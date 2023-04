Arm développe son propre prototype de semi-driver, des conceptions de référence

Moulin à rumeurs : Arm a traditionnellement concédé sous licence les plans de ses conceptions à d’autres sociétés, ce qui a étendu son influence sur l’ensemble de l’industrie informatique. Les rapports selon lesquels il développe activement des processeurs pourraient marquer la fin d’une ère dans laquelle il a agi comme la « Suisse » des puces informatiques.

Selon des sources du Financial Times, Arm développe un prototype de puce pour démontrer le potentiel de ses conceptions. Le nouveau projet pourrait être l’un des efforts du propriétaire SoftBank pour augmenter les bénéfices de l’entreprise.

La pression réglementaire de l’année dernière qui a écrasé l’offre de 40 milliards de dollars de Nvidia pour acheter la société de Cambridge a signifié l’importance démesurée d’Arm. Un facteur important derrière le statut d’Arm est qu’au lieu de concurrencer directement d’autres sociétés de puces, elle vend ses conceptions et coopère avec elles.

Les conceptions de la société constituent le cœur de pratiquement tous les smartphones et gagnent également en popularité sur les PC. Les projections indiquent que les processeurs Arm détiendront un quart du marché des ordinateurs portables d’ici 2027, et Dell a lancé le mois dernier un ordinateur portable Windows abordable basé sur Arm.

Le statut d’Arm en tant que source neutre pour les fabricants de puces a peut-être franchi une étape sans précédent ce mois-ci en raison d’un accord avec son rival de longue date, Intel. À partir du second semestre 2024, Intel fabriquera des SoC mobiles basés sur le bras sur son processus 18A, en commençant par les conceptions mobiles avant de passer à l’automobile, à l’Internet des objets, aux centres de données, à l’aérospatiale et au gouvernement.

Des sources proches d’Arm affirment que le dernier projet interne n’est qu’un prototype de démonstration que la société n’a pas l’intention de vendre ou de concéder sous licence et qu’il s’agit également de l’entreprise la plus avancée de l’histoire d’Arm. La société a constitué une nouvelle équipe lors du démarrage du développement de la puce il y a environ six mois, dirigée par NXP, vétéran de Qualcomm et architecte Snapdragon, Kevork Kechichian. La décision d’Arm de concurrencer directement ses clients pourrait perturber l’industrie des puces.

La nouvelle équipe « ingénierie des solutions » supervise également les nouvelles conceptions pour les ordinateurs portables, les appareils mobiles et d’autres domaines. De plus, il facilite l’accès des développeurs aux conceptions d’Arm tout en améliorant leurs performances et leur sécurité.

La société a dévoilé une proposition visant à augmenter la rentabilité en mars alors que son propriétaire, SoftBank, fait face à des vents contraires financiers. Le plan verrait Arm commencer à facturer des redevances pour ses conceptions en fonction des prix de vente, tirant plus d’argent des fabricants d’appareils qui utilisent des puces Snapdragon, comme Samsung.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :