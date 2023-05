Billboards dévoile les caméras renforcées du prochain Sony Xperia 1 V

Sony est prêt à dérouler les rideaux de son téléphone phare 2023 dans dix jours. Les teasers passés laissaient entendre que le Sony Xperia 1 V présenterait un design similaire à celui de ses prédécesseurs. Cependant, il y a maintenant une confirmation concernant les perspectives. Le tout nouveau produit phare de Sony est apparu sur un panneau d’affichage à Hong Kong.

Selon l’image du panneau d’affichage, le Sony Xperia 1 V sera doté d’un design vertical à trois caméras à l’arrière. C’est assez similaire au dernier produit phare. Mais il y a une différence notable, qui est l’îlot ovale du dos. L’île semble plus proéminente que le téléphone précédent, et les lentilles semblent également plus grandes !

Les panneaux d’affichage présentent le design audacieux du Sony Xperia 1 V

La photo du panneau d’affichage est apparue sur Reddit. Fait intéressant, la publicité sur le panneau d’affichage dit : « Une pour toutes les lumières ». Cela indique automatiquement que le Sony Xperia 1 V doublera le capteur de caméra à faible bruit. Pour être exact, le téléphone embarquera « le double capteur de caméra à faible bruit de nouvelle génération ».

Selon des rapports précédents, Sony a choisi l’IMX 989 comme appareil photo principal du Xperia 1 V. Mais il est possible que le téléphone intègre l’IMX 858 comme capteur principal, car c’est la seule plate-forme disponible qui prend en charge le nouveau bas- mode bruit LN2. L’IMX 858 dispose également d’un système de synchronisation multi-caméras (MCSS).

Pour vous combler, le mode LN2 du Sony IMX 858 implémente une nouvelle architecture de la technologie du capteur CMOS. Il n’applique pas de photodiodes et de transitions de pixels sur le même plan et substrat. Au lieu de cela, ils sont tous empilés les uns sur les autres.

Cela élargit la plage dynamique et permet au capteur d’absorber plus de lumière. Ainsi, avec l’IMX 858, le Xperia 1 V pourrait offrir des performances de caméra en basse lumière de niveau supérieur. Et il serait assez intéressant de voir comment le téléphone se compare au Xiaomi 13 Ultra.

