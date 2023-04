CarPlay nouvelle génération a tué la star de la radio

Eddy Cue a tease « iOS dans la voiture » en 2013, et Apple a publié CarPlay en tant que mise à jour d’iOS 8 un an plus tard. CarPlay a tardé à être adopté par les constructeurs automobiles au cours des premières années. Pioneer a d’abord introduit CarPlay sur les voitures existantes en 2014, puis Hyundai a lancé le premier nouveau véhicule avec intégration CarPlay en 2015.

Maintenant, une décennie après sa première apparition publique, il est devenu plus difficile* d’acheter une nouvelle voiture sans CarPlay. Pourtant, General Motors se positionne comme un nouvel adversaire pour Apple et CarPlay. Les raisons cupides et néfastes pour l’abandon d’Apple CarPlay des véhicules électriques GM sont les plus susceptibles d’être à blâmer, mais je me demande si un certain aperçu d’Apple est également un facteur.

Si c’est GM ou CarPlay, je marche

Apple aime CarPlay, les entreprises aiment créer des applications pour CarPlay et, plus important encore, les acheteurs de voitures attendent CarPlay. Cette fonctionnalité vous permet de connecter votre iPhone à presque toutes les voitures modernes et d’accéder à votre bibliothèque musicale, à vos contacts téléphoniques et à votre système de navigation préféré avec une interface utilisateur que vous connaissez déjà. En fait, General Motors a constaté que les clients étaient suffisamment satisfaits de CarPlay pour commencer à déboulonner son propre système de navigation au profit d’Apple et de Google Maps via CarPlay en 2017.

Alors, comment General Motors abandonne-t-il le support CarPlay dans les véhicules électriques, comme l’a rapporté pour la première fois Reuters ? Selon le rapport, le Chevy Blazer tout électrique modèle 2024 sera le premier véhicule électrique à se lancer dans cette nouvelle aventure audacieuse.

Le pari de GM doit être qu’il y a plus d’argent à gagner en s’associant à Google et Spotify qu’en vendant des véhicules électriques équipés d’Apple CarPlay. D’autres constructeurs automobiles ont déjà monétisé CarPlay en verrouillant la fonctionnalité derrière un paywall. Et bien que j’aie une fois comparé CarPlay à un abonnement pour facturer des frais pour le port de votre ceinture de sécurité, l’approche brute de BMW est meilleure que celle de GM.

Ou peut-être qu’il y a plus de valeur dans la marque Chevy Blazer que dans Apple CarPlay, et seul GM a les données pour le prouver. Ne sous-estimez jamais la valeur des camionnettes des années 70, les amis.

En réalité, je suppose que le marché fera son travail et que les consommateurs continueront à privilégier CarPlay lorsque cela sera possible. Le Chevy Blazer 2024, qui est par ailleurs un multisegment électrique plutôt générique, ne connaîtra pas un tel succès que davantage de constructeurs automobiles envisagent un avenir sans CarPlay.

Voici le nouveau design audacieux du centre d’infodivertissement, sans CarPlay, qui viendra avec le Blazer électrique cet été :

Je prédis que GM renversera cette décision à temps et apportera CarPlay pour le trajet après tout.

C’est une chose pour Tesla et Rivian de ne jamais prendre en charge CarPlay. Les deux sociétés proposent des véhicules électriques innovants : des berlines et multisegments électriques pleine grandeur et compacts de Tesla et le premier camion électrique sur le marché de Rivian. C’est une autre chose pour une entreprise d’essayer de remettre le génie CarPlay dans la bouteille CarPlay après avoir été connu pour le prendre en charge.

Remplacer votre moteur à combustion interne Chevy qui a CarPlay par une nouvelle voiture électrique de Chevrolet qui n’en a pas ? Pour l’instant, de nombreux constructeurs automobiles proposent d’excellents véhicules électriques avec une intégration CarPlay impressionnante. Ce multisegment électrique déjà disponible est un bon citoyen CarPlay.

CarPlay 2013-2023

Cependant, j’ai peut-être tout faux. Et si General Motors ne rejetait pas CarPlay tel que nous l’avons aujourd’hui, mais rejetait plutôt le CarPlay de nouvelle génération qui nous a été présenté en juin 2022 ?

Il n’y a aucune raison de croire que les constructeurs automobiles ne pourront pas continuer à proposer CarPlay simple et contenu, mais les acheteurs de voitures en 2030 pourraient s’attendre à ce que la prise en charge de CarPlay indique la prise de contrôle étendue de l’interface utilisateur qu’Apple a dévoilée à la WWDC 2022.

Pour GM, la décision pourrait être un vote brutal contre un avenir où les acheteurs de voitures s’attendent à ce que les écrans intérieurs présentent une expérience homogène conçue par Apple. Si cela est un facteur dans la décision de GM, je suis moins confiant que CarPlay fera un retour dans les voitures GM. GM pourrait en fait être un pionnier.

GM est-il gourmand et myope, ou GM sera-t-il le premier de nombreux constructeurs automobiles à quitter CarPlay avant qu’Apple n’établisse une nouvelle norme avec CarPlay de nouvelle génération ? Si les constructeurs automobiles peu sûrs n’adoptent pas CarPlay de nouvelle génération, Apple devrait peut-être envisager de fabriquer sa propre voiture un jour. Juste une pensée.

