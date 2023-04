Windows 10 22H2 sera la dernière mise à jour de Windows 10

Microsoft a annoncé via le Windows met à jour le compte Twitterque Windows 10 22H2 sera la dernière mise à jour de fonctionnalités reçue par Windows 10. Désormais, seules les mises à jour de sécurité seront proposées jusqu’à la fin du support, en 2025.

Windows 10 22H2 marque la fin de Windows 10

Windows 10 n’a pas reçu de mises à jour de fonctionnalités majeures depuis la sortie de la version 20H1. Au lieu de cela, Microsoft a utilisé des « packages d’activation » pour implémenter de nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin d’une mise à niveau majeure du système.

L’un des plus grands exemples de cette implémentation de fonctionnalités était dans la version 20H2, où le nouveau menu de démarrage a été incorporé avec les nouvelles tuiles sans couleur, entre autres fonctionnalités. Depuis lors, les mises à jour de fonctionnalités utilisant la technologie de package d’activation n’ont pas inclus d’améliorations majeures du système d’exploitation. Au lieu de cela, seules de petites fonctionnalités ont été implémentées totalement axées sur le monde des affaires, et rien de pertinent pour l’utilisateur moyen.

Cependant, chaque système d’exploitation a une fin. Et Microsoft annonce enfin que la version 22H2 sera la dernière version que recevra Windows 10. À partir de maintenant, Microsoft ne publiera plus aucun type de mise à jour de fonctionnalités via des « packages d’activation » ou via tout autre type de technologie de mise à niveau existante.

Windows 10 continuera de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en 2025

Cependant, Windows 10 continuera de recevoir des mises à jour cumulatives sur une base mensuelle comme il l’a fait jusqu’à présent. Ces mises à jour contiennent des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités existantes, en plus de corriger les bugs existants dans le système d’exploitation. Mais vous devez également vous rappeler que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025.

Si votre ordinateur utilise toujours Windows 10, l’option la plus recommandée consiste à mettre à niveau vers Windows 11 s’il répond aux exigences minimales pour l’exécuter. Si ce n’est pas le cas, ou si vous ne souhaitez tout simplement pas utiliser Windows 11, nous vous recommandons vivement de passer à la dernière version de Windows 10, car les versions antérieures à 22H2 n’offriront plus de mises à jour de sécurité.



