Comment débloquer n’importe quel mot de passe de téléphone sans perdre de données [Android/iOS Tips]

Même si nous voulons respecter la vie privée des autres, il peut y avoir certaines situations où nous devons accéder au téléphone de quelqu’un sans connaître son mot de passe. Cela peut être dû au fait que le téléphone appartient à nos proches, aux membres de notre famille ou même dans des situations professionnelles où nous devons accéder aux appareils de l’entreprise pour des tâches liées au travail.

Le moyen le plus simple et le plus évident d’accéder au téléphone de quelqu’un sans mot de passe est de deviner le mot de passe, surtout s’il appartient à quelqu’un que nous connaissons bien. Cependant, cette méthode ne réussit pas toujours et peut entraîner le verrouillage permanent de l’appareil si nous faisons trop de tentatives.

Si nous ne pouvons pas deviner le mot de passe, nous devrons peut-être recourir à d’autres stratégies ou outils pour déverrouiller le téléphone. Cependant, il est essentiel d’être prudent et de rechercher la méthode que nous prévoyons d’utiliser avant de la mettre en œuvre. Certaines méthodes peuvent nécessiter une expertise technique et peuvent être risquées, entraînant des dommages ou une perte de données sur le téléphone.

Dans cet article, nous vous proposons un guide sur la façon de débloquer n’importe quel mot de passe de téléphone à l’aide d’un outil facile à utiliser et efficace.

Pouvez-vous débloquer n’importe quel mot de passe de téléphone sans perdre de données ?

Voici deux méthodes que nous pouvons utiliser pour déverrouiller n’importe quel mot de passe de téléphone sans perdre de données.

Méthode 1 : Utiliser le service Localiser mon appareil/iPhone

Pour les téléphones Android, nous pouvons utiliser le service « Find My Device », qui est intégré à la plupart des appareils Android. Cette fonctionnalité nous permet de localiser et de contrôler l’appareil à distance, y compris le déverrouillage de l’écran. Cependant, le service nécessite que le téléphone soit connecté à Internet et lié à un compte Google.

Pour les utilisateurs d’iPhone, la fonctionnalité « Localiser mon iPhone » est disponible sur les appareils iOS. Ce service nous permet de localiser l’appareil, de le mettre en mode perdu, d’effacer ses données, voire de le verrouiller ou le déverrouiller à distance. Comme la fonctionnalité Android, ce service nécessite également que l’appareil soit connecté à Internet et lié à un compte iCloud.

Méthode 2 : Utiliser un outil de déverrouillage [The one that we recommend]

Un autre moyen efficace de déverrouiller le téléphone de quelqu’un sans connaître son mot de passe consiste à utiliser un outil de déverrouillage. Plusieurs outils sont disponibles sur le marché qui peuvent contourner le verrouillage de l’écran et accorder l’accès à l’appareil. Cependant, nous devons être prudents lors de la sélection de l’outil et nous assurer qu’il est fiable et digne de confiance.

Un outil recommandé est PassFab Android Unlock (pour Android) et PassFab iPhone Unlock (pour iOS), qui est compatible avec la plupart des appareils Android et iPhone et peut contourner différents types de verrouillage d’écran, y compris le code PIN, le mot de passe, le motif et l’empreinte digitale. L’outil est simple à utiliser et ne nécessite aucune expertise technique. Ce qui en fait une option idéale pour la plupart des utilisateurs.

Déverrouiller n’importe quel mot de passe de téléphone par PassFab Android Unlock [100% Done]

Vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin d’accéder à un smartphone mais vous n’avez pas son mot de passe ? Si oui, alors PassFab Android Unlocker pourrait être la réponse à votre problème. Ce logiciel peut vous aider à déverrouiller le téléphone sans avoir besoin de son mot de passe.

Si vous oubliez le verrou de sécurité sur votre téléphone Android, vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous essayez de le déverrouiller. Dans cette situation, la plupart des gens recherchent un mot de passe de déverrouillage universel pour les aider à accéder à leur appareil. Si vous vous demandez s’il existe un code PIN de déverrouillage universel pour Android, la réponse est oui. Avec ce code PIN, vous pouvez rapidement et facilement retrouver l’accès à votre téléphone sans avoir à vous soucier de perdre des données importantes.

