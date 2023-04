Les meilleurs moniteurs de jeu 1440p : 1H 2023

Pour les joueurs à petit budget, la zone 120Hz-180Hz reste la meilleure catégorie à 1440p, qui sont des options de taux de rafraîchissement moyen de nos jours. En règle générale, si vous souhaitez vous lancer dans le jeu sur PC pour la première fois ou si vous souhaitez effectuer une mise à niveau à partir d’un ancien écran 1080p, cette catégorie offre le meilleur rapport qualité-prix et offre le plus de choix entre 250 $ et 350 $. Il existe encore de nombreux moniteurs dont le prix est supérieur à 350 $ dans ce segment, mais nous commençons ensuite à empiéter sur des options de taux de rafraîchissement plus élevés, nous vous recommandons donc fortement de ne pas trop dépenser si vous n’obtenez pas plus de performances.

Certaines des options que nous avons précédemment recommandées sont en rupture de stock et difficiles à trouver, comme le Gigabyte M27Q Pro / M27Q-P. C’est toujours un bon achat si vous pouvez en trouver un pour environ 300 $, mais parce qu’il est difficile à trouver, voici d’autres bonnes options.

Étonnamment, le meilleur choix pour les acheteurs de budget 1440p en ce moment est un modèle plus ancien, le LG 27GL83A. Nous avons recommandé divers produits de cette série au fil des ans, tels que les 27GL850, 27GP850 et 27GP83B – pour seulement 250 $, le 27GL83A est un choix remarquable qui offre un excellent rapport qualité-prix aux joueurs.

Le LG GL83A est très similaire au 27GL850 que nous avons examiné en 2019, mais maintenant en 2023, il coûte la moitié du prix et ne prend pas en charge la large gamme de couleurs de ce moniteur. Il est également moins remarquable qu’il ne l’était à l’époque, nous avons vu de nombreux autres moniteurs lancés avec des capacités matérielles similaires au cours des dernières années, mais à ce nouveau prix bas, c’est un produit très compétitif que nous pouvons recommander.

La force du LG 27GL83A réside dans sa rapidité et ses temps de réponse. Il s’agit d’un écran IPS de 27 pouces 2560 x 1440 à un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz avec prise en charge VRR. Il offre généralement une expérience de temps de réponse de 5 à 6 ms avec un faible dépassement, ce qui conduit à une expérience claire et sans artefact pendant le jeu. C’est là-haut parmi les meilleurs choix dans la catégorie des moins de 350 $ car le panneau LCD utilisé a assez bien vieilli. Il y a aussi un faible décalage d’entrée, des performances de couleur décentes et des angles de vision larges.

Le principal inconvénient de cette série LG IPS est le taux de contraste, qui est faible et ne produit pas de noirs impressionnants. Cette déclinaison spécifique manque également d’une large gamme de couleurs si c’est quelque chose qui vous intéresse. Mais malgré le rapport de contraste, nous préférerions certainement ce moniteur à un écran LCD VA à ce prix, car ils présentent tous généralement un maculage de niveau sombre laid et panneaux incurvés, ce que nous n’aimons pas par rapport aux écrans plats de cette taille.

Une autre excellente option

Un choix de mise à niveau est le MSI G274QPF-QD qui est facilement disponible pour 330 $. Ce moniteur est très similaire au Gigabyte M27Q Pro, à l’exception d’une large gamme de couleurs améliorée par points quantiques. Cela offre un point de différence avec le 27GL83A ; si vous avez besoin d’une gamme de couleurs plus large pour les tâches créatives, ou tout simplement comme la saturation supplémentaire, cet écran MSI fournit cela avec des modes de couleur décents pour sRGB, P3 et Adobe RGB. Son rapport de contraste est également environ 20 % supérieur à celui du modèle LG, bien que les performances de temps de réponse ne soient pas aussi bonnes, il est donc plus équilibré vers la couleur que la vitesse. À 330 $, ce n’est pas aussi bon que le LG, mais il offre quelques avantages.

