Est-ce que « Bali au lieu de Bari » est une fake news ? Ce qui ne colle pas dans l’histoire de l’influenceur qui se trompe d’avion

Marco Togni a publié une vidéo dans laquelle il se plaint d’un vol erroné, bien que l’histoire soit peu probable que beaucoup y croient. En réalité il y avait déjà des indices pour comprendre qu’il s’agissait d’une blague.

Cela commence comme une blague qui rend l’ironie facile sur la prononciation japonaise de R : « Ils ont confondu Bari avec Bali », déclare l’influenceur Marco Togni en regardant la caméra, continue comme un accident de style The Terminal avec plainte et compensation, et finit par comme coup publicitaire pour amuser les fans et sponsoriser le Trani Followme Festival.

Togni, un créateur qui vit au Japon et en parle sur les réseaux sociaux, a partagé une vidéo dans laquelle il explique : « Je suis à l’aéroport et je suis énervé », puis raconte comment un concierge de carte de crédit lui a réservé un billet pour Bali au lieu de pour Bari, précisément la prononciation du R était erronée. L’histoire frôle l’absurde, mais beaucoup la confondent avec la vérité. À tel point que Togni lui-même avoue dans une interview avec Tranilive avec un demi-sourire. qu’il s’agissait d’une plaisanterie : du prix des billets à la confirmation par e-mail, en passant par l’enregistrement en ligne.

L’histoire du mauvais billet

« Il y a quelques jours, j’appelle le concierge de ma carte de crédit et l’informe que je dois me rendre à Trani dans les Pouilles, alors je demande un vol de Tokyo à Bari. J’arrive à l’aéroport et je remarque que sur le billet il y a une escale à Jakarta et je me demande comment jamais. Donc je comprends qu’il y a eu une erreur, ils se sont trompés de L avec le R, et au lieu de m’envoyer à Bari ils ont voulu m’envoyer à Bali. J’ai refusé de monter, maintenant je vais porter plainte et demander une indemnisation », explique Togni dans la vidéo.

Il rassure ensuite tout le monde en expliquant qu’il arrivera à temps au Followme Festival à Trani, il a réservé le billet justement pour participer à l’événement où les stars du web rencontrent leurs fans et parlent entre elles sans écrans en travers. Et le festival est la clé pour comprendre la blague de Togni. En effet, sous prétexte de s’être trompé de vol, l’influenceur fait tout un plat en annonçant l’événement. La nouvelle du billet d’avion échangé met par conséquent en lumière le festival que Togni risque de perdre à cause de l’erreur. Mais non, et juste à la fin de l’événement, il révèle tout.

Parce que la version de Togni n’était pas crédible dès le départ

De Tokyo à Bari il y a 12 696 kilomètres, contre 5 526 pour se rendre à Bali. La distance et la demande sont les facteurs clés dans la détermination des prix des billets d’avion, il est donc clair que le coût est directement proportionnel aux kilomètres à parcourir, il existe d’autres variables qui peuvent affecter le prix final, mais aussi compte tenu de la plage de fluctuation du prix la différence de coût dictée par la distance reste inchangée. Pour mieux comprendre nous avons essayé d’acheter des billets, les prix pour Bari oscillent entre 618 et 2495 euros.Le voyage à Bali coûte nettement moins cher entre 150 et 442 euros. Même lorsque les dates et les périodes ont changé, les fourchettes de prix et la différence entre les hauts et les bas sont restées constantes. Non seulement cela, même le nombre d’escales aurait dû nous rendre méfiants, étant donné que deux sinon trois escales sont nécessaires pour se rendre à Bari, alors que pour Bali une seule, il y a en fait aussi des vols directs.

La méthode d’achat présente quelques anomalies. Togni explique dans la vidéo qu’il a appelé son service de carte de crédit et qu’un concierge aurait acheté son billet. Habituellement, la méthode la plus utilisée pour acheter un billet est d’aller sur Internet et de chercher la meilleure offre, mais pour retarder l’histoire de l’influenceur, il fallait un acteur tiers qui a échangé le R avec le L. Et c’est ainsi que le concierge entre. la scène en désordre. Le service de carte de crédit existe, vous pouvez appeler les opérateurs pour acheter des billets de manière plus simple et plus rapide, mais aussi en supposant que l’opérateur ait confondu la destination à Togni, un e-mail de confirmation pour l’achat du billet aurait dû arriver, e-mail qui montre toujours les aéroports de départ et d’arrivée. Non seulement celle de confirmation, mais aussi la procédure d’enregistrement en ligne qui est toujours envoyée par les compagnies aériennes avant le départ.

En tout cas, c’est l’influenceur lui-même qui a dit entre les lignes que toute l’histoire ne se contentait que de divertir ses followers et de sponsoriser l’événement à Trani : « Dans mon imagination c’était vrai, alors je ne sais pas si c’est était vrai vrai : à mon avis c’était vrai. C’était certainement une bonne vidéo et c’est le plus important », a-t-il déclaré au magazine Tranilive pendant le festival.

