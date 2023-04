Le trou bleu récemment découvert au large du Mexique est le deuxième plus profond au monde

Appelé Taam ja’, il est situé dans la baie de Chetumal, le long de la côte est de la péninsule du Yucatan. Avec une profondeur d’environ 270 mètres, il n’est dépassé que par le Sansha Yongle, en Chine.

Données du trou bleu de Taam ja’ dans la baie de Chetmual, Quintana Roo, le deuxième trou bleu le plus profond du monde / Crédit : Frontiers in Marine Science

Le deuxième trou bleu le plus profond du monde est situé dans la baie de Chetumal, au Mexique, le long de la côte est de la péninsule du Yucatan. Appelé Taam Ja’, qui indique « eau profonde » en langue maya, il a une profondeur d’environ 270 mètres, et n’est dépassé que par le Sansha Yongle Dragon Hole, à près de 300 mètres de profondeur et également connu sous le nom de Dragon Eye, situé près du Îles Paracels, en mer de Chine méridionale. L’incroyable nouveau gouffre marin, véritable oasis de biodiversité dans les fonds marins face à l’État mexicain de Quintana Roo, est pourtant le premier trou bleu à avoir été identifié dans un système estuarien, initialement découvert en septembre 2021 par une équipe de scientifiques de le Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) de Chetumal, un centre de recherche public coordonné par le Conseil national de la science et de la technologie (Conacyt) du Mexique.

Le trou bleu Taam ja’ (Taam ja’ Blue Hole)

Grâce à la plongée sous-marine, aux relevés échométriques et aux échantillons d’eau, nous savons que le trou bleu de Taam ja’ (Taam ja’ Blue Hole, TJBH) se trouve à plus de 274 mètres sous le niveau de la mer, au fond de la côte sud-est de la péninsule mexicaine du Yucatán, le site où le tristement célèbre astéroïde Chicxulub a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d’années. Cet immense gouffre marin a une surface presque circulaire, couvrant une superficie de 13 630 mètres carrés avec des côtés très escarpés, avec des pentes qui dépassent même 80 degrés et forment une structure similaire à celle d’un grand cône, recouvert de biofilm, de sédiments, de calcaire et surplombs de craie.

Localisation et caractéristiques du Taam ja’ Blue Hole, TJBH, le nouveau trou bleu découvert dans la baie de Chetumal, Mexique / Crédit : Frontiers in Marine Science

Son embouchure, expliquent les scientifiques qui l’ont étudiée dans un article publié dans la revue Frontiers in Marine Science, se situe à un peu moins de 5 mètres sous le niveau de la mer, là où les propriétés de l’eau changent considérablement avec les gradients de température et de salinité.

« Les trous bleus, contrairement aux tranchées marines et aux abysses océaniques (qui se forment progressivement au fil des siècles et des millénaires à partir des mouvements des plaques tectoniques, atteignant des profondeurs allant jusqu’à 11 000 mètres, ndlr) sont moins profonds et se forment en raison de processus de fracturation, de dissolution et d’effondrement des sols » expliquent les érudits. En termes de profondeur, le nouveau trou bleu est, comme indiqué, juste derrière le Dragon Hole, mais considérablement plus profond que le célèbre Great Blue Hole, le grand gouffre marin au large des côtes du Belize dans la mer des Caraïbes, à 125 mètres de profondeur.

Le Grand Trou Bleu au large du Belize / Crédit : US Geological Survey (USGS)

Les chercheurs qui ont découvert le Taam ja ‘ont également déclaré que les trous bleus appartenant à la plate-forme calcaire de la péninsule du Yucatan, où se trouve également le plus grand système de grottes sous-marines au monde (Sac Actun), se sont formés à la suite de l’entrée d’eau de mer et sortie, inondations ou fluctuations du niveau de la mer pendant les périodes glaciaires et interglaciaires. Ainsi, en plus des études de suivi qui analyseront la diversité microbienne des eaux, des investigations liées à la structure et à la géologie du nouveau trou bleu pourraient également éclairer l’environnement et le climat d’un passé lointain.

« Notre travail – ont conclu les chercheurs – vise à stimuler la recherche et à présenter à la communauté scientifique un trou bleu particulièrement profond dans les Caraïbes occidentales et probablement le trou bleu le plus profond jamais découvert dans la région ».

