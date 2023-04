Les ventes de téléphones mobiles Huawei ont grimpé de 41 % sans la 5G – comment est-ce possible ?

Au premier trimestre de cette année, les ventes de nombreuses marques chinoises de téléphones mobiles ont diminué. Cependant, les ventes de téléphones mobiles de Huawei ont résisté à la tendance et ont grimpé de 41 %. Cela fait de l’entreprise la seule marque de téléphones mobiles à connaître une croissance positive en dehors d’Apple. Il y a quelques jours, l’agence d’études de marché Counterpoint a publié ses dernières données d’enquête. Ces données concernent la tendance du marché au premier trimestre 2023. Au premier trimestre 2023, les ventes de téléphones mobiles en Chine ont chuté de 5 % d’une année sur l’autre, le chiffre de ventes le plus bas au premier trimestre depuis 2014.

Parmi les marques du top 10, les performances de Huawei semblent plus intéressantes. Le volume des ventes de la marque a augmenté de 41 % d’une année sur l’autre. Bien que les séries Huawei Mate 50, P60 et la nouvelle série Huawei nova 10 ne prennent pas en charge la 5G, elles sont toujours bien accueillies par le marché. Les données montrent que la part de marché de Huawei au premier trimestre est passée à 9,2 %. La société est juste derrière Apple, OPPO, Vivo, Honor et Xiaomi.

Huawei dit qu’il ne peut pas lancer de téléphones 5G

Le 31 mars, lors de la conférence de presse du rapport annuel 2022 de Huawei, concernant le retour des téléphones mobiles 5G, Xu Zhijun, président tournant de Huawei, a déclaré que le secteur de la téléphonie mobile était le plus touché par les sanctions.

Le département américain du Commerce n’autorise que les puces 4G, et nous ne pouvons fabriquer que des téléphones 4G. Les téléphones mobiles Huawei se sont améliorés en termes d’appareil photo, d’écran pliant, etc. Les données de vente récentes de la marque révèlent que de nombreuses personnes sont toujours disposées à utiliser les téléphones mobiles 4G. Pour acheter un téléphone mobile Huawei 5G, vous devez attendre l’autorisation du département américain du Commerce.

Bien qu’il existe une énorme différence théorique entre les réseaux 4G et 5G, cette différence dans de nombreux cas n’est pas si évidente en pratique. Si vous avez un téléphone 5G avec une mauvaise optimisation, sa vitesse de réseau pourrait être plus lente qu’un appareil 4G.

Pourquoi Huawei ne peut-il pas lancer des téléphones 5G ? L’histoire

Huawei, l’une des plus grandes marques technologiques au monde, est interdite d’exploitation aux États-Unis depuis mai 2019. Cette interdiction a été promulguée en raison de « problèmes de sécurité » entourant les liens potentiels de l’entreprise avec le gouvernement chinois. Examinons maintenant les raisons de l’interdiction et son impact potentiel sur les relations entre les États-Unis et la Chine.

Informations sur Huawei :

Huawei est une entreprise chinoise de haute technologie spécialisée dans les équipements de télécommunications et l’électronique grand public. La société a été fondée en 1987 par Ren Zhengfei et est devenue l’une des plus grandes marques technologiques au monde. Les produits et services de Huawei sont utilisés par des millions de personnes dans le monde, y compris aux États-Unis.

Les raisons de l’interdiction :

La principale raison de l’interdiction de Huawei aux États-Unis est la sécurité nationale. Le gouvernement américain estime que les liens étroits de Huawei avec le gouvernement et l’armée chinois font de ses produits un risque potentiel pour la sécurité. Le gouvernement américain affirme que Huawei pourrait utiliser ses produits pour espionner les citoyens américains et voler des informations sensibles.

Liens de Huawei avec le gouvernement chinois :

Huawei a été accusé d’avoir des liens étroits avec le gouvernement et l’armée chinois. Cela est dû en partie au fait que le fondateur de l’entreprise, Ren Zhengfei, est un ancien membre de l’Armée populaire de libération. Par ailleurs, il y a eu des affirmations selon lesquelles Huawei aurait reçu un financement et un support du gouvernement chinois.

Risques de sécurité potentiels :

Le gouvernement américain pense que les produits de Huawei pourraient être utilisés à des fins d’espionnage. Ils affirment que la société pourrait utiliser ses produits pour espionner les citoyens américains et voler des informations sensibles. Le gouvernement américain est particulièrement préoccupé par l’implication de Huawei dans la construction de réseaux 5G dans le monde. Cette technologie jouera un rôle crucial dans l’avenir des communications mondiales.

Le démenti par Huawei des affirmations

Huawei a toujours nié les affirmations du gouvernement américain. La société a déclaré qu’elle n’avait aucun lien avec le gouvernement chinois et qu’elle ne se livrerait jamais à l’espionnage ou à d’autres activités illégales. Huawei a également fait valoir que l’interdiction de l’entreprise est une violation du libre-échange et une tentative du gouvernement américain de supprimer la concurrence.

Impact sur la relation américano-chinoise :

L’interdiction de Huawei a eu un impact énorme sur les relations entre les États-Unis et la Chine. La relation entre les deux pays était déjà tendue avant l’interdiction, mais elle est devenue encore plus sérieuse depuis lors. L’interdiction a été considérée par beaucoup en Chine comme une tentative du gouvernement américain de contenir la montée de la Chine en tant que superpuissance mondiale. La Chine a réagi en imposant ses propres restrictions aux marques technologiques américaines opérant dans le pays. Cependant, des entreprises comme Apple vendent toujours leurs téléphones en Chine, revendiquant même la première place.

Impact sur Huawei :

L’interdiction de Huawei a eu un impact énorme sur les opérations de l’entreprise. L’interdiction a rendu difficile pour l’entreprise de faire des affaires aux États-Unis, qui est l’un des plus grands marchés technologiques au monde. Par ailleurs, l’interdiction a conduit à l’exclusion de l’entreprise de la construction de réseaux 5G. C’est le cas dans un certain nombre de pays à travers le monde.

Réponse de Huawei :

Huawei a répondu à l’interdiction en poursuivant le gouvernement américain. La société soutient que l’interdiction est inconstitutionnelle et viole son droit à une procédure régulière. Par ailleurs, il a investi massivement dans le développement de sa propre technologie, comme son HarmonyOS qui, espère-t-il, lui permettra de devenir moins dépendant de la technologie américaine.

Derniers mots

L’interdiction de Huawei aux États-Unis est une question complexe. Cela soulève un certain nombre de questions sur la sécurité nationale, le libre-échange et les relations entre les États-Unis et la Chine. Bien que l’interdiction ait été active en raison de préoccupations concernant les risques potentiels pour la sécurité. Cela a eu d’énormes impacts sur l’entreprise et sur l’industrie technologique mondiale dans son ensemble. Sur le long terme, nous ne pouvons pas dire comment cette interdiction se déroulera.

