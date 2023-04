Microsoft Teams s’associe à Snapchat pour ajouter des filtres amusants aux appels vidéo

Teams est l’une des plateformes de communication et de collaboration les plus populaires au monde. Microsoft a déjà averti que Teams pourrait finir par être plus populaire que Windows lui-même. Le fait qu’il soit utilisé dans les affaires n’indique pas qu’il ne peut pas avoir une touche de plaisir et de créativité. Pour cette raison, Microsoft a annoncé une nouvelle intégration avec Snapchat, le réseau social connu pour ses filtres de réalité augmentée appelés Lenses.

Les lentilles Snapchat sont des effets qui sont appliqués à l’image de la caméra et qui peuvent transformer l’apparence des personnes ou de l’environnement avec des éléments virtuels. Par exemple, il existe des lentilles qui mettent un chat sur la tête, un paresseux sur l’épaule ou des lunettes de soleil sur le visage. Il existe également des lentilles qui modifient la couleur des cheveux, le teint de la peau ou la forme du nez.

Microsoft Teams vous permet désormais d’utiliser ces lentilles Snapchat dans les appels vidéo, individuels et de groupe, pour donner plus de dynamisme et de personnalisation aux réunions. Selon Microsoft, cette intégration vise à améliorer l’expérience utilisateur et à favoriser la connexion humaine dans un contexte de travail à distance.

Comment activer les lentilles Snapchat dans Microsoft Teams

Pour utiliser Snapchat Lenses dans Microsoft Teams, il n’est pas nécessaire de télécharger des applications ou des plugins supplémentaires, car Microsoft a intégré les Lenses directement dans la section des effets vidéo du client Teams. Bien sûr, il faut tenir compte du fait que cette fonction n’est disponible que pour les utilisateurs de Teams for Work, c’est-à-dire ceux qui utilisent Teams à des fins professionnelles. De plus, vous devez utiliser la version classique de Teams et non la nouvelle version d’aperçu publiée par Microsoft le mois dernier.

Pour activer les Lenses Snapchat avant de rejoindre une réunion, suivez ces étapes :

Cliquez sur « Effets vidéo » Puis dans « Plus d’effets vidéo » Faites défiler le panneau de droite et sélectionnez « Snapchat » dans la catégorie « Filtres » Faites défiler vers le bas pour voir toutes les lentilles disponibles et sélectionnez votre préférée Cliquez sur « S’inscrire maintenant »

Une fois à l’intérieur de la réunion, le Lens peut être changé à tout moment en cliquant sur l’icône de la caméra puis sur « Effets vidéo ». Vous pouvez également désactiver l’objectif en cliquant sur « Aucun filtre ».

Microsoft a ajouté plus de 20 lentilles Snapchat à Microsoft Teams, dont certains classiques comme celui avec l’arc-en-ciel qui vomit ou le chien avec une langue. Il existe également des lunettes Teams exclusives, comme celle avec le logo Microsoft ou celle avec le chapeau avec des écouteurs.

L’intégration de Snapchat avec Microsoft Teams intervient des mois après que Snap a fermé son application Appareil photo, ce qui a permis d’appliquer des filtres similaires dans Teams et Zoom. Snap Camera a été lancé en 2018 et a été principalement conçu pour le streaming sur Twitch, mais la flambée pandémique des appels vidéo l’a vu gagner en popularité et créer des moments viraux comme un patron transformé en pomme de terre lors d’une réunion d’équipe Microsoft Teams.