Si vous souhaitez apprendre à utiliser PassFab Android Unlocker pour déverrouiller le mot de passe du smartphone sans perdre de données, suivez ces étapes simples :

Étape 1 : Commencez par télécharger PassFab Android Unlocker sur votre appareil ou ordinateur portable depuis le site officiel (liens de téléchargement : Windows, macOS).

Étape 2 : Ensuite, connectez le téléphone que vous souhaitez déverrouiller à votre ordinateur et lancez PassFab Android Unlocker.

Étape 3 : Pour déverrouiller le verrouillage de l’écran, sélectionnez l’option « Supprimer le verrouillage de l’écran » dans le logiciel.

Étape 4 : Si votre téléphone est correctement connecté, un onglet apparaîtra vous invitant à cliquer sur le bouton « Démarrer ».

Étape 5 : Vous verrez alors une alerte d’avertissement indiquant que le mot de passe de l’écran de verrouillage supprimera définitivement les fichiers. Si vous acceptez cela, sélectionnez « Oui » pour continuer.

Étape 6 : Attendez quelques secondes que le mot de passe soit supprimé de l’écran de verrouillage.

Étape 7 : Une fois le processus terminé, vous pourrez accéder au téléphone sans avoir besoin du mot de passe.

Dans l’ensemble, si vous souhaitez accéder à un téléphone sans mot de passe, PassFab Android Unlocker est une excellente solution. Suivez simplement les étapes ci-dessus pour déverrouiller le verrouillage de l’écran du téléphone et accéder à l’appareil.

Déverrouiller n’importe quel mot de passe de téléphone par PassFab iPhone Unlock 2023

Supposons que vous ayez besoin d’accéder à un iPhone mais que vous n’ayez pas le mot de passe. Dans ce cas, PassFab iPhone Unlocker pourrait être un outil utile pour vous. Il a un mot de passe secret pour déverrouiller n’importe quel iPhone. Voici les étapes à suivre :

Étape 1 : Commencez par télécharger et installer PassFab iPhone Unlocker sur votre ordinateur (liens de téléchargement : Windows, macOS). Une fois installé, ouvrez le logiciel et sélectionnez « Déverrouiller le code d’accès de l’écran de verrouillage ».

Étape 2 : Connectez votre iPhone à votre ordinateur et cliquez sur « Démarrer » dans le logiciel.

Étape 3 : Attendez que le package du micrologiciel soit téléchargé. Ce processus peut prendre quelques instants.

Étape 4 : Une fois le package du micrologiciel téléchargé avec succès, cliquez sur « Démarrer la suppression » dans le logiciel.

Étape 5 : Votre code d’accès à l’écran sera supprimé et vous pourrez accéder à l’iPhone sans mot de passe.

En résumé, si vous avez besoin d’accéder à un iPhone mais que vous ne connaissez pas le mot de passe, PassFab iPhone Unlocker pourrait être un outil utile. Suivez simplement les étapes ci-dessus pour déverrouiller le code d’accès à l’écran et accéder à l’appareil.

Conseil bonus : comment débloquer n’importe quel mot de passe de téléphone à l’aide d’un appel d’urgence

La fonction d’appel d’urgence sur les appareils Android peut être utilisée pour contourner l’écran de verrouillage, mais uniquement sur les appareils exécutant Android OS 5.0 ou une version antérieure. En effet, il exploite une faille de sécurité dans le système. Le processus est compliqué et prend du temps, obligeant les utilisateurs à saisir une chaîne de caractères et à la répéter jusqu’à ce que l’interface se bloque. Bien que cette méthode puisse déverrouiller l’appareil, elle présente des inconvénients majeurs. Y compris les faibles taux de réussite et l’indisponibilité sur les nouvelles versions d’Android. Un meilleur outil alternatif est l’outil PassFab Android Unlock mentionné ci-dessus.

Dernières pensées

En conclusion, accéder à un smartphone sans connaître son mot de passe est possible. Mais cela nécessite une recherche minutieuse et une réflexion sur les méthodes que nous prévoyons d’utiliser. De plus, nous devons être prudents et utiliser des outils fiables pour éviter d’endommager ou de perdre des données sur l’appareil. Dans ce guide, nous avons fourni une description détaillée de la façon de déverrouiller n’importe quel mot de passe de téléphone à l’aide des outils PassFab Android Unlock et iPhone Unlock. Ce sont d’excellentes options et nous vous recommandons fortement de les tester.

