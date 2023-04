NYPD ramène le chien robot Digidog, deux ans après avoir rompu son contrat avec Boston Dynamics

Une patate chaude : Le département de police de New York a accueilli à nouveau l’un de ses anciens officiers : Digidog, un chien robot Spot fortement modifié de Boston Dynamics. Son retour intervient deux ans après que le NYPD a annulé son contrat avec la société de robotique après un contrecoup sur les capacités de surveillance potentielles de Digidog et le fait qu’il rappelle aux gens le robot Metalhead de la série télévisée dystopique Black Mirror.

Le maire de New York, Eric Adams, a annoncé le retour de Digidog lors d’une conférence de presse hier, affirmant que la machine télécommandée pourrait « sauver des vies ». C’est un contraste frappant avec le porte-parole de l’ancien maire de New York Bill de Blasio, Bill Neidhardt, qui en 2021 a déclaré que c’était effrayant, aliénant et envoyé le mauvais message aux New-Yorkais.

Spot a connu un certain succès lors de son premier passage au NYPD. Il a été déployé lors d’un incident de 2020 à des fins de reconnaissance lorsqu’un homme armé s’est enfermé dans un sous-sol à la suite d’une fusillade. Il a été utilisé au même titre un an plus tard pour enquêter sur une maison lors d’une invasion de domicile avant l’entrée des agents.

Mais ce sont des séquences vidéo de ce deuxième incident qui ont conduit à des critiques sur l’utilisation de Digidog, dirigées par la membre de la Chambre des représentants des États-Unis, Alexandria Ocasio-Cortez. Le maire de l’époque, de Blasio, a demandé au NYPD de « repenser » la façon dont il utilisait le robot. La force a rapidement résilié son contrat de 94 000 $ avec Boston Dynamics.

.@NYPDnews a toujours été à la pointe de la sécurité publique. Ils améliorent, évaluent et innovent de nouvelles façons de protéger notre ville. Aujourd’hui, nous avons vu cela en action dans @TimesSquareNYC. https://t.co/T9JhptafL1 – Maire Eric Adams (@NYCMaire) 11 avril 2023

Mais Digidog est de retour, et avec lui viennent deux autres formes de technologie de sécurité et de surveillance utilisées par le NYPD : le lanceur GPS monté sur véhicule/portable de StarChase qui déploie une balise de suivi GPS sur le véhicule d’un suspect ; et le K5 ASR de Knightscope, un « robot de sécurité extérieur entièrement autonome ». Vous vous souvenez peut-être comment les versions précédentes de ce robot auraient autrefois renversé un tout-petit et, en 2017, se sont jetées (ou sont tombées) dans une fontaine. Il y a également eu un incident au cours duquel un homme a frappé l’un des robots au sol. On disait qu’il était ivre à l’époque, mais il a quand même réussi à abattre la machine de 300 livres avec ses poings.

« C’est le début d’une série de déploiements que nous allons faire pour montrer comment la sécurité publique s’est transformée », a déclaré Adams. « Quelques personnes bruyantes s’y sont opposées, et nous avons pris du recul – ce n’est pas comme ça que je fonctionne. Je fonctionne en regardant ce qui est le mieux pour la ville. »

Le NYPD fera l’acquisition de deux chiens robots pour un total de 750 000 $. Ils ne seront utilisés que dans des situations potentiellement mortelles telles que des alertes à la bombe, écrit le New York Times.

Tout le monde n’est pas ravi de voir le retour de Digidog. Le directeur exécutif du Surveillance Technology Oversight Project (STOP), Albert Fox Cahn, a déclaré : « Le NYPD est en train de transformer la mauvaise science-fiction en un service de police épouvantable. New York mérite une vraie sécurité, pas un faux robot. la vie privée est un coup dangereux de la police. »



