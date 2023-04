Une autre fonctionnalité importante de WhatsApp arrive dans l’application Google Messages

Google Messages, l’application initialement utile pour recevoir et envoyer des SMs se métamorphose peu à peu en autre chose. Google essaie de faire en sorte que cette application vous serve plus qu’elle ne le fait actuellement. L’approche de l’entreprise pour rendre l’application Google Messages plus utile à l’utilisateur final est vraiment accueillante. iMessage d’Apple fait plus que de simples messages texte. Alors pourquoi pas la propre application de Google ? La technologie ne cesse de croître chaque jour, et Google le sait. Ils doivent donc suivre la tendance pour que l’application Google Messages reste utile.

Google Messages pour obtenir une nouvelle fonctionnalité de sécurité

Android Police et certains utilisateurs de Google Messages ont découvert quelque chose de nouveau dans l’application Messaging. Ils ont remarqué que les discussions de groupe RCS pourraient bientôt bénéficier d’un chiffrement de bout en bout dans l’application de messagerie pour Android. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le chiffrement de bout en bout (E2E) garantit que vos messages sont hautement sécurisés. C’est alors que seuls vous et la personne avec qui vous communiquez pouvez les lire. La nouvelle fonctionnalité ajoutera une couche de sécurité supplémentaire aux discussions de groupe dans l’application Google Messages. Ce qui le rend encore plus attrayant pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Le cryptage de bout en bout garantit que tout pirate ou tiers tentant d’intercepter vos messages ne réussira pas. Personne ne pourra accéder ou voler vos informations sensibles. En effet, le coffre-fort contenant les chats en transit ne peut être ouvert que par l’expéditeur et le destinataire à l’aide de clés de cryptage spéciales. Cela rend impossible pour quiconque d’autre de fouiner dans vos messages. Par conséquent, avec le chiffrement de bout en bout, vos messages sont chiffrés du début à la fin. Avec cela en place, il offre une confidentialité et une sécurité complètes pour vos conversations.

Google Messages propose depuis un certain temps un cryptage de bout en bout pour les discussions en tête-à-tête. Mais ce nouveau développement indique que les utilisateurs pourront bientôt profiter du même niveau de sécurité dans leurs discussions de groupe RCS. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent Google Messages pour les discussions de groupe. Il sera également utile à ceux qui accordent la priorité à la confidentialité et à la sécurité lors de la communication avec les autres.

Disponibilité de la nouvelle fonctionnalité de sécurité de Google Messages

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore largement disponible. Cependant, il devrait être déployé auprès des utilisateurs dans un proche avenir. De nombreux utilisateurs de Twitter et d’autres médias sociaux ont déjà signalé l’avoir vu. Bien que la dernière version de Google Messages soit installée, certaines personnes signalent des résultats mitigés. Ils suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une mise à jour côté serveur. Une fois que vous avez reçu la mise à jour, vous pouvez vérifier si vos discussions de groupe sont cryptées. Vous pouvez le faire en consultant la section des détails du chat. Cela offrira une tranquillité d’esprit supplémentaire aux utilisateurs qui apprécient la confidentialité et la sécurité de leurs conversations.

