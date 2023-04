Google TV propose désormais plus de 800 chaînes de télévision en direct gratuites

Début avril, Google TV a annoncé un partenariat avec Tubi, Haystack News et Plex. L’objectif était de fournir plus de 800 chaînes en direct totalement gratuites sur le système. Maintenant, cela commence à être mis en ligne. Avec cette décision, Google TV fait de grands pas en avant pour devenir l’un des plus grands acteurs dans le domaine de la diffusion télévisée en direct gratuite financée par la publicité. Les propriétaires d’appareils Google TV commencent à découvrir ces chaînes comme l’ont repéré les gens de 9to5Google. Cela indique qu’une énorme quantité de contenu est désormais disponible sur Google TV, et mieux c’est disponible gratuitement.

Les utilisateurs de Google TV trouveront désormais un nouvel onglet Live avec des améliorations. La section apportera plus de 800 chaînes en direct disponibles gratuitement. Ces canaux proviennent de l’accord établi avec les sociétés susmentionnées.

« Nous lançons également des chaînes intégrées gratuites de Google TV que vous pouvez regarder sans même télécharger ou lancer une application. Au total, vous pouvez désormais parcourir plus de 800 chaînes et programmes premium, y compris les chaînes d’information de NBC, ABC, CBS et FOX. Google a déclaré lorsque cela a été annoncé pour la première fois.

Pour profiter de la nouvelle expérience, vous avez besoin d’un Chromecast avec Google TV ou de téléviseurs qui exécutent le système. Il existe des marques de Sony, TCL, Hisense et Philips. En ce qui concerne Android TV standard, les utilisateurs recevront également cette nouvelle mise à jour plus tard cette année sur les appareils éligibles. Cependant, on ne sait pas quels appareils Android TV sont réellement éligibles pour cela. Comme vous le savez peut-être, Google remplace lentement Android TV par Google TV.

Si vous optez pour une chaîne fournie par une autre application, vous devrez installer ces applications sur votre téléviseur. Leur contenu apparaîtra dans le guide, que vous l’ayez sur votre appareil ou non. Cependant, si vous essayez de regarder, vous devrez installer l’application.

En ce moment, les chaînes gratuites proposent une large gamme de contenus. Cela inclut les films, les rediffusions d’émissions de télévision, les actualités, les émissions de téléréalité, les jeux télévisés, la télévision de jour, etc. Il existe également du contenu français et international, ainsi que des actualités locales.

À noter que les chaînes gratuites ne sont disponibles qu’aux États-Unis.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine