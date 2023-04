Types de connecteurs solaires : voici comment votre panneau solaire s’adapte à chaque centrale électrique

Votre panneau solaire mobile s’adapte-t-il également à la centrale électrique d’un autre fabricant ? En bref : oui. Un panneau solaire produit du courant continu, et il n’est codé d’aucune façon ou quoi que ce soit. Une centrale de n’importe quel type « reconnaît » ce qui arrive et absorbe le courant. Cependant, les fabricants de systèmes solaires mobiles de Jackery à EcoFlow en passant par Anker utilisent un grand nombre de prises et de connexions différentes. Nous vous dirons lesquels sont disponibles et de quels adaptateurs vous pourriez avoir besoin.

Branchez les types de panneaux solaires et de centrales électriques actuels

Type de connecteur panneaux solaires et centrales électriques DC8020 Vestey Explorer 1000 Pro, 1500 Pro, 2000 Pro, 3000 Pro, SolarSaga 80, SolarSaga 200 et plus récents DC7909/Goalzero 8mm Vestey Explorer 1000, Explorer 500, Explorer 240, SolarSaga 100

Goalzero Yeti 6000X, Yeti 3000X, Yeti 1500X, Yeti 1000X, Yeti 500X, Nomad 200, Nomad 100, Nomad 50, Boulder 100

Panneau solaire Hyrican UPP-2400, UPP-1800, UPP-1200, UPP-600, 220W

Bluetti EB70, EB55

Centrale d’ancrage 521 DC5525 Alpha-ESS BlackBee 1000 (+ panneau solaire 220W) DC5521 Centrale électrique Bosswerk 2000W, centrale électrique 1000W, centrale électrique 500W

Centrales électriques plus petites, souvent également sorties pour les appareils à courant continu HPP/APP/Anderson Goalzero Yeti 6000X, Yeti 3000X, Yeti 1500X, Yeti 1000X, Nomad 200, Boulder 200, Jackery Explorer 1000, EcoFlow Delta Pro, Hyrican UPP-2400, Bosswerk Powerstation 2000W, Powerstation 1000W, panneau solaire Alpha-ESS 200W MC4 Panneaux solaires EcoFlow, panneaux solaires Bluetti et autres XT60 Anker Powerhouse 767, 757, 555, 535, EcoFlow Delta Max, Delta Pro, Delta 2, River 2, River 2 Pro, River 2 Max (également les anciennes unités Delta et River) XT90/XT150 Bluetti (comme adaptateur ou prise supplémentaire) prise d’aviation Bluetti AC200 Max, AC200P, AC50S Remarque : Certaines centrales électriques ont plusieurs connecteurs de différents types.

Nous expliquons les types de connecteurs plus en détail ci-dessous. En règle générale, vous pouvez vous rappeler : plus une centrale électrique est grande, plus la prise utilisée est grande – et donc souvent plus le courant qui peut être traversé est important.

DC8020 : Grand et robuste

Connecteur DC8020 (Photo : Jürgen Vielmeier)

Vous pouvez trouver le connecteur DC8020 sur de plus en plus de centrales solaires. On le reconnait à sa large bague extérieure en métal et un pin intérieur assez épais et donc robuste. La désignation DC8020 se décompose en : DC (Direct Current = courant continu), 8,0 mm de diamètre extérieur et 2,0 mm de diamètre de la broche intérieure.

DC7909/ Goalzero 8mm : Une taille plus petite

Connecteur DC7909 (Photo : Jürgen Vielmeier)

De l’extérieur, le DC7909 se distingue à peine du DC8020. Vous pouvez voir la différence lorsque vous jetez un coup d’œil « à l’intérieur »: Ici, le DC7909 semble sensiblement creux en raison de la broche intérieure nettement plus fine. Le diamètre de la bague extérieure est de 7,9 mm, celui de la goupille intérieure n’est que de 0,9 mm.

Pas si inutile de le savoir : un DC7909 rentre aussi dans la prise d’un DC8020. Cependant, il n’y aura probablement pas d’électricité dans votre centrale électrique. Jackery est récemment passé du DC7909 au DC8020 pour les nouvelles centrales telles que l’Explorer 1000 Pro. Les panneaux solaires actuels du fabricant, tels que le SolarSaga 80, sont livrés avec un adaptateur afin de pouvoir fonctionner avec des centrales électriques de type ancien et nouveau. Faites donc très attention à la prise que vous utilisez.

Goalzero utilise également le DC7909 mais l’appelle le « connecteur 8 mm ».

DC5525 : Spécimen rare

Connecteur DC5525. (Photo : Jürgen Vielmeier)

Alpha-ESS utilise le connecteur DC5525 sur le BlackBee 1000. Vous trouvez rarement ces connecteurs dans la technologie solaire moderne. Ici, la fiche extérieure a un diamètre de 5,5 mm, la broche intérieure de la prise mesure un impressionnant 2,5 mm, elle est donc sensiblement grande. Incidemment, vous pouvez à peine le distinguer du connecteur DC5521 légèrement plus petit à l’œil nu.

DC5521 : sortie CC standard

Connecteur DC5521. (Photo : Jürgen Vielmeier)

Le connecteur DC5521 n’est pratiquement jamais utilisé pour les panneaux solaires et les entrées dans les centrales électriques. Vous pouvez le trouver très souvent aux sorties de certaines centrales électriques. Vous pouvez l’utiliser pour alimenter des appareils plus petits avec du courant continu.

