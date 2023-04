Le Samsung Galaxy A12 Nacho reçoit la mise à jour One UI 5.1

Samsung a commencé à déployer la dernière mise à jour One UI 5.1 sur le Galaxy A12 Nacho. Pour le moment, la mise à niveau est disponible pour la variante « Nacho », et le Galaxy A12 vanille suivra bientôt. La nouvelle mise à niveau incrémentielle s’accompagne de plusieurs modifications ainsi que d’améliorations. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Samsung Galaxy A12 Nacho One UI 5.1.

Samsung installe le nouveau firmware de l’A12 Nacho avec A127MUBU8DWC6 au Mexique. Alors que la variante européenne / mondiale reprend le nouveau logiciel avec A127FXXU8DWC3, actuellement disponible en Russie. Au moment d’écrire ces lignes, la mise à jour est dans une phase continue et sera disponible pour tout le monde dans un instant. La mise à niveau est accompagnée d’un correctif de sécurité de mars 2023 et d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités.

En parlant des fonctionnalités, Samsung pousse One UI 5.1 vers Galaxy A12 Nacho avec des applications de stock mises à jour, un widget de batterie, un widget météo dynamique, permet d’éditer les informations EXIF ​​des images et des vidéos, un meilleur appareil photo et une meilleure galerie, y compris un accès rapide aux fonctionnalités de selfie , prise en charge de l’album de partage familial dans la galerie, accès rapide à Expert RAW, et bien d’autres.

Voici le changelog complet du Nacho Galaxy A12 Une mise à jour de l’interface utilisateur 5.1.

Appareil photo et galerie Changez rapidement la tonalité de couleur pour les selfies : Il est plus facile de changer la tonalité de couleur de vos selfies en utilisant le bouton Effets en haut de l’écran. Recherche plus puissante : vous pouvez désormais rechercher dans votre galerie plusieurs personnes ou sujets à la fois. Vous pouvez même rechercher des personnes sans étiqueter leurs noms en appuyant simplement sur leur visage. Remastérisation d’image améliorée : La remastérisation fait plus pour rendre vos images superbes en supprimant les ombres et les reflets. Vous pouvez également remastériser les GIF pour une meilleure résolution et clarté. L’aperçu a également été amélioré pour faciliter la comparaison de l’image originale avec le remaster. Créez un album de famille partagé : Il est plus facile que jamais de partager des photos avec votre famille. La Galerie recommandera des images à ajouter à votre album familial partagé en reconnaissant les visages des membres de la famille que vous sélectionnez. Vous bénéficiez de 5 Go de stockage pour chaque membre de la famille (jusqu’à 6 personnes). Affichage d’informations remanié : lorsque vous balayez vers le haut tout en visionnant une photo ou une vidéo dans votre galerie, vous pouvez voir quand et où la photo a été prise, quel appareil a pris la photo, où la photo est stockée, et plus encore. Maintenant avec une mise en page plus simple.

Multitâche Minimiser ou passer facilement en plein écran : vous pouvez désormais réduire ou agrandir une fenêtre d’application sans accéder au menu des options. Faites simplement glisser l’un des coins. Accédez à vos applications les plus utilisées en écran partagé : lorsque vous démarrez une vue en écran partagé, les applications que vous utilisez le plus souvent s’affichent sous vos applications récemment utilisées pour vous aider à trouver plus rapidement les applications dont vous avez besoin. Multitâche amélioré dans DeX : en mode écran partagé, vous pouvez désormais faire glisser le séparateur au centre de l’écran pour redimensionner les deux fenêtres. Vous pouvez également accrocher une fenêtre à l’un des coins pour qu’elle remplisse un quart de l’écran

Modes et routines Changer les fonds d’écran en fonction de votre mode : Définissez un fond d’écran différent en fonction de votre activité actuelle. Choisissez un fond d’écran pour le travail, un autre pour l’exercice, et plus encore. Plus d’actions pour les routines : de nouvelles actions vous permettent de contrôler le partage rapide et la sensibilité tactile, de modifier votre sonnerie et de modifier votre style de police.

Temps Accès rapide à des informations utiles : vérifiez les alertes météo, les résumés météo quotidiens et les heures de lever/coucher du soleil en haut de l’application Météo. Le graphique de température utilise désormais des couleurs pour montrer comment la température change tout au long de la journée. Graphique des précipitations horaires : un graphique horaire indique désormais la quantité de précipitations tombées à différents moments de la journée. Résumé sur le widget météo : un bref résumé des conditions météorologiques actuelles apparaît désormais sur le widget météo pour vous indiquer s’il fait beau, nuageux, s’il pleut ou s’il neige.

Internet Samsung Continuez à naviguer sur un autre appareil : si vous naviguez sur le Web sur un téléphone ou une tablette Galaxy et que vous ouvrez ultérieurement l’application Internet sur un autre appareil Galaxy connecté au même compte Samsung, un bouton apparaîtra pour vous permettre d’ouvrir la dernière page Web sur laquelle vous étiez. visualisation sur l’autre appareil. Recherche améliorée : vos recherches incluent désormais les noms des dossiers de signets et des groupes d’onglets. La logique de recherche améliorée vous permet de trouver ce que vous cherchez même si quelque chose n’est pas correctement orthographié.

Modifications supplémentaires Vérifiez le niveau de la batterie de vos appareils : le nouveau widget Batterie vous permet de vérifier le niveau de la batterie de vos appareils, directement depuis l’écran d’accueil. Vous pouvez voir combien de batterie il reste sur votre téléphone, Galaxy Buds, Galaxy Watch et autres appareils pris en charge. Suggestions de paramètres : une fois connecté à votre compte Samsung, des suggestions apparaîtront en haut de l’écran Paramètres pour vous aider à partager, connecter et améliorer votre expérience sur vos appareils Galaxy. Suggestions Spotify : le widget Suggestions intelligentes recommande désormais des pistes et des listes de lecture Spotify en fonction de votre activité actuelle. Obtenez les morceaux parfaits pour conduire, faire de l’exercice et plus encore. Pour obtenir des suggestions, vous devez vous connecter à un compte Spotify dans la dernière version de l’application Spotify. Choisissez où enregistrer les captures d’écran : vous pouvez désormais modifier le dossier dans lequel les captures d’écran sont enregistrées.



Si vous êtes un fier propriétaire du Galaxy A12 Nacho et que vous attendez la nouvelle mise à niveau One UI 5.1, c’est le moment de l’installer sur votre smartphone. Vous pouvez vérifier les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > Mise à niveau logicielle > Télécharger et installer.

Avant de mettre à niveau votre téléphone, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre téléphone à au moins 50 %. Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone, si vous connaissez le processus. Que vous souhaitiez mettre à jour votre téléphone via OTA ou que vous souhaitiez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

