Petey : ChatGPT sur l’Apple Watch

Il y a quelque temps, nous vous avons montré dans un article ce que l’intelligence artificielle de ChatGPT peut faire. Désormais, vous n’avez même plus besoin de vous asseoir devant votre ordinateur pour utiliser l’IA. L’application Petey (anciennement connue sous le nom de watchGPT) discute avec vous directement sur votre Apple Watch.

Voici ce que Petey écrit sur lui-même

Petey a suggéré le paragraphe suivant lorsque j’ai demandé à l’application de publier un article sur l’application – jolie méta, non ?

Petey est une application d’assistant d’IA basée sur un grand modèle de langage d’OpenAI. Avec leur aide, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement trouver des informations, effectuer des tâches, etc. Dans cet article, nous aborderons plus en détail le fonctionnement de Petey et les fonctionnalités utiles qu’il offre.

Comment installer l’application Petey sur votre Apple Watch

Petey n’est pas disponible en tant qu’application pour iOS, uniquement pour votre Apple Watch. Néanmoins, vous pouvez bien sûr installer l’application depuis votre iPhone comme vous en avez l’habitude. Vous ne trouverez alors l’application que sur votre Apple Watch.

Alternativement, vous pouvez installer Petey directement depuis votre Apple Watch. Pour ce faire, ouvrez l’App Store sur votre Apple Watch, saisissez « Petey » dans le champ de recherche et installez l’application.

Une fois que vous avez installé Petey de l’une de ces façons, vous êtes libre d’utiliser l’application. Il est préférable d’utiliser l’une des complications pour y avoir un accès direct. Mais bien sûr, vous pouvez aussi simplement appuyer sur la couronne numérique de votre Apple Watch et dire Open Petey ou sélectionner manuellement l’application parmi toutes vos applications.

Comment faire fonctionner Petey sur votre Apple Watch

Une fois que Petey est ouvert, votre curseur sera placé dans une boîte de recherche sur votre application qui dit Demandez-moi n’importe quoi. J’appuie ensuite sur la couronne et saisis ma question vocalement. C’est le moyen le plus rapide pour moi car il n’y a pas de clavier sur mon Apple Watch SE et je devrais sinon écrire chaque lettre individuellement.

C’est ainsi que vous partagez les réponses

Il vous suffit peut-être de lire la réponse à votre question. Mais que faire si la réponse est trop longue. Par exemple, parce que vous avez demandé une recette, que souhaitez-vous enregistrer ? Ensuite, vous pouvez simplement appuyer sur Partager. Vous pouvez ensuite envoyer la réponse par e-mail ou iMessage. Bien sûr aussi à vous-même.

Utilisations possibles pour Petey

Petey (mieux : l’IA derrière l’appli) est moins destiné à remplacer Siri. Il répond beaucoup mieux à vos questions sur la météo ou d’autres choses actuelles. Petey est plutôt monosyllabique. Mais vous pouvez utiliser l’application pour des tâches plus complexes. Par exemple pour des recettes ou des scripts. J’ai également apporté quelques exemples dans cet article sur ChatGPT.

Utile ou pas ?

La question est de savoir quelle est l’utilité de cette requête de réponses complexes sur l’Apple Watch. Pour les lire en entier, il faut défiler plus que sur iPhone, iPad ou Mac. Et pour les enregistrer, vous devez vous les envoyer par e-mail ou par message, ce qui implique beaucoup de frappe.

Au poignet, complication sur votre Apple Watch, l’accès est certainement plus rapide que via un navigateur ou même via une application sur votre iPhone qu’il faut d’abord rechercher. Mais vous ne pouvez pas non plus réutiliser les résultats sur l’Apple Watch. Donc, en fin de compte, cela dépend toujours de la façon dont vous souhaitez utiliser le plus l’IA de ChatGPT.

Vous pouvez obtenir Petey – watchGPT dans l’App Store, il coûte actuellement 4,99 €.

