Amazfit GTS 4 vs GTS 4 Mini : le petit dure plus longtemps, le grand est plus élégant

Amazfit se développe de plus en plus en un fournisseur de montres intelligentes attrayantes qui peuvent résister aux meilleurs chiens d’Apple et de Samsung. Alors que nous avions été agréablement surpris il y a quelque temps par les Bip U Pro et Amazfit Neo, qui sont plutôt dans le segment des prix inférieurs, les nouveaux GTS 4 et GTS 4 Mini jouent dans une ligue supérieure. Mais les différences entre le modèle GTS 4 standard et la variante Mini plus petite sont également étonnantes.

La GTS 4 Mini ne se distingue pas seulement de la taille et du prix de la GTS 4 « normale », mais la plus grande smartwatch contient également une technologie plus moderne, en particulier le capteur biométrique BioTracker 4.0 PPG. Il est chargé de mesurer la fréquence cardiaque ou la saturation en oxygène. Amazfit ne révèle aucun détail sur les différences entre le BioTrack 4.0 et le BioTrack 3.0, mais la montre avec le capteur le plus à jour a plus de modes de sport et d’entraînement et d’autres fonctions.

L’Amazfit GTS 4 a plus de capteurs que le GTS 4 Mini. (Photo: Netcost)

Mais en y regardant de plus près, vous pouvez également voir pourquoi le GTS 4 est presque deux fois plus cher que le Mini à un prix d’environ 200 euros.

Amazon fit GTS 4 Amazon fit GTS 4 Mini Afficher:

– Écran AMOLED de 1,75 pouces (390 x 450 pixels)

– écran tactile

– Revêtement en verre trempé anti-empreintes digitales Afficher:

– Écran AMOLED de 1,65 pouces (336 x 384 pixels)

– écran tactile

– Revêtement en verre trempé anti-empreintes digitales Capteurs :

– Capteur biométrique BioTracker 4.0 PPG

– Accéléromètre

– Capteur gyroscopique

– Capteur géomagnétique

– Capteur barométrique

– Détecteur de lumière ambiante Capteurs :

– Capteur biométrique BioTracker 3.0 PPG

– Accéléromètre

– Capteur gyroscopique

– Détecteur de lumière ambiante Caractéristiques:

– microphone

– Haut-parleur intégré

– vibration (moteur à rotor)

– GPS (double bande et suivi 6 satellites)

– Wi-Fi 2,4 GHz

– Bluetooth 5.0 & BLE Caractéristiques:

– microphone

– vibration (moteur à rotor)

– GPS (positionnement 5 satellites)

–Bluetooth 5.2

WLAN, meilleur module GPS, haut-parleur intégré, capteurs supplémentaires et bien sûr un écran plus grand – l’Amazfit GTS 4 a beaucoup plus à offrir. Mais : Considérant le prix d’environ 100 euros, le GTS 4 Mini dispose également d’un bon équipement sur la fiche technique. Et ce sont précisément des éléments tels que le WLAN et les haut-parleurs dont vous pouvez parfois vous passer dans l’utilisation quotidienne de la smartwatch. De toute façon, il n’y a pratiquement aucune différence dans les fonctions de base…

Logiciels et fonctionnalités

Au cœur des deux montres se trouve le système d’exploitation Zepp 2.0 de ZeppHealth Corporation – la société à l’origine de la marque Amazfit. Zepp 2.0 n’est pas compatible avec WearOS, mais son propre « microcosme », qui, grâce à l’application correspondante, s’harmonise bien avec les smartphones Android et l’iPhone.

L’offre rare d’applications donne à réfléchir; Donc par rapport à l’Apple Watch ou la Galaxy Watch. Quelques applications d’entraînement, quelques jeux et outils pour la vie de tous les jours, c’est tout. Il n’y a pas de connexion à Spotify, par exemple. Après tout, Amazfit essaie d’intégrer les fonctionnalités les plus populaires des smartwatches actuelles.

Les deux modèles GTS 4 utilisent le propre système d’exploitation d’Amazfit pour le logiciel. (Photo: Netcost)

Et : Avec le GTS 4 et le GTS 4 Mini, il n’y a que quelques différences en termes de surface, de fonctionnement et d’application pour smartphone. Le contrôle se fait via l’écran tactile, la couronne et les directions de balayage pour naviguer dans les menus. C’est facile à apprendre et pas très compliqué.

