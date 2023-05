Une étude révèle 4 symptômes liés au cancer colorectal chez les jeunes : des cas en hausse

Une équipe de recherche de l’Université de Washington a découvert quatre symptômes du cancer colorectal précoce, c’est-à-dire chez les personnes de moins de 50 ans. Voici ce qu’ils sont.

L’Association française pour la recherche sur le cancer (AIRC) indique que la tranche d’âge la plus touchée par le cancer colorectal se situe entre 60 et 75 ans, alors que la maladie est « rare » avant l’âge de 40 ans. Or, selon les données de l’American Cancer Society, les diagnostics chez les moins de 55 ans ont littéralement doublé en 25 ans, passant de 11 % en 1995 à 20 % en 2019. Les jeunes adultes peuvent sous-estimer les symptômes de la maladie et ne pas subir de la coloscopie, test généralement recommandé après 50 ans. Pour cette raison, le Dr Matthew Kalady, médecin en chef de la division de chirurgie du côlon et du rectum à l’Ohio State University Comprehensive Cancer Center, dans une interview avec NBCNews, a énuméré quatre signes « de cristal » qui devraient inciter les gens à consulter leur propre médecin. pour une consultation. Ce sont des saignements rectaux ; douleur abdominale; diarrhée continue; et l’anémie ferriprive.

Ces symptômes du cancer colorectal d’apparition précoce, c’est-à-dire diagnostiqués avant l’âge de 50 ans, sont ressortis d’une nouvelle étude ad hoc menée par une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de la Division of Gastroenterology de l’Université de Washington School of Medicine, qui ont collaboré en étroite collaboration avec des collègues du UC San Diego Moores Cancer Center et d’autres institutions. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Cassandra Fritz, professeur de médecine à l’université américaine, ont détecté les symptômes significatifs après avoir analysé statistiquement les données d’environ 5 000 patients atteints d’un cancer rectal précoce. Au moins l’un d’entre eux a été détecté 3 mois à 2 ans avant le diagnostic de cancer, représentant un signal d’alarme qui devrait inciter les gens à se faire examiner. La diarrhée, par exemple, est un symptôme assez courant et généralement transitoire, mais si elle dure des semaines, c’est quelque chose dont il faut parler à votre médecin, comme l’a précisé le Dr Kalady. Le spécialiste souligne que le saignement rectal est aussi quelque chose « que nous gérons tous », mais il est important de déterminer son origine et de distinguer les événements normaux et bénins de quelque chose de beaucoup plus grave. La nouvelle étude a été menée précisément en raison de l’augmentation significative des diagnostics précoces chez les jeunes.

Le cancer colorectal, ainsi appelé parce qu’il affecte les derniers tractus de l’intestin, comme l’indique le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), représente 10 % de tous les cancers diagnostiqués dans le monde. En termes d’incidence, il n’est précédé que par le cancer du sein et le cancer du poumon ; en France, il est plutôt en deuxième position après le diagnostic, toujours après le cancer du sein. En 2022, un peu plus de 48.000 cas ont été recensés, avec une hausse des diagnostics de 1,5% chez les hommes et de 1,6%, alors qu’en 2016 il a fait environ 20.000 victimes, comme l’indique le rapport « Les chiffres du cancer ». Le cancer colorectal est considéré comme l’un des « grands tueurs » parmi les néoplasmes et la prévention est essentielle, étant donné que s’il est détecté tôt, il s’agit d’une maladie curable. Elle est considérée comme « rare » avant 40 ans, comme l’indique l’AIRC, mais comme indiqué, les cas de maladie à début précoce se multiplient et il est donc primordial de faire attention aux symptômes à risque.

Récemment, une étude menée par des scientifiques de la division d’oncologie des tumeurs solides du Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York a démontré qu’un anticorps monoclonal est capable d’éliminer la maladie sans nécessiter de chirurgie. Les détails de la nouvelle recherche « Signes et symptômes du drapeau rouge pour le diagnostic précoce du cancer colorectal à début précoce Get access Arrow » ont été publiés dans le Journal of the National Cancer Institute.

