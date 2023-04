Asus ROG Phone 7 Ultimate fait ses débuts avec des caractéristiques phares, un évent de refroidissement motorisé

La vue d’ensemble : Asus vient de dévoiler une paire de nouveaux smartphones axés sur les jeux avec des caractéristiques haut de gamme et, naturellement, beaucoup d’éclairage RVB. Le ROG Phone 7 et le ROG Phone 7 Ultimate présentent un certain nombre d’avantages par rapport à la plupart des produits phares conventionnels, notamment des taux de rafraîchissement d’écran plus élevés, des batteries plus grandes et des solutions de refroidissement améliorées qui devraient se traduire par des performances soutenues plus élevées.

Tout comme leurs prédécesseurs, les nouveaux téléphones ROG disposent d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1 080 x 2 448 et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La seule amélioration ici est la luminosité maximale plus élevée de 1 500 nits, par rapport aux 1 200 nits des modèles de l’année dernière.

Asus a équipé ses nouveaux fleurons de jeu du dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, en l’associant à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. La société a également réorganisé le système de refroidissement de la chambre à vapeur des téléphones, affirmant qu’il améliorait l’efficacité thermique de 10% par rapport au ROG Phone 6.

Le ROG Phone 7 et le Phone 7 Ultimate sont livrés avec une triple matrice de caméras à l’arrière, qui comprend un tireur principal de 50 mégapixels, un ultra large de 13 mégapixels et une macro de 5 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra selfie de 32 mégapixels qui utilise le regroupement de pixels pour produire des images de 8 mégapixels.

Le tout est alimenté par une grande batterie de 6 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 65 W. Malheureusement, les nouveaux téléphones ROG ne prennent toujours pas en charge la charge sans fil, mais ils incluent un deuxième port USB-C sur le côté pour une charge plus pratique tout en les utilisant en mode paysage.

La gamme ROG Phone 7 est livrée avec Android 13 prêt à l’emploi, Asus promettant deux ans de mises à jour de la version Android et quatre ans de mises à jour de sécurité.

Enfin, le ROG Phone 7 Ultimate est livré avec le nouveau AeroActive Cooler 7 d’Asus. Lorsqu’il est fixé, un petit évent motorisé s’ouvre sur le téléphone, permettant au ventilateur de diriger l’air frais sur les ailettes de refroidissement de la chambre à vapeur. L’accessoire comprend également un caisson de basses qui fonctionne en tandem avec les haut-parleurs stéréo frontaux du téléphone, un autre port USB-C et une socket casque, et quatre boutons physiques, lui permettant d’être utilisé comme contrôleur.

Les nouveaux téléphones de jeu phares d’Asus sont déjà disponibles en précommande en Europe, et l’expédition devrait commencer plus tard ce mois-ci. Le ROG Phone 7 vanille commence à 999 € (environ 1 106 $), tandis que le ROG Phone 7 Ultimate avec le refroidisseur AeroActive inclus coûte 1 399 € (1 549 $).

