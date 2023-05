Près de 20 000 nouveaux volcans sous-marins découverts au fond de l’océan

Ils s’élèvent à des milliers de pieds des profondeurs, doublant le nombre de reliefs connus dans les océans de la Terre.

Les scientifiques viennent de découvrir près de 20 000 nouveaux volcans sous-marins au fond de l’océan, doublant le nombre de montagnes qui s’élèvent à des milliers de mètres des profondeurs de la Terre. La plupart ne mesurent pas plus de 2 500 mètres d’altitude et sont situés près des dorsales médio-océaniques, où le magma pousse la fine croûte terrestre fracturée. Cependant, personne ne sait exactement combien de volcans sous-marins sont encore inconnus, puisque seulement 20 % environ de l’océan ont été cartographiés au sonar.

Pour surmonter cette limitation, une équipe d’océanographes de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego, de l’Université nationale de Chungnam en Corée du Sud et de l’Université d’Hawaï a utilisé les données des satellites radar, qui fournissent une couverture océanique mondiale ainsi que des mesures. du soi-disant gradient de gravité vertical (VGG), qui est la courbure de la topographie de la surface de l’océan dérivée des mesures altimétriques des satellites.

« Nous avons utilisé la dernière grille VGG pour mettre à jour et affiner le catalogue mondial des monts sous-marins », expliquent les chercheurs dans l’article documentant leur découverte, publié dans la revue Earth and Space Science. « Nous avons identifié 19 325 nouveaux monts sous-marins, élargissant un catalogue précédemment publié avec 24 643 monts sous-marins. » Cela a porté le total des monts sous-marins cartographiés à 43 454, soit près du double du nombre que nous connaissions. Cependant, le plus haut reste le Mauna Kea, qui fait partie de la chaîne des monts sous-marins Hawaiian-Emperor et qui, mesuré depuis sa base, qui se situe à près de 5 761 mètres sous le niveau de la mer, avec ses 9 330 mètres au total dépasse même l’Everest.

Les monts sous-marins sont des volcans actifs ou éteints qui, comme les volcans terrestres, sont formés par la collision de plaques tectoniques ou par une éruption volcanique. Leurs connaissances sont inestimables, car savoir où ils se trouvent peut améliorer les efforts miniers en mer et éviter les risques pendant la navigation. En plus d’aider les scientifiques à en savoir plus sur les plaques tectoniques et le champ géomagnétique de la Terre. A cela s’ajoute leur importance en termes de biodiversité marine, en partie due aux caractéristiques de leurs parois escarpées, qui offrent une grande abondance d’habitats. Les monts sous-marins favorisent également la remontée des courants riches en nutriments, qui distribuent des composés bénéfiques tels que les nitrates et les phosphates dans toute la colonne d’eau.

Ceux découverts dans cette étude seront ajoutés au catalogue Kim-Wessel 2011, également connu sous le nom de Global Seamount Database.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, les trois quarts de toute l’activité volcanique sur Terre se produisent en eau profonde. Parfois, mais très rarement, les éruptions peuvent être dangereuses, car les volcans sous-marins peuvent déclencher des tsunamis. Cependant, pour que cela se produise, les volcans sous-marins ne doivent pas être situés trop loin sous la surface de la mer, car la pression de l’eau crée un poids immense en profondeur. Par conséquent, lorsqu’un volcan sous-marin entre en éruption, il crée généralement une coulée de lave passive le long du fond marin.

