Parce qu’on parle de zombieing, l’art de revenir après une relation comme si on était des zombies

À partir d’une vidéo TikTok, le terme « zombieing » revient à la mode. On est dans le même domaine que le « ghosting », mais avec une circonstance aggravante : ici on ne parle pas de personnes qui disparaissent subitement mais d’ex qui reviennent après des mois demander un espace qu’ils n’ont plus.

La recette est maintenant obsolète. Nous prenons des dynamiques aussi anciennes que l’histoire humaine, plaçons les smartphones ou certaines applications au milieu et créons un néologisme auquel nous devons consacrer une partie de notre mémoire. Grand ou petit dépend de la taille du conteneur. On l’a déjà vu pour le ghosting, la technique de disparition sans justification. Aujourd’hui, cela se produit en ignorant les messages WhatsApp malgré la coche bleue inquisitrice, d’abord en ne répondant pas aux anciens SMS, avant même d’ignorer les piles de lettres, les tables en argile, les signaux de fumée ou les hiboux dans la fenêtre (variante fantaisie). Il est maintenant temps de faire du zombie.

L’étymologie est assez claire. Tout vient des zombies, les cadavres qui reviennent à la vie. Les premières occurrences de cette créature fantastique sont attribuées au folklore de la culture haïtienne mais c’est l’univers cinématographique et vidéoludique qui en a fait des protagonistes de la mythologie occidentale. C’est la Nuit des morts-vivants de George Romero qui en 1968 a contribué à créer l’imagerie qui nous est parvenue : des cadavres en bon état de putréfaction qui menacent la vie des humains. Dans le cas du zombieing, rien de tout cela n’est mentionné. C’est simplement un terme qui identifie une ex flamme qui, après des mois ou des années d’oubli, revient se faire sentir.

La nouvelle vie des zombies

En faisant un peu de recherche, on peut lire que les premières occurrences du zombieing remontent à 2017, lorsque les premiers magazines de mode ont commencé à l’introduire dans les chroniques des relations à l’heure des applis de rencontres. Notre histoire collective est remplie de vieux amours qui reviennent soudainement en revendiquant des espaces qui ne sont plus disponibles, alors peut-être que forger un nouveau terme pour en parler semble exagéré. Depuis quelques jours, le terme de zombieing est revenu dans les journaux grâce à une vidéo publiée par Mariel Darling, chanteuse new-yorkaise aux 256 000 followers sur TikTok. Dans une vidéo avec 1,5 million de vues (beaucoup mais pas beaucoup), il a expliqué que « le zombie est le nouveau ghosting ». Notable est l’un des commentaires: «Un de mes ex a un complexe du Christ. Revenez tous les trois jours. »

