Jeu sur : les meilleurs jeux Steam Deck avec une consommation d’énergie minimale

Steam Deck peut être joué entre deux et huit heures. La plupart des jeux de haute qualité ont tendance à avoir une autonomie de batterie plus courte. En disant cela, nous entendons les jeux les plus célèbres, qui peuvent durer moins de deux heures. Nous avons recherché des jeux pouvant être joués sans interruption pendant au moins trois heures. Les estimations de la durée de vie de la batterie de Steam Deck sont fiables. Cependant, comme pour les téléphones portables, la capacité d’une batterie est réduite par une utilisation intensive. Votre expérience peut donc varier.

Halo : combat évolué

Halo: Combat Evolved est un jeu vidéo de tir à la première personne sur un cyber-soldat nommé Master Chief qui combat le Covenant, une alliance extraterrestre, pour protéger l’humanité. Le jeu a un gameplay distinctif, un scénario captivant et des graphismes impressionnants. Valve a signalé que la durée de vie de la batterie de Steam Deck peut durer entre 2 et 8 heures, selon l’utilisation.

Halo 2

Halo 2, la suite de Combat Evolved, est un jeu vidéo populaire qui peut être joué sur le Steam Deck. Dans le jeu, vous vous battez aux côtés de l’Arbiter, un combattant d’élite du Covenant et du Master Chief alors qu’ils protègent la galaxie d’une nouvelle menace. Halo 2 a ajouté de nouvelles fonctionnalités de gameplay, telles que l’utilisation de deux armes à la fois et la prise de contrôle de véhicules. La durée de vie de la batterie du Steam Deck lors de la lecture de Halo 2 peut varier en fonction de l’utilisation, mais Valve a signalé qu’elle peut aller de 2 à 8 heures.

Final Fantasy VIII remasterisé

Final Fantasy VIII Remastered, une version améliorée du jeu original Final Fantasy VIII, est jouable sur le Steam Deck. Il comprend de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité d’accélérer les batailles et de désactiver les rencontres aléatoires, ainsi que des graphismes et des mécanismes de jeu améliorés. Le jeu suit Squall Leonhart, un jeune étudiant de l’académie militaire impliqué dans une guerre impliquant une sorcière, un voyage dans le temps et le destin du cosmos tout entier.

Signalis

Signalis, un jeu de survie d’horreur créé par Rose-Engine, est disponible pour jouer sur le Steam Deck. Vous incarnez Myo Hyori, une exploratrice spatiale qui se réveille sur une planète extraterrestre sans se souvenir de la façon dont elle y est arrivée. Alors qu’elle explore son environnement, elle se heurte à diverses espèces hostiles et découvre un sombre secret qui se cache sur la planète. Signalis mélange l’exploration, le combat et la résolution d’énigmes pour créer une expérience de jeu dérangeante et engageante. Il présente des graphismes rétro et de la musique.

Blanc néon

Neon White est un jeu vidéo d’action-plateforme à la première personne de Ben Esposito. Il se trouve sur diverses plateformes, dont le Steam Deck. Le héros du jeu est un assassin nommé White, qui opère dans les cieux et a été chargé d’éliminer les démons qui se sont infiltrés dans l’au-delà. Les joueurs doivent naviguer à travers différents niveaux et combattre des ennemis en utilisant une variété d’armes et des capacités uniques. Avec un gameplay addictif et un scénario captivant qui aborde les thèmes de la rédemption, de la religion et de l’éthique, Neon White est un jeu vidéo passionnant et engageant.

Vallée de Stardew

Dans ce jeu, les joueurs peuvent créer leurs propres personnages, développer des terres, élever du bétail, produire des objets, extraire des minéraux et nouer des relations avec les habitants de Pelican Village. Avec des graphismes rétro, Stardew Valley invite les joueurs à explorer et expérimenter à leur propre rythme.

Forteresse naine

Dans ce jeu, les joueurs prennent en charge une bande de nains qui doivent construire et entretenir leur forteresse. Le jeu est célèbre pour son gameplay détaillé et avancé et ses graphismes de style ASCII à l’ancienne. Les joueurs doivent gérer des ressources, construire des structures et se protéger des monstres. Le jeu a une courbe d’apprentissage difficile. Mais il offre une expérience satisfaisante et immersive à ceux qui font un effort.

Cellules mortes

Le jeu propose une mort permanente, qui oblige les joueurs à recommencer depuis le début si leur personnage meurt, et des niveaux générés au hasard. En tant qu’entité visqueuse contrôlant le cadavre d’un prisonnier mort, le joueur doit se frayer un chemin parmi des essaims d’ennemis pour s’échapper d’une forteresse. Dead Cells a un gameplay stimulant, des commandes précises et un style artistique distinctif.

Céleste

Le jeu suit Madeline, le personnage principal, alors qu’elle escalade le mont Celeste, surmontant une variété d’obstacles et de problèmes en cours de route. Le jeu a des commandes précises, une histoire de santé mentale engageante et un gameplay serré. Il est également livré avec de belles illustrations rétro et une superbe musique de Lena Raine. Céleste a remporté de nombreux prix.

Condamnation II

Doom II est un jeu vidéo de tir à la première personne. Il s’agit du deuxième jeu de la série Doom et propose de nouveaux ennemis, de meilleurs graphismes et une plus large gamme d’armes. Le personnage du joueur, connu sous le nom de Doomguy, revient sur Terre pour le trouver envahi par des démons dans le récit du jeu, qui reprend là où le premier Doom s’est arrêté. Le jeu propose 32 étapes et une rencontre finale avec le démon Icon of Sin. À sa sortie, Doom II est devenu l’un des meilleurs jeux de tir à la première personne jamais réalisés.

Half Life 2

Il s’agit d’un jeu vidéo de tir à la première personne venant de Valve. Gordon Freeman se retrouve dans un avenir sombre où le Combine est aux commandes. Le jeu dispose d’un moteur physique qui donne l’impression que l’interaction entre les objets est réelle et se concentre sur la construction du personnage et de l’histoire. Half-Life 2 est l’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps et a eu un grand impact sur le genre. Il fonctionne plutôt bien sur le Steam Deck.

