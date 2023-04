SwiftKey pour iOS intègre également le nouveau chat Bing

Microsoft SwiftKey est une application de clavier intelligent. Il s’adapte au style d’écriture de chaque utilisateur et propose des prédictions, des corrections automatiques et des émojis personnalisés. L’application est disponible pour Android et iOS, bien qu’elle ait été récemment supprimée de l’App Store d’Apple. Cependant, la société a mis fin à ces rumeurs et a publié une nouvelle mise à jour pour SwiftKey sur iOS.

Quoi de neuf dans la version 3.0 de SwiftKey pour iOS ?

SwiftKey pour iOS version 3.0 apporte une nouvelle fonctionnalité importante : le bouton Bing Chat. Il s’agit d’une fonction qui vous permet d’accéder à la recherche Bing à partir du clavier lui-même, sans avoir à quitter l’application dans laquelle vous tapez. De cette façon, vous pouvez rechercher des informations, des images, des vidéos ou des nouvelles et les partager facilement avec vos contacts.

Le bouton Bing Chat se trouve en haut à gauche du clavier, à côté du bouton emoji. Appuyez dessus pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec le moteur de recherche Bing, dans laquelle vous pouvez saisir le terme ou la phrase que vous souhaitez rechercher. Les résultats sont affichés sous la forme de cartes interactives, qui peuvent être glissées vers la gauche ou la droite pour voir plus d’options.

Pour partager un résultat avec un contact, il vous suffit de cliquer dessus et de le faire glisser là où vous le souhaitez. Ainsi, un lien sera envoyé avec un aperçu du contenu sélectionné. Cette fonction est utile pour résoudre des doutes, partager des curiosités ou recommander du contenu sans avoir à changer d’application.

Quelles sont les autres fonctionnalités de SwiftKey pour iOS ?

SwiftKey pour iOS offre d’autres fonctionnalités qui en font un clavier intelligent et personnalisable. Par exemple:

Il vous permet d’écrire en glissant votre doigt sur les lettres, sans avoir à le soulever.

Il apprend du style d’écriture de l’utilisateur et propose des prédictions et des corrections automatiques en fonction de son vocabulaire et de ses habitudes.

Il propose une grande variété d’emojis, d’autocollants et de GIF pour vous exprimer de manière amusante et créative.

Il vous permet de personnaliser l’apparence du clavier avec différents thèmes, couleurs et tailles.

Il prend en charge plus de 150 langues et vous permet de basculer entre elles d’un simple glissement de l’espace.

Synchronise les préférences et le dictionnaire personnel de l’utilisateur entre tous ses appareils.

