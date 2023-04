Faites quelque chose de merveilleux livres imprimés sur eBay – et rapidement supprimés

Lorsque nous avons appris qu’une série limitée de livres imprimés Make Something Wonderful avait été produite par Steve Jobs Archive pour offrir à un certain nombre d’employés d’Apple et de Disney, ce n’était qu’une question de temps avant que certains d’entre eux ne se retrouvent sur eBay.

Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que cela se produise si tôt, ni en si grand nombre. Cependant, il semble que le site d’enchères supprime maintenant ces annonces…

La publication officielle de Steve Jobs Archive a été mise à disposition sous forme d’ebook gratuit plus tôt cette semaine. Il n’était pas clair au départ s’il y aurait une édition imprimée.

Les archives de Steve Jobs ont publié aujourd’hui un ebook gratuit commémorant la vie et la carrière de Jobs dans ses propres mots, rassemblant des e-mails, des discours et des entretiens avec le fondateur d’Apple. L’ebook peut être lu dans Apple Books sur votre iPhone, iPad ou Mac. Il peut également être lu dans le navigateur ou téléchargeable au format ePub pour être importé dans votre Kindle, Nook ou tout autre appareil de lecture électronique.

Le livre comprend de nombreux documents inédits, notamment des photos, des e-mails et des transcriptions de réunions internes.

Créez des livres imprimés merveilleux

Nous avons appris par la suite qu’il existait également un tirage en édition limitée pour des exemplaires physiques du livre, qui ont été offerts à certains employés d’Apple et de Disney.

Il semblait clair à l’époque que certains d’entre eux finiraient par être vendus sur eBay, mais cela s’est produit encore plus rapidement que prévu, comme l’a remarqué John Gruber.

Des copies imprimées de Make Something Wonderful: Steve Jobs in His Own Words de Steve Jobs Archive – vraisemblablement des copies données à des gens d’Apple et de Disney – sont arrivées sur eBay. Les prix sont vraiment élevés – 500 à 1 000 $ […] J’ai eu de la chance dans une copie, et c’est un objet aussi agréable que vous vous y attendiez. Les livres peuvent être de si beaux artefacts en main, des expériences tactiles, et celui-ci en est un.

Quand j’ai commencé à écrire cet article, il y en avait plus de 50 en vente sur eBay. Cela suggère que la série limitée était probablement plus importante que prévu, avec une liste de destinataires moins sélective que nous l’aurions deviné.

Les prix de départ vont de 99 $ à un optimiste essayant un prix d’achat immédiat de 25 000 $.

Cependant, de nombreuses listes – y compris celle de 25 000 $ – ne sont plus disponibles. Il semble que si vous voulez en attraper un, vous devrez peut-être agir rapidement, même s’il est probable que vous pourrez le faire plus tard à un prix (probablement) inférieur.