En ce qui concerne les fonctions de smartwatch, les deux modèles GTS 4 sont également très similaires :

Amazon fit GTS 4 Amazon fit GTS 4 Mini Fonctions sportives :

– 154 modes

– Détection automatique : 25 mouvements de musculation, 8 mouvements sportifs

– entraînement par intervalles

– Mode d’exécution de piste

– Correction de trajectoire intelligente

– Pacer virtuel

– PeakBeats (synchronisé avec adidas running & Strava) Fonctions sportives :

– 126 modes

– Détection automatique : 7 mouvements sportifs

– Stimulateur cardiaque virtuel

– PeakBeats (synchronisé avec adidas running & Strava) Caractéristiques de santé :

– Fréquence cardiaque (surveillance 24h/24)

– Oxygène sanguin (surveillance 24h/24)

– Niveau de stress (surveillance 24h/24)

– Surveillance du sommeil (étapes, siestes diurnes, horaire de sommeil, qualité de la respiration du sommeil, score de sommeil)

– exercices de respiration

– Suivi du cycle menstruel

– Rappels et alertes : fréquence cardiaque, oxygène sanguin, niveaux de stress, exercices de respiration

– Système d’évaluation de la santé : PAI Caractéristiques de santé :

– Fréquence cardiaque (surveillance 24h/24)

– Oxygène sanguin (surveillance 24h/24)

– Niveau de stress (surveillance 24h/24)

– Surveillance du sommeil (qualité du sommeil, phases de sommeil, siestes diurnes, respiration du sommeil, score de sommeil)

– exercices de respiration

– Suivi du cycle menstruel

– Rappels et alertes : fréquence cardiaque, oxygène sanguin, niveaux de stress, exercices de respiration

– Système d’évaluation de la santé : PAI Autres caractéristiques:

– Amazon Alexa

– Commande vocale hors ligne

– Téléphonie via l’horloge

– Écouter de la musique

– Intégration MP3 et GPX Autres caractéristiques:

– Amazon Alexa

Dans le détail, le GTS 4 reconnaît automatiquement les mouvements de musculation et un autre mouvement sportif. Le nombre de sports sélectionnables est plus important, mais le GTS 4 Mini marque déjà des points avec un nombre exceptionnellement élevé de modes.

Seul le GTS 4 dispose de la correction de trajectoire intelligente et du stimulateur virtuel. Les deux sont possibles grâce à l’antenne GPS bi-bande avec six systèmes de positionnement par satellite. Cela permet un suivi GPS plus précis avec la navigation. De plus, vous ne pouvez importer des itinéraires qu’avec le GTS 4. Il en va de même pour la musique : streaming, téléchargement MP3, connexion Bluetooth aux écouteurs – cela ne fonctionne qu’avec le GTS 4.

conception et traitement

Personnellement, j’aime beaucoup les deux modèles. De toute évidence, Amazfit était basé sur l’Apple Watch. L’affichage angulaire du GTS 4 et du GTS 4 Mini est agréablement arrondi. Cela a l’air élégant et de haute qualité. Et pourtant, il existe des « différences » frappantes.

La connexion entre le bracelet et la montre est plus stable avec la GTS 4. (Photo: Netcost)

Le cadre central du GTS 4 est en alliage d’aluminium, la coque inférieure est très brillante et très robuste malgré le plastique. Le GTS 4 Mini, en revanche, a un alliage plus étroit, ici le « plastique » laisse une impression un peu plus dominante. De plus, comme le bracelet est fixé au dos en plastique, sur le GTS 4, il est fixé à la surface en aluminium. Le grand GTS 4 est donc légèrement plus stable et résistant.

Il semble étrange que la couronne du GTS 4 Mini – à part l’enfoncer – n’ait aucune fonction. Avec le GTS 4, vous pouvez également utiliser la molette sur la tranche droite pour naviguer dans les menus.