Avec un diamètre extérieur de 5,5 mm et le diamètre de la broche intérieure de la prise de 2,1 mm, il est pratiquement impossible de le distinguer du DC5525 à l’œil nu. Vous ne remarquez la différence que parce que les fiches ne rentrent pas dans la prise de l’autre type. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez peut-être qu’un connecteur DC5521 utilise de petites broches métalliques à l’intérieur de la broche.

HPP/APP/Anderson

Connecteur HPP, parfois appelé « connecteur Anderson ». (Photo : Jürgen Vielmeier)

Le port HPP se caractérise – presque – sans équivoque par un rouge et un noir, chaque connecteur intérieur rectangulaire. Même si ça n’en a pas l’air à première vue, vous pouvez brancher les connecteurs les uns dans les autres (côté rouge sur rouge, côté noir sur noir). Le port est principalement – mais pas seulement – utilisé pour les panneaux solaires et les centrales électriques avec des performances plutôt supérieures.

HPP indique High Power Port et a remplacé les anciennes désignations APP (Anderson Power Port) ou simplement : Anderson depuis plusieurs années, que vous lisez encore fréquemment. Hormis les noms, les fiches sont identiques et entièrement compatibles entre elles.

MC4 : Câble universel solaire

Connecteur MC4. (Photo : Jürgen Vielmeier)

Les connecteurs MC4 sont courants dans le photovoltaïque, en particulier dans les systèmes fixes. Vous les trouverez rarement dans les systèmes solaires mobiles modernes. Les fabricants EcoFlow et Bluetti les utilisent sur certains panneaux solaires – mais incluent ensuite un adaptateur approprié pour la connexion à une centrale électrique.

Les connecteurs MC4 sont incomparables grâce à leur forme allongée. Ils s’emboîtent, ce qui indique que vous pouvez toujours brancher un connecteur de type « mâle » sur le connecteur « femelle », par exemple pour interconnecter plusieurs panneaux solaires. Cependant, comme les prises ne peuvent plus être débranchées aussi facilement par la suite (vous aurez peut-être besoin d’un outil pour cela), la plupart des fabricants ont maintenant recours à des connexions plug-and-play plus pratiques.

XT60 : forme non conventionnelle

Connecteur EcoFlow XT60. Image : Juergen Vielmeier

Vous pouvez reconnaître les prises XT60 à leur forme particulière : rectangulaire avec un petit triangle sur le côté – la prise est en forme de D. Les prises sont souvent codées par couleur : jaune, orange ou même rouge.

Avec les générateurs solaires actuels, ils sont utilisés dans les modèles EcoFlow et Anker.

XT90/XT150 : Pour des courants plus élevés

Adaptateur Bluetti DC7909 vers XT90. (Image : Bluetti)

Jusqu’à présent, vous trouverez encore plus rarement les connecteurs légèrement plus grands et similaires XT90 et XT150 que le type XT60. Avec certains générateurs solaires, ils établissent la connexion de batteries supplémentaires. Outre la taille, les câbles diffèrent également par leur charge maximale :

XT60 : jusqu’à 25 ampères

XT90 : jusqu’à 90 ampères

XT150 : jusqu’à 150 ampères

Prises Bluetti Aviation

Bluetti cuisine sa propre soupe avec le connecteur type « Aviation ». (Photo : Jürgen Vielmeier)

Bluetti, fournisseur de panneaux solaires mobiles et de centrales électriques, utilise toujours son propre type de connecteur. Bluetti lui-même les appelle Aviation Plugs. Selon le système, ils sont livrés avec deux broches ou plus. Cependant, le fabricant fournit généralement un adaptateur approprié pour ses propres systèmes qui utilisent des connecteurs XT60 ou MC4 de l’autre côté.

Puis-je connecter mon panneau solaire à la centrale électrique d’un autre fabricant ?

Oui, vous pouvez connecter votre panneau solaire à une centrale électrique d’un autre fabricant. Si les deux appareils ont la même connexion, cela peut même être fait directement, par exemple avec un Jackery SolarSaga 80 sur un Hyrican UPP-1200.

Pour les autres connexions standardisées, une prise vous aidera. Les fabricants le fournissent parfois tout de suite – Alpha-ESS, par exemple, inclut plusieurs adaptateurs avec le panneau solaire 200W. Les nouveaux panneaux Jackery ont intégré un convertisseur DC7909 à DC8020. Avec les autres, il faut improviser.

Le fabricant Alpha-ESS inclut deux adaptateurs avec son panneau solaire de 200W. (Photo : Jürgen Vielmeier)

Comment trouver un adaptateur adapté ?

Vous pouvez trouver un adaptateur approprié pour connecter votre panneau solaire à un autre type de centrale électrique à l’aide de notre aperçu des connecteurs ci-dessus. Si vous ne trouvez rien dans les guides rapides, les fiches techniques et les sites Web des fabricants, consultez nos images ci-dessus pour voir quels types de connecteurs ressemblent le plus à votre panneau et à votre batterie.

Ensuite, recherchez sur le Web un adaptateur mâle à femelle, tel qu’un adaptateur MC4 à XT60 si votre panneau solaire utilise des connecteurs MC4 et que la centrale dispose d’un connecteur femelle XT60.

Vous avez de bonnes chances avec des types de connecteurs standardisés tels que HPP, DC8020, DC7909, XT60 ou DC5525. Cela devient plus difficile avec des prises propriétaires telles que les prises aviation de Bluetti. Mais ici aussi, le fabricant a des adaptateurs dans sa propre boutique.

