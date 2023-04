Firefox 112.0 améliore les performances avec le GPU Intel, des corrections de bugs, etc.

Qu’est-ce qui vient de se passer? Une nouvelle version de Firefox est disponible sur les serveurs Mozilla, une mise à jour qui apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes à côté des améliorations de performances pour les propriétaires de GPU Intel. La mise à jour comprend également des corrections de bugs pour de nombreuses vulnérabilités de sécurité et des modifications pour les développeurs.

Mozilla vient de publier la première version stable de Firefox 112.0, le navigateur open-source disponible pour les plateformes de bureau les plus populaires et Android. La version est particulièrement intéressante pour les clients utilisant un GPU fabriqué par Intel, un scénario dans lequel le nouveau navigateur devrait fournir des améliorations de performances très souhaitées avec du contenu vidéo.

Selon les notes de version officielles de Mozilla, Firefox 112.0 a maintenant une nouvelle commande dans le menu contextuel que les utilisateurs peuvent ouvrir pendant que le curseur de la souris est concentré sur un champ de mot de passe pour révéler le mot de passe masqué. Plus besoin d’inspecter les éléments Web et de modifier le code d’une page via les outils de développement pour obtenir le même résultat, alors.

Firefox 112.0 peut importer des données de navigateur à partir du package Chromium Snap sur Ubuntu Linux, et il existe une nouvelle façon de fermer les onglets du panneau de la liste des onglets en cliquant simplement sur les éléments de ladite liste. Le raccourci clavier précédemment utilisé pour « dé-fermer » un onglet (Ctrl+Maj+T) peut maintenant être utilisé pour restaurer les sessions précédentes – s’il n’y a plus d’onglets fermés de la même session à rouvrir.

Firefox 112.0 améliore également la fonctionnalité Enhanced Tracking Protection (ETP), en étendant la liste des paramètres de profilage connus utilisés par les principaux sites Web que le navigateur peut supprimer de l’URL. Le navigateur permet désormais la superposition de vidéo décodée par logiciel sur les GPU Intel par défaut (sous Windows), améliorant la qualité de la réduction d’échelle vidéo et réduisant l’utilisation du GPU.

Le nouveau Firefox corrige également 22 vulnérabilités de sécurité, dont beaucoup sont classées avec un niveau de risque « élevé ». De plus, l’API Javascript U2F obsolète est désormais désactivée par défaut tandis que le protocole peut toujours être utilisé par l’API WebAuthn sans modifier manuellement les préférences du navigateur.

Firefox 112 inclut également des mises à jour de politique et des « corrections de bugs spécifiques » pour les utilisateurs d’entreprise, tandis que les développeurs Web ont de nombreux changements à apporter aux outils de développement, au CSS, à l’API et à le prise en charge de WebDriver. La version la plus récente de Firefox pour les plates-formes de bureau peut être téléchargée via les serveurs officiels de Mozilla comme d’habitude. Les utilisateurs existants peuvent également mettre à jour leur navigateur vers la dernière version stable en vérifiant les mises à jour disponibles dans la fenêtre « À propos de Firefox ».