Amazon fit GTS 4 Amazon fit GTS 4 Mini Dimensions:

– 42,7 x 36,5 x 9,9 mm 27 grammes Dimensions:

– 41,8 x 36,66 x 9,1 mm 19,1 grammes Imperméable:

– 5 ATM (5 bars, jusqu’à 50 mètres) Imperméable:

– 5 ATM (5 bars, jusqu’à 50 mètres) Logement:

– Châssis central en alliage d’aluminium, coque inférieure en PC moulé par injection haute brillance

– Un bouton (couronne tournante)

– Couleurs : Infinite Black, Misty White, Autumn Brown, Rosebud Pink Logement:

– Alliage d’aluminium + plastique

– Un bouton (couronne sans fonction de rotation)

– Couleurs : noir minuit, rose flamant rose, bleu menthe, blanc clair de lune

Pas de doute : GTS 4 et GTS 4 sont de loin supérieurs en qualité au Bip U Pro. Ils se sentent appropriés à leurs prix – le GTS 4 un peu plus que le Mini.

Il faut dire que le plastique domine la GTS 4 Mini. (Photo: Netcost)

vie de la batterie

Vous chargez le GTS 4 et le GTS 4 Mini à l’aide du câble USB fourni et d’un chargeur magnétique. Un adaptateur secteur USB n’est pas inclus dans la livraison dans les deux cas. Pas très agréable : l’USB-A est toujours utilisé, pas l’USB-C contemporain. De plus, vous ne pouvez pas charger l’une ou l’autre des montres sans fil via les surfaces de charge Qi. Même les deux chargeurs ne sont pas compatibles l’un avec l’autre, bien qu’ils semblent identiques.

Peu importe qu’il s’agisse du GTS 4 ou du GTS 4 Mini – la durée de vie de la batterie est excellente. (Photo: Netcost)

Il faut environ deux heures pour que les batteries soient complètement chargées – ce n’est pas grave. Principalement parce que les durées d’exécution des deux montres intelligentes sont exceptionnellement bonnes. Si vous appréciez un affichage permanent, les valeurs de veille seront considérablement réduites. Mais elles sont toujours nettement meilleures que les montres connectées d’Apple, Samsung et Google.

Amazon fit GTS 4 Amazon fit GTS 4 Mini capacité de la batterie:

– 300 mAh, temps de charge : 2h capacité de la batterie:

– 270 mAh, temps de charge : 2h Durée:

– Utilisation moyenne : Jusqu’à 8 jours

– Mode économie d’énergie : jusqu’à 16 jours

– Mode horloge : Jusqu’à 30 jours

– Usage intensif : Jusqu’à 4 jours

– Mode GPS précis : jusqu’à 16 heures Durée:

– Utilisation moyenne : Jusqu’à 15 jours

– Mode économie d’énergie : Jusqu’à 45 jours

– Usage intensif : Jusqu’à 8 jours

– Utilisation continue du GPS : jusqu’à 21 heures

Vous pouvez effectuer de nombreux réglages via l’application Zapp sur votre smartphone. Avec une utilisation normale, les batteries durent facilement une semaine et – surtout avec le GTS 4 Mini – beaucoup plus longtemps.

Amazfit GTS 4 vs GTS 4 Mini : Lequel me convient le mieux ?

Si les deux montres sont devant vous, vous remarquerez les différents groupes cibles. La GTS 4 s’adresse à ceux qui veulent une vraie smartwatch pour toutes les situations sans avoir à recharger la batterie tous les jours. Un GPS précis, un look attrayant et un large éventail de fonctions sont des aspects qui attirent le fabricant.

Quelle montre connectée est la meilleure pour vous ? (Photo: Netcost)

Le GTS 4 Mini, en revanche, semble moins cher – sans vouloir être méchant. C’est aussi seulement la moitié du prix. Vous devez accepter des compromis mineurs en termes de qualité de traitement et de fonctionnalités. Il y a aussi moins de cadrans et un fonctionnement quelque peu simplifié.

La GTS 4 ressemble à une smartwatch à part entière avec sa couronne rotative pour la navigation, un fonctionnement un peu plus rapide, la prise en charge des pistes GPX, la lecture de musique, la fonction de téléphonie et de nombreux parallèles avec l’Apple Watch et la Galaxy Watch. Le Mini rappelle subtilement un tracker de fitness. Une très longue durée de vie de la batterie et encore d’innombrables fonctionnalités parlent en faveur de l’alternative moins chère. Le fait que l’écran soit légèrement plus petit n’a aucune importance.

Comme vous pouvez probablement l’imaginer : si vous en voulez plus, le GTS 4 est le bon choix pour vous. Pour le sport et les loisirs, la GTS 4 Mini suffit à moitié prix. Vous devrez inévitablement accepter certains compromis. Mais ce ne sont pas vraiment tragiques.

