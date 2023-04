Le plus vieil arbre du monde est peut-être « l’arrière-grand-père », un cyprès du Chili : l’âge estimé est de 5 484 ans

Un majestueux cyprès de Patagonie appelé « arrière-grand-père » est probablement le plus vieil arbre du monde. Les analyses des anneaux suggèrent un âge d’environ 5 500 ans, 600 ans de plus que le pin Mathusalem en Floride. Mais les données n’ont pas encore été officialisées.

Au coeur d’une forêt reculée du sud du Chili se trouve un organisme végétal gigantesque et très ancien, un cyprès de Patagonie (Fitzroya cupressoides) surnommé « Arrière-grand-père » qui pourrait très prochainement conquérir officiellement le record du plus vieil arbre du monde. Selon les estimations des scientifiques, en effet, il pourrait avoir près de 5 500 ans (5 484 pour être précis) ; cela le rendrait environ 600 ans plus âgé que l’arbre actuel, Mathusalem, un pin bristlecone (Pinus longaeva) âgé de 4 854 ans qui vit dans les Montagnes Blanches de l’est de la Californie. Son emplacement est tenu secret, tandis que celui de l’arrière-grand-père (Gran Abuelo en espagnol), également appelé Alerce Milenario, est connu, se trouvant dans un parc fréquenté depuis des décennies. Chaque année, environ 10 000 visiteurs viennent le visiter en été. En raison de la curiosité croissante, cependant, le nombre de gardes forestiers pour le protéger a été considérablement augmenté, car beaucoup ont arraché des morceaux d’écorce comme souvenirs.

L’arrière-grand-père a grandi dans une forêt à 800 kilomètres de Santiago du Chili, dans la région de Los Rios. Sa chance est de se trouver à l’intérieur d’un ravin humide, ce qui lui a permis de survivre aux incendies et aussi aux « assauts » continus des bûcherons, qui dans le passé en ont cependant pris de grandes portions. Aujourd’hui, l’arbre majestueux mesure 28 mètres de haut et a un tronc de 4 mètres de diamètre. Son apparence, malgré sa grandeur, est détériorée et noueuse, un peu comme celle des Ents dans le Seigneur des Anneaux, et abrite également de nombreuses espèces végétales – dont d’autres arbres – qui ont poussé parmi ses ravins. La Floride abrite également une communauté d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux et d’autres animaux, qui ont trouvé refuge dans son tronc ou parmi ses branches.

Parmi les principaux universitaires de l’arrière-grand-père figure le Dr Antonio Lara, professeur à la Faculté des sciences forestières et des ressources naturelles de l’Université australe de Valdivia et chercheur au Centre chilien des sciences climatiques et de la résilience. Le scientifique, avec le soutien du Dr Jonathan Barichivich – botaniste et petit-fils du découvreur de l’arbre en 1972 – comme le rapporte l’Agence France Presse (AFP) en 2020 a percé l’arbre avec un instrument spécial pour prélever un exemplaire et observer ses cernes . Au total, 2 400 ont été dénombrés, cependant, les arbres très anciens ayant un « cœur » pourri, il n’est pas possible de déterminer leur âge avec précision. De plus, la foreuse n’était pas suffisante pour atteindre son centre (ils se sont arrêtés à 40 % du rayon). Grâce à des études statistiques basées sur des relevés de grands cyprès de Patagonie, endémiques de cette merveilleuse région située entre l’Argentine et le Chili, l’âge a été estimé à environ 5 500 ans. L’étude n’a pas encore été publiée dans des revues scientifiques, cependant il y a de fortes chances que l’âge de l’arrière-grand-père soit confirmé.

« C’est un survivant, il n’y en a pas d’autres qui ont eu l’opportunité de vivre aussi longtemps », a déclaré le Dr Lara à l’AFP. « Il existe de nombreuses autres raisons qui donnent de la valeur et du sens à cet arbre et à la nécessité de le protéger », a ajouté le scientifique, soulignant que l’étude de l’histoire d’une plante aussi ancienne peut aider les scientifiques à comprendre comment les organismes vivants réagissent au changement climatique. Après tout, cet immense cyprès a poussé 3 500 ans avant Jésus-Christ, alors que l’Homo sapiens venait « d’inventer » l’écriture. Il faut garder à l’esprit que l’arrière-grand-père deviendra probablement le plus vieil arbre du monde, mais dans la catégorie des « non clonaux ». Il existe des forêts vieilles de plusieurs dizaines de milliers d’années – comme le fameux Pando de trembles aux États-Unis – dans lesquelles tous les arbres sont des clones répliqués à partir d’un premier sujet très ancien.

