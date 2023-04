Voici une grande raison pour laquelle vous ne devriez pas acheter le OnePlus Pad

Ne vous méprenez pas, OnePlus Pad a beaucoup de bons aspects. Par exemple, la tablette est livrée avec un excellent écran 144 Hz, un processeur performant et une grosse batterie à l’intérieur. Mais si vous avez hâte de l’obtenir, vous ne remarquerez peut-être pas un gros défaut avant de l’ajouter à votre panier. C’est-à-dire que la tablette n’est livrée avec aucune forme de biométrie sécurisée.

Oui, le OnePlus Pad n’a pas de capteur d’empreintes digitales, ni d’alternative appropriée. Sur le papier, la tablette est une solide concurrente face aux meilleures tablettes Android du marché. Comme mentionné précédemment, il a de bonnes spécifications. Mais le manque de biométrie pourrait être un facteur décisif pour vous.

Pourquoi OnePlus Pad n’a aucune forme de biométrie sécurisée

Il va sans dire que la biométrie est devenue incontournable pour les smartphones modernes. Après tout, il est assez facile pour un voleur de voir un mot de passe d’écran de verrouillage et d’avoir un accès complet à votre appareil après l’avoir arraché. Alors que les capteurs d’empreintes digitales sont les biométries sécurisées les plus courantes, vous n’en trouverez pas dans le OnePlus Pad.

Et la biométrie sécurisée n’empêche pas seulement les voleurs d’accéder à votre appareil en cas de vol. Cela aide également à sécuriser les applications et à protéger les données sensibles. Ainsi, OnePlus sautant cette fonctionnalité cruciale du Pad pourrait inciter les clients potentiels à rechercher des alternatives.

Vous vous demandez ce que OnePlus a à dire à ce sujet ? Dans une déclaration à 9to5Google, OnePlus a affirmé qu’un capteur d’empreintes digitales à l’écran ne semble pas naturel. De plus, OnePlus a estimé qu’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté « n’est pas efficace ». Pour cette raison, le OnePlus Pad n’inclut ni l’un ni l’autre.

Cependant, le OnePlus Pad dispose d’une fonction de déverrouillage du visage. Mais en comparaison, c’est élémentaire et on ne peut pas s’y fier entièrement. Cela dit, en fin de compte, c’est à vous de décider si vous pensez qu’une forme sécurisée de biométrie sur une tablette est une fonctionnalité vitale pour vous ou non.

