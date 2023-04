Quelle est la thérapie cytoréductrice à laquelle Berlusconi, atteint de leucémie, est soumis

Silvio Berlusconi a suivi un traitement de thérapie cytoréductrice pour contrer la leucémie dont il souffre. Voici comment cela fonctionne et quels médicaments sont utilisés.

La thérapie cytoréductive est un traitement médicamenteux principalement utilisé pour traiter les néoplasmes myéloprolifératifs (MPN) et les maladies apparentées, qui sont des cancers de la moelle osseuse et du sang dans lesquels il existe une production anormale de globules blancs, de plaquettes et de globules rouges. Parmi eux se trouve également la leucémie myélomonocytaire chronique (CMML), la forme rare de leucémie qui a affligé Silvio Berlusconi.

L’ancien premier ministre et président de Forza Italia suit une thérapie cytoréductrice pour contenir une hyperleucocytose pathologique, soit la production anormale de leucocytes ou de globules blancs. C’est un traitement thérapeutique non résolutif, cela indique qu’il ne s’agit pas d’un véritable remède, mais d’une méthode pour « tenir à distance » la prolifération anormale des cellules immatures, qu’il s’agisse de globules blancs, de globules rouges ou de plaquettes, basée sur le déclenchement de la maladie.

Le traitement de choix et potentiellement décisif pour ces maladies oncologiques est la greffe de moelle osseuse/cellules souches, cependant elle n’est pas applicable à tout le monde, comme par exemple les patients âgés et fragiles. La raison est simple : les risques, tels que le développement d’infections graves dues à la suppression du système immunitaire, l’emportent de loin sur les avantages.

Thérapie cytoréductrice dans la leucémie myélomonocytaire chronique

La leucémie myélomonocytaire chronique (CMML) dont souffre Berlusconi est une maladie rare avec « des caractéristiques intermédiaires entre les syndromes myélodysplasiques et les néoplasmes myéloprolifératifs chroniques », comme l’explique sur le portail de l’Observatoire des maladies rares le professeur Marco Vignetti, hématologue et vice-président de l’Association Italian Leukemia (AIL). Le médecin souligne qu’il n’existe pas de thérapies capables de guérir définitivement la pathologie, mais « des protocoles de chimiothérapie sont disponibles pour contrôler sa progression ». La thérapie cytoréductrice sert précisément cet objectif, c’est-à-dire contrôler la prolifération des globules blancs (hyperleucocytes pathologiques) déclenchée par le néoplasme.

Ces cellules hématopoïétiques qui se multiplient rapidement ne sont pas fonctionnelles car elles sont immatures ; leur développement est en effet incomplet en raison des mutations génétiques qui déclenchent la maladie, pourtant ils s’accumulent en grand nombre dans le sang et la moelle osseuse. Pour cette raison, ils endommagent le corps de deux manières : premièrement, ils ne sont pas efficaces dans leur travail – les globules blancs, par exemple, nous protègent des infections par les virus et les bactéries ; deuxièmement, ils occupent physiquement la place des éléments corpusculaires sains et utiles du sang. La thérapie cytoréductrice a donc un double avantage : elle réduit le nombre de globules blancs anormaux et « fait de la place » aux sains, tout en libérant de l’espace pour les globules rouges et les plaquettes. Il existe d’autres techniques pour retirer les cellules sanguines, telles que la phlébotomie et l’aphérèse, mais elles ne sont pas considérées comme une thérapie cytoréductrice.

L’utilisation de l’hydroxyurée et de l’interféron pour la thérapie cytoréductrice

Comme l’a expliqué le professeur Andrew Kukyendall, professeur de sciences oncologiques à l’Université de Floride du Sud, les médicaments les plus couramment utilisés en thérapie cytoréductrice sont au nombre de quatre : l’interféron ; hydroxyurée (ou hydroxycarbamide); Ruxolitinib ; et anagrélide. Les interférons sont des protéines naturellement produites par les cellules immunitaires et jouent un rôle très précieux dans l’inhibition de la réplication/propagation virale, dans le renforcement de la réponse immunitaire et également dans la lutte contre la prolifération des cellules cancéreuses. Ils peuvent également être développés en laboratoire pour obtenir des mélanges spécifiques enfermés dans un médicament puissant. En termes simples, la thérapie à l’interféron active le système immunitaire pour cibler et détruire les cellules indésirables, telles que les leucocytes anormaux émis par la leucémie myélomonocytaire chronique. Dans le passé, ces médicaments provoquaient une baisse significative du nombre de cellules sanguines, mais les nouvelles formulations sont plus sûres et plus efficaces et parviennent à contenir les cellules malades sans décomposer les cellules saines. Les interférons sont administrés par injection.

Comme les interférons, l’hydroxyurée – une chimiothérapie disponible en gélules – est un médicament capable de réduire toutes les cellules produites par la moelle osseuse, il est donc généralement administré à faible dose. Sa capacité vient du fait qu’il s’agit d’un inhibiteur de la synthèse de l’ADN, grâce au groupe hydroxylamino qui interfère avec certaines enzymes. Parmi les effets secondaires, il y a la leucopénie, l’anémie et la thrombocytopénie, ou des déficiences des éléments corpusculaires du sang, ainsi que le risque d’infections et de saignements. Il a également été démontré que l’hydroxyurée réduit le risque de caillots sanguins chez les patients atteints de thrombocytémie essentielle (TE) – pour laquelle elle est l’un des médicaments recommandés – et de polycythémie vraie (PV).

Le ruxolitinib est techniquement un inhibiteur de Janus kinase (JAK) et a la même fonction que l’hydroxyurée ; dans certains cas, il est utilisé lorsque ce dernier n’offre pas les avantages souhaités. L’anagrélide, également administré sous forme de gélules, est utilisé spécifiquement pour la réduction plaquettaire. Le busulfan peut également être utilisé en thérapie cytoréductrice. Généralement, ces médicaments peuvent être utilisés pour traiter les néoplasmes myéloprolifératifs tels que la polycythémie vraie (PV), la thrombocytémie essentielle (TE), la myélofibrose primaire et la leucémie myéloïde chronique, ainsi que la leucémie myélomonocytaire chronique (CMLM) dont souffre Berlusconi. On ne sait pas avec quels médicaments l’ancien premier ministre est traité. L’Association française de leucémie (AIL) explique que, dans le cas de la thrombocytémie essentielle, la thérapie cytoréductrice « consiste en l’hydroxyurée ou, pour les patients plus jeunes, en l’interféron », tandis que « chez les patients qui n’obtiennent pas d’avantages avec l’hydroxyurée, l’anagrélide peut également être utilisé, un médicament qui réduit la production de plaquettes en agissant sur la maturation de leurs précurseurs ».

