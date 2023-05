Les vagues de chaleur reviennent (et ces pays sont les plus à risque)

Des régions comme l’Afghanistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Amérique centrale risquent d’avoir des effets dévastateurs. Pékin et l’Europe centrale sont également vulnérables.

Le changement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine entraîne une augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des événements météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur, ce qui les rend jusqu’à cent fois plus probables dans différentes régions de la planète. Certaines régions en particulier risquent d’avoir des effets dévastateurs, car de nouvelles recherches menées par l’Université de Bristol au Royaume-Uni ont mis en lumière les régions les moins préparées à faire face aux températures extrêmes. « Les pays qui n’ont pas encore connu les vagues de chaleur les plus intenses sont souvent particulièrement sensibles, car les mesures d’adaptation ne sont souvent introduites qu’après l’événement – expliquent les universitaires -. Une forte probabilité de températures record, une population croissante et des soins de santé et des approvisionnements énergétiques limités augmentent les risques. »

Pays où les vagues de chaleur causeront le plus de dégâts

Régions où une vague de chaleur record est la plus probable / Crédit : Nature Communications

Selon l’étude publiée dans Nature Communications, des régions comme l’Afghanistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’Amérique centrale sont les plus exposées aux effets néfastes des vagues de chaleur. Mais Pékin et l’Europe centrale sont également vulnérables. « Comme les vagues de chaleur se produisent plus souvent, nous devons être mieux préparés », a déclaré l’auteur principal de l’étude, la climatologue Vikki Thompson de l’École des sciences géographiques de l’Université de Bristol. Nous avons identifié les régions qui ont eu de la chance jusqu’à présent : certaines de ces régions ont une population en croissance rapide, certaines sont des pays en développement et certaines sont déjà très chaudes. Il faut se demander si les plans d’action pour faire face aux vagues de chaleur sont suffisants dans ces zones ».

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé des statistiques sur les températures extrêmes, des ensembles de données extrapolées à partir de modèles climatiques et d’observations météorologiques mondiales pour identifier où de nouveaux enregistrements de température sont les plus susceptibles de se produire et où les communautés sont par conséquent exposées à un risque accru de connaître des conditions de chaleur extrême.

Les chercheurs ont également noté que des extrêmes statistiquement invraisemblables – des records battus par des valeurs qui semblaient impossibles jusqu’à ce qu’ils se produisent – ​​pouvaient se produire n’importe où. Plus précisément, ils ont constaté que ces événements improbables se sont produits dans près du tiers (31 %) des régions évaluées, c’est-à-dire où les observations ont été jugées suffisamment fiables entre 1959 et 2021, comme la canicule qui a frappé l’ouest de l’Amérique du Nord en 2021.

« Être préparé sauve des vies – a souligné Dann Mitchell, co-auteur de l’étude et professeur de sciences atmosphériques à l’Institut Cabot pour l’environnement de l’Université de Bristol -. Nous avons vu certaines des vagues de chaleur les plus inattendues dans le monde entraîner des dizaines de milliers de décès liés à la chaleur. Dans cette étude, nous démontrons que de tels événements records pourraient se produire n’importe où. Les gouvernements du monde entier doivent être préparés. »

