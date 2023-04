Les niveaux de sucre dans le sang peuvent prédire le risque d’Alzheimer

Une équipe de neurobiologistes suédois l’a découvert en établissant un lien entre les taux sanguins d’un type de sucre et l’accumulation de tau, une protéine qui joue un rôle clé dans le développement de la maladie.

Dans un avenir pas trop lointain, un test sanguin pourrait prédire le risque d’Alzheimer, ce qui représente une véritable révolution dans le diagnostic de la forme la plus courante de démence. Une nouvelle confirmation de la possibilité de détecter la maladie à un stade précoce grâce à une simple prise de sang vient d’une équipe de neurobiologistes du Karolinska Institutet de Stockholm, en Suède, qui ont découvert comment les niveaux d’une molécule de sucre dans le sang sont liés à l’accumulation de tau, une protéine qui joue un rôle clé dans le développement de la démence sévère. Auparavant, plusieurs équipes de recherche avaient intercepté d’autres substances (biomarqueurs) sur lesquelles fonder des méthodes de dépistage fiables et peu coûteuses, mais les nouvelles recherches semblent ouvrir la voie à des procédures permettant de prédire dix ans à l’avance l’apparition de la maladie d’Alzheimer.

Prédire la maladie d’Alzheimer à partir des niveaux d’une molécule de sucre dans le sang

Comme pour de nombreuses pathologies, même dans le cas de la maladie d’Alzheimer, le diagnostic précoce est essentiel : la manifestation des symptômes indique en fait que la maladie est déjà en cours. Le dépister précocement est donc très important, car il peut limiter l’aggravation de la neurodégénérescence, que l’on pense être le résultat d’une accumulation anormale de protéines bêta-amyloïdes et tau dans le cerveau. Les essais cliniques de médicaments contre la maladie d’Alzheimer montrent également que le traitement doit commencer tôt dans le processus de la maladie, pour inverser la neurodégénérescence avant qu’il ne soit trop tard.

Dans cet esprit, des chercheurs du Karolinska Institutet ont montré que les niveaux d’une certaine structure de glycanes dans le sang, appelée N-acétylglucosamine bissectée, peuvent être utilisés pour prédire le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Auparavant, l’équipe avait démontré un lien entre la protéine tau et les taux de glycanes chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais ces analyses avaient d’abord été effectuées sur le liquide céphalo-rachidien. Les glycanes, en particulier, sont des molécules de sucre présentes à la surface des protéines et déterminent l’emplacement et la fonction de ces protéines dans le corps.

Pour rendre le dépistage plus pratique et moins coûteux, les chercheurs ont développé une méthode pour mesurer ces niveaux sanguins, notant que les individus ayant des niveaux correspondants de glycanes et de tau étaient deux fois plus susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer. « Nous montrons également qu’un modèle statistique simple qui prend en compte les taux sanguins de glycane et de tau, le gène de risque APOE4 et un test de mémoire, peut être utilisé pour prédire la maladie d’Alzheimer avec une confiance de 80 % près d’une décennie avant l’apparition de symptômes tels que la perte de mémoire, », a déclaré le professeur Sophia Schedin Weiss, maître de conférences au Département de neurobiologie, sciences infirmières et sciences de la société (NVS), Karolinska Institutet et auteur correspondant de l’étude publiée dans le Journal of the Alzheimer’s Association.

L’analyse des chercheurs était basée sur les données de 233 participants à l’étude nationale suédoise sur le vieillissement et les soins à Kungsholmen (SNAC-K), l’étude suédoise à long terme lancée en 2001, examinant des échantillons de sang prélevés jusqu’en 2004 et surveillant les participants à l’étude tous les trois à six ans pour un total de 17 ans, comparant des facteurs tels que la perte de mémoire et la présence de démence. La prochaine étape consistera à analyser des échantillons de sang du reste des participants à l’étude SNAC-K et d’autres personnes impliquées dans d’autres recherches sur le vieillissement en Suède et au-delà.

« Nous collaborons avec des chercheurs en soins primaires en Suède pour évaluer plusieurs biomarqueurs de la démence dans les établissements de soins de santé primaires », a ajouté Schedin Weiss. Nous espérons que les glycanes sanguins s’avéreront un complément précieux aux méthodes actuelles de dépistage de la maladie d’Alzheimer, permettant une détection précoce de la maladie. »

