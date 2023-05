Joyeux 1er mai 2023, images et gifs à partager sur WhatsApp pour la fête du travail

Aujourd’hui, le 1er mai 2023, nous commémorons la Journée internationale des travailleurs, un événement annuel qui souligne l’importance du travail pour ceux qui en ont et en recherchent. Cette célébration trouve ses origines en 1800, lors des luttes pour les droits des travailleurs d’usine pendant la révolution industrielle aux États-Unis d’Amérique. Le 1er mai 1886, la Fédération des métiers et syndicats organisés exigeait l’extension de l’Illinois Eight Hour Work Act à l’ensemble du pays, menaçant de grève en cas de non-respect.

La Journée internationale des travailleurs a été officiellement reconnue lors du Congrès international de Paris en 1889 et adoptée par de nombreux pays depuis. En 1955, le pape Pie XII a instauré la fête de Saint Joseph ouvrier pour toute l’Église catholique, incluant les travailleurs catholiques dans les festivités. Profitez de cette journée spéciale pour souhaiter le meilleur à ceux qui ont un emploi et à ceux qui en cherchent un.

Mais au fait, pourquoi le 1er mai est un jour férié ?

Découvrez la vidéo « Mais au fait, pourquoi fêt-t-on le 1er mai ? » pour en apprendre davantage sur les origines et la signification de cette date importante, la Journée internationale des travailleurs. Plongez dans l’histoire et les événements qui ont conduit à la célébration du 1er mai pour mieux comprendre les luttes et les réussites des travailleurs au fil des ans. Cette vidéo vous offrira un aperçu intéressant et informatif de l’évolution de cette commémoration et vous permettra de partager ces connaissances avec votre entourage.