de version d’essai.

Navigateur pour les appareils Amazfit

Il s’agit d’une application pratique si vous souhaitez naviguer à l’aide de Google Maps sur votre smartwatch. Vous ne verrez aucune carte, seulement des notifications, mais cela devrait suffire dans la plupart des cas. De cette façon, l’application ne vous distrait pas inutilement.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à l’AppStore de ma montre Amazfit ?

Si vous n’avez pas accès à l’AppStore, votre smartwatch Amazfit ne prend en charge aucune application supplémentaire. Donc, s’il n’y a aucun accès dans l’application Zepp, vous avez un ancien Bip U Pro ou un simple bracelet de fitness, par exemple. Les montres plus récentes, y compris l’Amazfit GTS 4 ou l’Amazfit GTS 4 Mini, disposent déjà du système d’exploitation ZeppOS 2.0 actuel et ont ainsi accès aux plus de 200 applications mentionnées.

S’il n’y a pas de magasin d’applications dans l’application Zepp, votre montre Amazfit ne prend pas en charge les applications supplémentaires. (Photo: Netcost)

Certaines applications, en revanche, ne sont pas disponibles pour certaines smartwatches – en partie parce qu’elles manquent des capteurs nécessaires ou de suffisamment de mémoire interne.

Les montres intelligentes Amazfit actuelles sont disponibles auprès d’Euronics.

