Comment la carcasse d’une baleine morte est éliminée

Parfois de grands cétacés comme les baleines et les cachalots meurent échoués sur les plages publiques, où il n’est pas possible de laisser se décomposer des carcasses pesant des dizaines de tonnes. Voici comment ils sont traités et éliminés.

Les cétacés mystiques – c’est-à-dire les baleines à fanons – sont notoirement les plus gros animaux de la planète ; la baleine bleue (Balaenoptera musculus), la plus majestueuse de toutes avec sa longueur maximale de 33 mètres et son poids d’environ 180 tonnes, est aussi la créature la plus colossale qui ait jamais vécu sur notre planète. Plus encore que les fascinants dinosaures du Mésozoïque. Ces gentils géants jouent un rôle écologique très important, à la fois vivants et morts, mais seulement si leurs carcasses sont laissées sur place (ou éventuellement rejetées en mer). Dans de nombreux cas, cependant, les grands cétacés se retrouvent échoués sur les plages publiques, d’où ils doivent être retirés pour diverses raisons.

La première raison de ce besoin est la sécurité publique, ou il vaudrait mieux dire « le décorum ». Une carcasse de plusieurs dizaines de tonnes qui se décompose à l’air libre émet en effet des odeurs nauséabondes, tandis que les fluides corporels commencent à fuir et que les tissus se putréfient. Comme l’a expliqué à la BBC le Dr Andrew Brownlow, responsable du Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) – un service de sauvetage et de récupération des animaux marins échoués – il n’y a cependant pas de risques biologiques particuliers. « Vous devez retirer une baleine morte d’une plage publique afin qu’elle ne cause pas de détresse aux gens ou qu’elle ne commence à perdre de la graisse et des fluides corporels dans l’environnement, ce qui est plus désagréable que dangereux. Il y a en fait très peu de maladies que nous avons trouvées – et nous avons recherché très attentivement – ​​qui peuvent être transmises par des carcasses de baleines mortes », a expliqué le biologiste marin.

En réalité, il existe un risque que le processus de décomposition provoque une accumulation de gaz dans la carcasse jusqu’à ce qu’elle explose littéralement ; le fameux cas d’un cachalot (un cétacé odontocète, pas une vraie baleine) a explosé à Taïwan en 2004, alors qu’il était transporté par camion vers un laboratoire pour une autopsie. « Quelle horreur. Ce sang et d’autres parties renversées dans la rue sont dégoûtants et l’odeur est vraiment terrible », a déclaré l’un des témoins à BBC News (beaucoup ont été atteints par les entrailles et la graisse de l’animal).

Bref, si un grand cétacé meurt sur une plage, on ne peut pas toujours le laisser là, attendant que la nature – et surtout les animaux charognards comme les oiseaux – fasse son travail. Cela peut être accepté sur la plage d’une île isolée, mais certainement pas sur le front de mer de Rimini ou de Rio de Janeiro, qui sont bondés de monde. Alors, quelles options avez-vous pour vous débarrasser de ces grosses carcasses ? Comme l’indique le Dr Brownlow, l’une des premières options est d’enterrer le cétacé directement sous le sable, une solution qui n’est pas toujours envisageable mais qui reste l’une des plus utilisées. Ensuite, il y a l’option d’enfouissement, du moins en ce qui concerne les tissus mous, qui peuvent être incinérés de la même manière que les carcasses de bovins et d’autres animaux qui meurent dans les fermes. Dans ces cas, très souvent, la première étape est l’test autoptique – par exemple pour déterminer les causes de la mort – puis l’incinérateur, en essayant de préserver le squelette de l’animal, si possible. De nombreux squelettes de baleines, de dauphins, de cachalots et de baleines à bec qui se distinguent dans les musées proviennent d’animaux échoués.

Mais la destruction de la carcasse n’est pas considérée comme la solution idéale par les scientifiques. En fait, le milieu naturel est privé d’une source de ressources très précieuse, comme l’a précisé le Dr Brownlow. « Le simple fait de les retirer de la plage, de l’environnement marin et de les incinérer ou de les mettre en décharge prive en fait l’environnement marin de cette source de nutriments très importante », a expliqué l’expert, ajoutant que lorsque les baleines meurent et coulent dans l’océan, elles créent de véritables des îles riches en nutriments, capables de supporter « une énorme biodiversité ». Mais malheureusement, il n’est pas toujours possible de remorquer un animal de plusieurs dizaines de tonnes, de l’emmener en haute mer et de le laisser couler. Aussi parce que les corps de certaines grandes baleines flottent sur l’eau, au moins pendant un certain temps ; il y a le risque de retrouver la carcasse sur une plage, si on ne l’emmène pas vraiment très, très loin.

Un cas particulier d’élimination d’un grand cétacé concernait le célèbre cachalot Siso, dont le corps s’est échoué sur la plage de Capo Milazzo (Sicile) en 2017. Le spécimen, un mâle de 10 mètres, est mort après avoir été piégé dans un filet de pêche – l’une des principales menaces pour ces animaux -, malgré le fait que les sauveteurs aient réussi à le dégager partiellement de l’enchevêtrement devant les îles Éoliennes. Sa carcasse a été littéralement dépouillée par le biologiste marin Carmelo Isgrò, qui a plongé plusieurs fois dans la mer pour enlever les tissus mous et préserver le squelette, aujourd’hui exposé au Musée MUMA de Milazzo pour rappeler l’impact anthropique sur la faune marine. Le nom Siso est un hommage au surnom d’un ami du biologiste, Francesco, qui l’avait aidé à récupérer le cachalot ; il a été tué par une voiture pirate quelques jours après l’échouage du cétacé.

Des études récentes ont montré que ces merveilleux animaux peuvent également nous aider à lutter contre le changement climatique que nous provoquons nous-mêmes. En effet, par la « fertilisation » des océans avec les excréments, les grands cétacés augmentent les populations de phytoplancton qui à leur tour séquestrent le dioxyde de carbone nocif. Cette précieuse fonction a malheureusement été drastiquement réduite en raison du nombre de spécimens exterminés à l’époque de la chasse à la baleine.

