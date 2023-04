POCO F5 passe par Geekbench pour confirmer nos paris

La communauté POCO attend avec impatience la prochaine grande nouveauté qui relèvera de la série POCO F. Alors que la série POCO X a été mise à jour plus tôt cette année avec les POCO X5 et X5 Pro, nous attendons toujours les nouveaux combinés POCO F. Selon les fuites, POCO lancera très bientôt les POCO F5 et POCO F5 Pro. Comme d’habitude pour la marque, ils seront basés sur les smartphones Redmi existants. Alors que le POCO F5 Pro sera un Redmi K60 rebaptisé, la vanille est un Redmi Note 12 Turbo rebaptisé. Aujourd’hui, ce dernier a été repéré sur un benchmark Geekbench. Cela confirme notre conviction que le téléphone est un Note 12 Turbo renommé.

POCO F5 est un Redmi Note 12 Turbo rebadgé

Selon le test de Geekbench, la variante globale POCO F5 avec 23049PCD8G apportera le processeur Snapdragon 7+ Gen 2. L’appareil contiendra jusqu’à 12 Go de RAM. En ce qui concerne le logiciel, l’appareil exécutera le système d’exploitation Android 13 directement avec MIUI 14. Selon le Geekbench, l’appareil obtient respectivement 1 629 et 4 295 dans les tests monocœur et multicœur. Nous n’avons pas beaucoup d’exécutions de Snapdragon 7+ Gen 2 à comparer, mais les résultats correspondent à ceux du Redmi Note 12 Turbo.

Fait intéressant, la version indienne du téléphone est passée par Geekbench avec 8 Go de RAM. Nous supposons donc qu’il y aura des options avec 8 Go et 12 Go de RAM. Nous pouvons nous attendre à 128 Go et 256 Go d’options de stockage.

Considérant le Redmi Note 12 Turbo, le POCO F5 devrait également apporter un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FHD+. L’appareil peut apporter un scanner d’empreintes digitales à l’écran et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. En termes d’optique, l’appareil devrait apporter un appareil photo principal de 64 MP, un ultra large de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Le département selfie sera géré par un appareil photo 16 MP. Le téléphone tirera son énergie d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Nous attendons également une prise audio 3,5 mm, NFC, des haut-parleurs stéréo et un IR Blaster.

Il existe également une variante Redmi Note 12 Turbo qui a jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Nous ne savons pas si cette variante atteindra également les marchés mondiaux. Quoi qu’il en soit, l’appareil se vend très bien en Chine. Nous nous attendons à ce que ce soit un autre succès pour la famille POCO.

Il n’y a toujours pas de mot officiel sur la sortie des POCO F5 et F5 Pro. Cependant, compte tenu du nombre de fuites, nous nous attendons à ce qu’elles arrivent très bientôt.

