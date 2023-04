Nvidia GeForce RTX 4070 Test: 600 $ de milieu de gamme est ici

La version GeForce RTX 4070 de Nvidia a été très attendue pour son potentiel d’amener la nouvelle génération à un nouveau prix bas et nous sommes heureux d’annoncer qu’en ce sens, elle tient ses promesses. Le RTX 4070 devrait coûter 600 $, ce qui représente une réduction substantielle de 25 % par rapport à la version Ti. Cela dit, en regardant les caractéristiques, nous nous attendons à ce qu’il soit environ 20 % plus lent. La même VRAM de 12 Go que le 4070 Ti est là, donc le RTX 4070 a l’air plutôt bien et nous sommes très heureux de le vérifier.

Comme le RTX 4070 Ti, le nouveau vanilla non-Ti 4070 est basé sur le silicium AD104, bien qu’il ait été réduit à 5888 cœurs CUDA, soit 23 % de moins que le Ti, il y a aussi 23 % d’unités de texture en moins et 20 % en moins. Unités ROP. L’fréquence de base a été réglée à 1920 MHz, soit 17% de moins, tandis que la fréquence boost n’a été réduite que de 5%.

Côté mémoire, Nvidia utilise toujours 21 Gbps GDDR6X sur un bus large de 192 bits pour une bande passante de 504 Go/s. Comme indiqué précédemment, vous obtenez toujours 12 Go de VRAM, ce que nous pensons maintenant être la quantité minimale de VRAM qui devrait être fournie sur une carte graphique ne ciblant pas les performances d’entrée de gamme.

Nvidia produit une édition Founders du RTX 4070, ce qu’ils n’ont pas fait pour le 4070 Ti. Avec une puissance graphique totale de seulement 200 watts, Nvidia a pu créer une carte à double emplacement – après s’être tellement habitué aux énormes cartes graphiques 4090, 4080 et 4070 Ti, le RTX 4070 semble petit, mais en réalité c’est assez typique par rapport aux modèles de la génération précédente, correspondant à peu près à la taille et au poids du modèle RTX 3070 FE.

La RTX 4070 Founders Edition de Nvidia utilise un seul connecteur 12VHPWR, avec un double adaptateur à 8 broches inclus dans la boîte. Cependant, les partenaires constructeurs de la carte Nvidia sont libres d’utiliser le connecteur à 8 broches plus standard et ne sont tenus d’utiliser qu’un seul connecteur à 8 broches. Pour cet test, nous avons le modèle MSI Ventus 3x, qui utilise une seule entrée d’alimentation à 8 broches. C’est une longue carte à trois ventilateurs et elle ne nécessite que deux emplacements d’extension, donc c’est bien, et nous examinerons bientôt les données thermiques et de puissance.

Quelque chose d’un peu différent à propos de cette version est qu’il y a deux embargos distincts. Un pour les modèles non overclockés comme la carte FE de Nvidia et le Ventus 3x de MSI, et un second embargo qui sera levé 24 heures plus tard couvrant les modèles partenaires constructeurs overclockés.

Nvidia semble donner la priorité aux révisions des modèles qui sont censés se vendre à ou très près du PDSF de 600 $, tandis que les cartes OC plus premium ne peuvent être examinées qu’une fois en vente le lendemain. Une partie de la stratégie semble indiquer clairement que le RTX 4070 est un produit à 600 $, mais il reste bien sûr à voir à quel point cela finit par être vrai.

Le RTX 4070 Ti n’est pas tout à fait à 800 $, mais la plupart des modèles d’entrée de gamme sont assez proches de 810 $ à 820 $ au moment de la rédaction, tandis que les modèles overclockés (Suprim X, Strix, Aorus, par exemple) coûtent tous environ 950 $, ce qui est absurde. prix pour une carte graphique avec 12 Go de VRAM.

Notre système de test est alimenté par le Ryzen 7 5800X3D avec 32 Go de mémoire double rangée DDR5-3200, ce qui, selon nous, ne deviendra pas un problème pour les benchmarks 1440p et n’est pas du tout un problème pour les tests 4K non plus. Mais dans la semaine à venir, nous prévoyons de commencer à actualiser toutes nos données GPU avec de nombreux nouveaux titres de jeu sur notre système de test 7800X3D. La carte graphique que nous testons est la MSI RTX 4070 Ventus 3x, mais veuillez noter que les performances doivent être exactement les mêmes que celles du modèle Founders Edition.

Repères

Tout d’abord, nous avons Watch Dogs: Legion, où à 1440p, le RTX 4070 était bon pour 127 ips en moyenne, ce qui le rend un peu plus lent que le RTX 3090 Ti, ce qui indique qu’il est également plus lent que le Radeon 6800 XT.

Les performances dans ce jeu sont à peine 13% plus lentes que celles du 4070 Ti, et également 23% derrière la Radeon 7900 XT. Donc, en bref, nous examinons à peu près les performances haut de gamme de la génération précédente pour 600 $ et ce que vous auriez payé pour le 6800 XT.

Sauter jusqu’à 4K ne change pas grand-chose. Le RTX 4070 était bon pour 72 ips, ce qui est très proche des performances de Radeon 6800 XT, ce qui le rend 19% plus lent que le modèle Ti.

Comparé aux GPU GeForce de la génération précédente, il était 3% plus rapide que le RTX 3080 et 26% plus rapide que le 3070 Ti.

Ensuite, nous avons Rainbow Six Extraction et ici, le RTX 4070 est bon pour 191 images par seconde, ce qui est très bien les niveaux de performances du RTX 3080, ce qui le rend 26% plus rapide que le 3070 Ti.

Elle est également 10 % plus rapide que la Radeon 6800 XT, mais 7 % plus lente que la 6950 XT au prix similaire, sur la base des prix de détail actuels. Nous envisageons également un déficit de performances de 18 % par rapport au 4070 Ti et de 20 % par rapport au 7900 XT.

La GeForce RTX 4070 est toujours très performante à 4K, avec un rendu juste en dessous de 100 ips, ce qui indique des performances de type Radeon 6950 XT et RTX 3080 dans ce jeu – pas mal pour 600 $.

Les marges restent à peu près les mêmes pour la version Ti, cette fois en retard de 19%.

Les résultats de Far Cry 6 sont limités par le processeur à 1440p, ce qui est moins un problème pour le RTX 4070, et plus un problème pour les GPU plus rapides. Par exemple, il n’était que 6 % plus lent que le 4070 Ti, bien qu’il soit encore 17 % plus lent que le 7900 XT.

Le passage à 4K résout le bottleneck (goulot d’étranglement) et maintenant le RTX 4070 est 14 % plus lent que le 4070 Ti et 31 % plus lent que le 7900 XT. Dans ce jeu, nous examinons les niveaux de performances du RTX 3080.

Passant à Assassin’s Creed Valhalla à 1440p, nous voyons que le RTX 4070 est 16% plus lent que le modèle Ti et 27% derrière le Radeon 7900 XT.

Cependant, nous examinons les performances de type RTX 3080 Ti, 3090 et 6900 XT, nous pensons donc que pour 600 $, c’est un résultat positif, malgré une légère augmentation de 19 % par rapport au 3070 Ti.

Ensuite, à 4K, nous regardons à peu près la même chose, ici le RTX 4070 est 15% plus lent que le 4070 Ti, bien que par rapport à la génération précédente, il offrait les performances de Radeon 6800 XT et RTX 3080.

Ensuite, nous avons les résultats de Hunt: Showdown et pas de surprises ici, le RTX 4070 offre des performances 6800 XT, donc légèrement plus lent que le RTX 3080 dans cet exemple et à peine 14% plus rapide que le RTX 3070 Ti.

Les résultats en 4K sont encore moins favorables, ici le 4070 n’était que 6% plus rapide que le 3070 Ti, ce qui le rend 8% plus lent que le 6800 XT et 21% plus lent que le 4070 Ti.

The Outer Worlds a vu le 4070 pomper 141 ips à 1440p, ce qui le positionne entre le 6800 XT et le 3080 dans notre graphique, donc un résultat assez typique là-bas. Il était également à peine 14 % plus lent que le 7900 XT et 16 % plus lent que le 4070 Ti, ce qui est un bon résultat par rapport à ces modèles plus chers.

On retrouve sensiblement la même chose au niveau de la résolution 4K, ici le 4070 est désormais 17% moins rapide que le

4070 Ti et 16% plus lent que le 7900 XT, tandis que 76 ips en moyenne signifiait que nous recherchions des performances de type 6900 XT.

Le RTX 4070 a dépassé la référence Modern Warfare II avec 182 images par seconde, ce qui le rend à peine 11% plus lent que le 4070 Ti, bien qu’il soit 32% plus lent que le 7900 XT. Pourtant, par rapport aux produits de la génération précédente, le nouveau 4070 était comparable au 6800 XT, ce qui signifiait qu’il était en fait plus rapide que le 3090 Ti.

Ensuite, à 4K, nous examinons à nouveau les performances du 6800 XT, bien que cette fois, cela le rende légèrement plus lent que le 3090 Ti, ce qui reste évidemment un excellent résultat.

Le RTX 4070 semble bien bas sur notre graphique Hitman 3 à 1440p, mais avec 147 ips en moyenne, il était 4% plus rapide que le RTX 3080 et seulement 3% plus lent que le 6800 XT. Cela dit, il était environ 20 % plus lent que les 4070 Ti et 7900 XT.

Passer à 4K a profité aux modèles à nombre de cœurs plus élevé, car ici, le 4070 était 30% plus lent que le 4070 Ti et 38% plus lent que le 7900 XT, ce qui est certes une très grande marge. Toujours par rapport aux versions de la génération précédente, nous examinons les niveaux de performances du RTX 3080.

Ensuite, nous avons les résultats F1 22 et par défaut, ce jeu active le ray tracing avec le préréglage ultra élevé, nous avons donc laissé les effets RT activés. Ici, le 4070 était bon pour 90 ips à 1440p, ce qui le rend 10% plus rapide que le RTX 3080 et seulement 3% plus lent que le 7900 XT. De plus, il n’était que 10% plus lent que le 4070 Ti, donc un très bon résultat ici pour la nouvelle offre de 600 $ de Nvidia.

Ensuite, à 4K, nous examinons les performances des RTX 3080 Ti et 3090, ce qui rend le 4070 légèrement plus lent que le 7900 XT dans cet exemple. Ensuite on voit qu’il est 13% moins rapide que le 4070 Ti, donc là encore un bon résultat pour le 4070.

Le 4070 n’a pas l’air incroyable dans notre benchmark Cyberpunk 2077, ici il n’a rendu que 80 ips en moyenne, ce qui le rend 25% plus lent que le 4070 Ti et 32% plus lent que le 7900 XT. Par rapport aux produits de la génération précédente, nous ne regardons que les niveaux de performances du RX 6800, même si cela signifiait toujours qu’il était 14 % plus rapide que le 4070.

Les marges de performances sont sensiblement les mêmes en 4K, ici le 4070 était 24% plus lent que le modèle Ti et 37% plus lent que le 7900 XT. Pendant ce temps, nous examinons à nouveau les niveaux de performances du RX 6800, ce qui le rend légèrement plus rapide que le 3070 Ti.

Le 4070 était également assez peu impressionnant dans Dying Light 2, du moins par rapport à des versions comme le 7900 XT qui étaient 35% plus rapides, ou même le modèle Ti qui était 29% plus rapide. Cela dit, il était 20 % plus rapide que le 3070 Ti avec des performances de type RTX 3080.

Pendant ce temps, les données 4K sont encore moins impressionnantes, ici le 4070 n’était que 15 % plus rapide que le 3070 Ti, ce qui le rend 8 % plus lent que le 3080 et le RX 6800.

Les résultats de Halo Infinite semblent bien meilleurs, à 1440p, le 4070 se situe entre le 3090 et le 3090 Ti, ce qui le rend 15% plus rapide que le 6800 XT et 17% plus rapide que le 3080. Il était également à peine 4% plus lent que le 7900 XT , même s’il était encore 18 % plus lent que la version Ti.

Ensuite, à 4K, nous envisageons 68 ips en moyenne, ce qui correspond toujours à des niveaux de performances de 3080 Ti/3090, et à peine plus lent que le 6950 XT, donc un bon résultat global.

Enfin, nous avons Shadow of the Tomb Raider et nous n’utilisons pas la référence intégrée ici, nous mesurons plutôt les performances dans le jeu en utilisant la section exigeante du village. Ici, le 4070 a rendu 139 ips, ce qui correspond à des performances de type 6900 XT et RTX 3090, ce qui le rend 17% plus lent que le 4070 Ti.

L’augmentation de la résolution à 4K réduit la fréquence d’images moyenne à 74 ips, mais nous envisageons toujours les niveaux de performances 3080 et 6800 XT, ce qui rend le RTX 4070 18% plus lent que le modèle Ti.

Moyenne de 13 matchs

La GeForce RTX 4070 est bonne pour 126 ips dans notre moyenne de 13 jeux à 1440p, ce qui est le même résultat que nous avons reçu de la Radeon 6800 XT. Cela indique que le RTX 4070 est en moyenne 4 % plus rapide que le RTX 3080 et 24 % plus rapide que le 3070 Ti.

De manière impressionnante, il se situe à seulement 7% derrière le produit phare de la génération précédente de Nvidia, le GeForce RTX 3090, ou 14% plus lent que le RTX 3090 Ti actualisé qui est finalement devenu le produit phare de la série 30.

D’autres comparaisons pertinentes incluent l’ancien produit phare d’AMD, le 6950 XT, qui est un peu plus rapide, tout en affichant une fréquence d’images moyenne à peine 7 % plus lente que la Radeon 6900 XT. Comparé au RTX 4070 Ti, le 4070 y est 18% plus lent et 22% plus lent que le 7900 XT.

En regardant la moyenne de résolution 4K, nous voyons toujours la GeForce RTX 4070 fournir en moyenne 69 ips, ce qui indique qu’elle était à nouveau au coude à coude avec la Radeon 6800 XT. Il était 20 % plus lent que le modèle Ti et 27 % plus lent que le 7900 XT.

Pour ceux d’entre vous qui sont intéressés, voici un aperçu des données 1080p plus limitées en CPU utilisant le Ryzen 7 5800X3D. Ici, la GeForce RTX 4070 est à peine 14 % plus lente que le modèle Ti et 16 % plus lente que la 7900 XT.

Ray tracing + DLSS

Examinons maintenant le ray tracing et les performances DLSS à 1440p dans quelques titres, à commencer par F1 22. Le RTX 4070 est à peine 10 % plus lent que le modèle Ti dans ce jeu de course lorsqu’il fonctionne avec le ray tracing activé, puis à peine 4 % plus lent. avec RT désactivé, bien que nous rencontrions probablement les limites de notre processeur 5800X3D ici.

Il est toujours intéressant de noter qu’avec le ray tracing activé, le RTX 4070 est 14 % plus lent que le 3090 Ti, mais avec DLSS, les performances étaient à peu près les mêmes, puis avec RT désactivé, le RTX 4070 était 15 % plus rapide – une mise à l’échelle intéressante là-bas. Nous recherchons également des performances de traçage de rayons similaires à celles de la Radeon 7900 XT, de sorte que le RTX 4070 offre certainement une bien meilleure valeur en termes de performances RT.

Dans Watch Dogs: Legion, le RTX 4070 est 19% plus lent que le 4070 Ti lors de l’utilisation du ray tracing et 13% plus lent avec RT désactivé. Ensuite, par rapport au RTX 3090 Ti, il est 22 % plus lent avec le ray tracing, mais seulement 3 % plus lent avec la RT désactivée.

Par rapport à la Radeon 7900 XT, nous constatons que la RTX 4070 est 11 % plus lente avec RT activé et beaucoup plus lente de 23 % avec elle désactivée.

Passant aux Gardiens de la Galaxie, nous voyons que le RTX 4070 est 16% plus lent que le 4070 Ti avec le ray tracing activé, 21% plus lent que le 3090 Ti, mais aussi 5% plus rapide que le 7900 XT. Ensuite, avec RT désactivé, il est 11 % plus lent que les 7900 XT et 4070 Ti.

Ensuite, nous avons Fortnite utilisant le ray tracing hardware avec Lumen et Nanite activés.

Ici, le RTX 4070 était 16 % plus lent que les 4070 Ti et 3090 Ti, et 21 % plus lent que le 7900 XT. Jusqu’à présent, nous constatons de fortes performances RT de RDNA 3 en utilisant l’Unreal Engine 5, bien qu’il ne soit pas clair si ce sera le cas pour tous les jeux qui l’utilisent.

La GeForce RTX 4070 a très bien fonctionné dans Doom Eternal en utilisant le préréglage ultra cauchemar. Nous envisageons 249 ips en moyenne avec le ray tracing activé, ce qui le rend 16 % plus lent que le 4070 Ti et 12 % plus lent que le 3090 Ti.

Cela dit, il était 20% plus lent que le 7900 XT, le GPU Radeon semble très bien fonctionner dans ce jeu, et c’est particulièrement vrai avec RT désactivé où il était presque 60% plus rapide que le 4070.

Resident Evil Village fonctionne également bien sur la Radeon 7900 XT, mais même ainsi, le RTX 4070 plus abordable était toujours très impressionnant, produisant 144 ips en utilisant le préréglage de ray tracing à 1440p, ce qui le rend 16 % plus lent que le 4070 Ti et 18 % plus lent. que le 3090 Ti.

Les résultats de Spider-Man Remastered sont malheureusement assez limités par le processeur avec le ray tracing activé, mais probablement moins dans le cas du RTX 4070 car il était 12 % plus lent que le 4070 Ti et 17 % plus lent que le 7900 XT. Pourtant, 116 ips en moyenne est impressionnant et DLSS a pu augmenter cela jusqu’à 128 ips.

Cyberpunk 2077 est un jeu extrêmement exigeant, même sans ray tracing, donc sans surprise, le RTX 4070 est limité à seulement 39 ips ici, bien que le mode de qualité DLSS ait considérablement amélioré les performances nous amenant à 69 ips.

Dans cet exemple, le RTX 4070 est 24 % plus lent que les 4070 Ti et 3090 Ti, mais bat le 7900 XT avec une marge de 11 %. Bien sûr, le 7900 XT était plus rapide avec RT désactivé, mais si vous vous souciez du ray tracing, le RTX 4070 représente une très bonne valeur à 600 $.

Consommation d’énergie

La GeForce RTX 4070 est particulièrement impressionnante dans le domaine de l’efficacité énergétique. Nous mesurons l’utilisation totale du système ici et comme vous pouvez le voir, le RTX 4070 a permis une consommation totale du système de 318 watts, soit 11 % de moins que le RTX 3070 – super impressionnant étant donné qu’il offrait environ 40 % de performances en plus dans ce test.

Nous trouvons des chiffres similaires dans d’autres jeux, Doom a vu l’utilisation totale du système atteindre 314 watts, soit une réduction de 10% par rapport au RTX 3070 et une réduction de 26% par rapport au 6800 XT, qui offrait un niveau de performances similaire.

Dying Light 2 a vu plus de la même utilisation totale du système, 314 watts, ce qui était une bonne amélioration par rapport aux modèles de la génération précédente.

En verrouillant la fréquence d’images à 90 ips, nous pouvons voir à quel point le RTX 4070 est vraiment efficace.

L’utilisation totale du système a chuté de 4 % par rapport à la 4070 Ti et de 22 % par rapport à la Radeon 7900 XT, ce qui représente une économie d’énergie remarquable au même niveau de performances, donc un excellent travail ici de Nvidia.

Coût par image

Il est maintenant temps pour l’analyse très importante du coût par image et nous allons commencer par les chiffres du PDSF. Sur la base de nos données 1440p, le PDSF de 600 $ fait du RTX 4070 le GPU au meilleur rapport qualité-prix publié à ce niveau de performances pour cette génération et le dernier, bien que pour être juste, AMD n’a pas encore publié de concurrent RDNA 3 à 600 $ – toujours par rapport à Radeon RX Offres des séries 6000 et GeForce 30, le RTX 4070 a l’air bien, du moins sur la base des prix PDSF …

Si Nvidia peut effectivement fournir des cartes graphiques RTX 4070 au PDSF de 600 $, alors ce sera un produit d’un bon rapport qualité-prix par rapport à ce que nous avons vu récemment d’AMD et de Nvidia. Nous avons souvent évoqué le fait que la Radeon 6800 XT et la GeForce RTX 3080 10 Go étaient les derniers produits haut de gamme sensibles et que la RTX 4070 offre des performances similaires à un prix plus compétitif (au lancement).

On ne parle que d’une amélioration de 8% par rapport à la Radeon 6800 XT après 2 ans, mais par rapport à ce que nous avons obtenu, c’est en fait un bon résultat. C’est aussi une amélioration de 18 % par rapport au RTX 3080 et une amélioration de 19 % par rapport à la terrible valeur RTX 3070 Ti.

Sur cette note, nous pensons que le RTX 4070 est le mieux comparé en termes de valeur avec le GeForce RTX 3080 10 Go ou le RTX 3070. Par rapport au 3070, nous envisageons une amélioration de 8 % du coût par image, ou la même chose. marge observée lors de la comparaison avec la Radeon 6800 XT ou la vieille 6800 ordinaire.

C’est bien mais pas hallucinant. En gros le RTX 4070 est 20% plus cher que le RTX 3070 et offre en moyenne 31% de performances en plus.

Maintenant, si nous examinons les prix de détail actuels de chaque produit – y compris les anciens GPU qui peuvent encore être achetés neufs – nous constatons que le RTX 4070 est moins attractif. La Radeon 6950 XT se démarque ici car elle ne coûte que 50 $ de plus que la RTX 4070 PDSF, mais offre 16 % de performances en plus en moyenne.

La Radeon 6950 XT offre également 4 Go de VRAM supplémentaire, bien que les performances RT soient plus faibles et que vous manquiez de fonctionnalités telles que DLSS et la génération de trames, qui valent probablement la peine de payer une prime, selon le type de jeu que vous faites.

La Radeon 7900 XT est également attrayante à 800 $. Certes, c’est un peu plus que le RTX 4070, mais vous obtenez beaucoup plus de VRAM à 20 Go et près de 30 % de performances en plus, nous dirions donc que le 7900 XT se révélera être un investissement nettement meilleur, mais c’est simplement une supposition de notre part.

Dans l’ensemble, bien qu’il existe des alternatives Radeon viables, même avec un concurrent direct RDNA 3, nous dirions que le nouveau RTX 4070 reste une option convaincante à 600 $.

Refroidissement

Jetez un coup d’œil aux températures de fonctionnement après une heure de charge à l’intérieur d’un boîtier ATX fermé. Le Ventus 3x de MSI a culminé à seulement 64c avec une vitesse de ventilateur de 1400 tr/min. Cette carte était silencieuse et très cool. Des résultats impressionnants qui prouvent que tout ce dont vous avez besoin pour un fonctionnement optimal est une carte PDSF modèle de base bien équipée comme cette offre MSI.

Ensuite, nous avons le modèle FE de Nvidia qui fonctionnait légèrement plus chaud, culminant à 67c avec une vitesse de ventilateur légèrement plus élevée de 1700 tr/min, mais toujours un résultat exceptionnellement bon, surtout si l’on considère la compacité du modèle FE.

Ce que nous avons appris

Compte tenu du marché actuel, la GeForce RTX 4070 s’avère être une assez bonne affaire et elle est certainement beaucoup plus proche d’un prix acceptable que toute autre version de GPU de génération actuelle jusqu’à présent. Nous parlons des niveaux de performances Radeon 6800 XT / GeForce RTX 3080 pour 600 $ – pas exactement des trucs époustouflants après environ deux ans et demi – mais c’est une remise de 50 $ à 100 $ lorsque l’on compare les prix de lancement PDSF et ce n’est pas comme la bulle crypto ne s’est pas produit.

Dans un monde idéal, la GeForce RTX 4070 serait un produit à 500 $, ce qui indique que 600 $ représente une majoration de 20 % mais reste beaucoup plus proche de notre prix idéal que tout ce qui l’a précédé. Il nous est donc difficile de critiquer le PDSF de 600 $, car les chiffres nous indiquent que le RTX 4070 est désormais le GPU au meilleur rapport qualité-prix au-dessus de 500 $ (génération actuelle et précédente), tout en incluant également le prise en charge des technologies modernes telles que DLSS 3 .

En parlant du DLSS 3, la raison pour laquelle nous n’avons inclus aucun benchmark DLSS 3 dans cette revue est la même raison donnée dans notre revue RTX 4080 et une discussion plus approfondie lorsque nous avons croisé FSR et DLSS après une controverse Reddit. Mais en bref, un gros problème avec les benchmarks DLSS 3 est de signaler la génération d’images en tant que métrique FPS, car 120 ips par exemple en utilisant la génération d’images DLSS 3 n’est vraiment pas 120 ips : c’est la fluidité de 120 ips mais avec l’entrée d’environ la moitié cette fréquence d’images, plus quelques problèmes graphiques. Il s’agit d’un problème sérieux pour l’analyse comparative et nous suggérons à tout examinateur d’analyse comparative avec la génération de trames activée de signaler les chiffres comme « 120 DLSS 3.0 fps », par exemple.

Pour en revenir aux recommandations d’achat, le RTX 4070 est une offre solide, mais il existe quelques alternatives que vous voudrez peut-être envisager. La Radeon 6800 XT peut être achetée pour environ 570 $ et elle offre plus de VRAM, mais vous devrez peser cela contre le manque de support DLSS et des performances de traçage de rayons inférieures – nous irions probablement toujours avec le RTX 4070. La Radeon Le 6950 XT pourrait constituer un boîtier plus solide avec en moyenne ~ 15% de performances en plus pour 650 $, mais les mêmes avantages et inconvénients s’appliquent ici.

Il y a aussi un cas à faire pour la Radeon RX 7900 XT, qui est sur le prochain niveau de prix à 800 $. En termes de coût par image, ils sont équivalents, et la Radeon est en moyenne près de 30 % plus rapide. La grande carte de tirage est les 8 Go supplémentaires de VRAM, 12 Go à 20 Go est une mise à niveau massive qui peut conférer au 7900 XT un sérieux avantage visuel dans un avenir pas trop lointain, un peu comme ce que nous voyons en comparant la Radeon 6800 et RTX 3070 dans les jeux modernes aujourd’hui. Mais, bien sûr, 200 $ représentent toujours beaucoup d’argent et ne peuvent être justifiés que si vous prévoyez de conserver votre prochaine carte graphique pendant 3 à 4 ans.

Comme mentionné précédemment, nous noterons rapidement que 12 Go est maintenant ce que nous considérons comme le strict minimum – c’est-à-dire que vous ne devriez pas acheter une carte graphique avec moins de 12 Go de VRAM lorsque vous dépensez plus de 200 $ dans un nouveau GPU. Nous pensons que 8 Go devraient être réservés aux produits de jeu d’entrée de gamme maintenant, et tout ce qui est inférieur à 8 Go n’est pas adapté aux jeux de la génération actuelle.

En bout de ligne, la GeForce RTX 4070 est un produit d’un bon rapport qualité-prix, doté d’un ensemble de fonctionnalités solides et d’excellentes performances. Nous sommes heureux que le RTX 4070 se soit avéré être un produit que nous pouvons recommander, et nous nous attendons à ce que ce GPU se vende très bien s’il peut atteindre le PDSF promis de 600 $.

