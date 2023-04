Ce sera le nouveau casque IVAS de l’armée américaine basé sur HoloLens

Microsoft et l’armée américaine continuent de travailler à la création d’un casque de réalité augmentée viable et prêt au combat. Nous avons maintenant plus de détails sur une prochaine version du système d’augmentation visuelle intégré (IVAS), connue sous le nom de version 1.2 du système. La nouvelle version d’IVAS est plus légère, plus raffinée et dispose d’un contrôleur séparé de votre ordinateur. Ce sont toutes des étapes pour rendre le casque utilisable dans des situations réelles, mais il devra passer par plusieurs tests avant que cela ne se produise.

IVAS, un système basé sur HoloLens de Microsoft

IVAS est un système basé sur HoloLens de Microsoft, qui vise à aider les soldats au combat. Le projet tourne depuis plusieurs années. Microsoft a annoncé un accord d’une valeur potentielle de 22 milliards de dollars avec l’armée américaine pour produire le casque, bien que ce projet ait connu quelques difficultés en cours de route. L’accord a été retardé en octobre 2021.

Microsoft a travaillé avec l’armée américaine pour affiner la conception IVAS. L’armée a acheté 5 000 casques version 1.0 et 5 000 autres systèmes version 1.1, selon Army Times. Ces casques devraient être livrés au début de l’exercice 2024.

IVAS version 1.2 comportera deux phases, ainsi que des séances de rétroaction des soldats. Cette version du casque militarisé est prévue pour des tests opérationnels au cours de l’exercice 2025. Si les choses se maintiennent comme prévu, les tests sur le terrain auraient lieu d’ici la fin de l’exercice 2025.

Un casque plus léger et mieux équilibré avec de nouvelles capacités

Les versions antérieures de l’IVAS avaient un contrôleur monté sur la poitrine et un ordinateur côte à côte. La version 1.2 sépare le contrôleur du PC. Le nouveau design permet de déplacer l’ordinateur autour du torse. L’ordinateur système est maintenant monté à l’arrière de la coque. Déplacer l’ordinateur à l’arrière du casque devrait également réduire la fatigue du cou. Les modèles IVAS précédents étaient plus lourds à l’avant.

En plus d’être mieux équilibré, IVAS version 1.2 est plus léger. Le poids cible est de 1,29 kg contre 1,54 kg pour son prédécesseur. Army Times a noté que 1,29 kg est le même poids que des jumelles avec une vision nocturne améliorée.

Microsoft et l’armée prévoient également de réduire la fatigue oculaire, d’élargir le champ de vision et d’améliorer le flux d’air IVAS. La prochaine version de l’appareil aura également de nouvelles fonctionnalités, telles que des waypoints codés par couleur sur une carte virtuelle.

