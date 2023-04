Le Royaume-Uni stoppe le rachat d’Activision par Microsoft par crainte du cloud gaming

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il bloquerait l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars afin de protéger l’innovation et le choix des consommateurs sur le marché émergent des jeux en nuage.

Selon le communiqué officiel, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a provisoirement conclu que la concentration pourrait réduire considérablement la concurrence dans le secteur du jeu vidéo. Notamment dans le domaine des services de cloud gaming, où Microsoft et Activision sont deux des principaux acteurs.

Les jeux en nuage permettent aux utilisateurs d’accéder à des jeux de haute qualité sur Internet, sans avoir besoin de les télécharger ou de les installer sur leurs appareils. Ce segment devrait croître rapidement dans les années à venir, porté par la demande des consommateurs et le développement technologique.

La CMA estime que l’acquisition pourrait amener Microsoft à restreindre l’accès aux jeux Activision sur d’autres plates-formes de jeux en nuage. Ceux-ci pourraient être ceux de Sony, Amazon ou Google, ou qui augmentent les prix ou réduisent la qualité de ces services. Cela pourrait nuire aux utilisateurs et limiter les options disponibles sur le marché.

De plus, l’AMC croit que la fusion pourrait affecter négativement l’innovation et la créativité dans l’industrie du jeu vidéo. En réduisant les incitations pour Microsoft et Activision à développer de nouveaux jeux ou à améliorer ceux qui existent déjà. Cela pourrait avoir un impact négatif sur la variété et la diversité des jeux proposés aux consommateurs.

De quelles options Microsoft dispose-t-il pour sauver l’accord ?

Microsoft a annoncé son intention de racheter Activision Blizzard. Ce géant du jeu vidéo responsable de franchises telles que Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush, en janvier 2022. L’opération indiquerait la plus grande acquisition de l’histoire de l’industrie du jeu vidéo et renforcerait le catalogue et la position de Microsoft sur le marché.

Cependant, l’accord s’est heurté à divers obstacles réglementaires dans différents pays. Outre le Royaume-Uni, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a également exprimé son opposition à la fusion et a lancé une procédure judiciaire pour la bloquer. De même, l’Union européenne et d’autres pays comme le Japon, le Brésil ou l’Afrique du Sud ont ouvert des enquêtes sur l’impact de l’accord.

Microsoft a fait valoir que l’acquisition ne nuirait pas à la concurrence dans l’industrie du jeu vidéo. S’assurer qu’il continuerait à proposer des jeux Activision sur d’autres plateformes. La société a également fait valoir que l’accord profiterait aux développeurs, aux joueurs et à l’industrie dans son ensemble.

Nous restons pleinement engagés dans notre acquisition avec @ATVI_AB et fera appel de la décision rendue aujourd’hui par l’AMC. Voici notre déclaration. pic.twitter.com/ylvDP5RUqQ —Brad Smith (@BradSmi) 26 avril 2023

Microsoft a maintenant la possibilité de présenter ses revendications à la CMA et de proposer des solutions possibles pour répondre aux préoccupations du régulateur. Si vous ne parvenez pas à convaincre la CMA, la transaction pourrait être interdite ou conditionnée à certaines mesures correctives, telles que la vente ou la licence de certains actifs ou jeux. La date limite pour que la CMA rende sa décision finale est le 21 juin 2023.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :