Phénomène D&D, l’histoire de Mattia Ceniti : « Maintenant, le jeu de rôle est devenu un métier »

Mattia Ceniti est un maître de Donjons & Dragons. Visage du projet InnTale joue le rôle depuis 15 ans. Netcost-security.fr l’a interviewé pour comprendre comment l’un des jeux de rôle les plus célèbres de l’univers nerd est en train de changer.

Avec Dungeons & Dragons : Honor for Thieves en salles et l’attente grandissante pour la nouvelle édition One D&D qui arrive en 2024, c’est comme si toute une génération redécouvrait le RPG conçu il y a près de 50 ans par Gary Gygax et Dave Arneson. Pour mieux comprendre le fonctionnement de Donjons & Dragons (en jargon D&D), nous avons interviewé Mattia Ceniti, alias Matt Aster, l’un des principaux visages et voix d’InnTale, un projet multimédia de diffusion de RPG (acronyme de jeu de rôle) très actif sur Twitch , YouTube et plus encore. Mattia Ceniti a essentiellement réussi à transformer la passion pour l’un des jeux de rôle les plus célèbres de l’univers nerd en un travail.

Comment décririez-vous Donjons & Dragons à quelqu’un qui ne le connaîtrait pas ?

À mon avis, il n’y a pas de réponse standard, mais je modifie la réponse en fonction de la personne en face de moi. Par exemple, une personne qui s’intéresse déjà aux jeux vidéo ou quelque chose comme ça me proposerait un RPG comme Donjons & Dragons en option où l’on écrit l’histoire en ayant une liberté de choix absolue, pour le meilleur ou pour le pire. Une liberté qui vous permet à la fois de faire de belles choses et de faire des erreurs, car vous vous retrouvez face à des défis difficiles. En tant que personne totalement éloignée de ce monde, je proposerais D&D comme une sorte de récitation, ou plutôt nous récitons tous une histoire ensemble, car oui, la figure du Maître gère le jeu, mais l’histoire elle-même est racontée en une manière chorale par les joueurs avec le support du DM. Donc, vous montez un spectacle impromptu, le tout à partir d’une idée dans votre tête.

Quels conseils peux-tu donner à ceux qui veulent commencer à jouer ?

L’essentiel dans le jeu de rôle est le plaisir. Nous n’agissons pour personne d’autre que nous-mêmes. Nous sommes assis à une table pour profiter tous ensemble et ramener à la maison une soirée agréable et créer des souvenirs. Donc, le seul but est celui-ci : faire quelque chose qui reste avec nous et nos amis. Parce que le plaisir et l’implication valent la peine d’être partagés à table. Si une seule personne s’amuse à une table de cinq, alors quelque chose ne va pas. Donc la référence que j’ai faite plus tôt au jeu d’acteur est juste pour cadrer ce qu’est D&D, mais en réalité il n’est pas nécessaire de savoir jouer ou improviser, l’important est simplement de trouver quelque chose qui nous donne satisfaction.

Vous avez mentionné la figure du Maître tout à l’heure. Quel est son rôle ?

Le Maître peut être compris comme la voix narrative de l’histoire. Prenons le cinéma : dans un film, la voix narrative n’est pas entendue par le protagoniste, mais par le spectateur. De même, le Maître peut être considéré comme une voix intermédiaire entre un joueur et le personnage. En d’autres termes, le Maître dit au joueur ce qu’il voit et perçoit son personnage, qui à son tour, grâce à ces informations, parvient à faire agir le personnage de la manière qu’il juge la plus appropriée. En bref, nous pouvons comprendre le Maître comme un télescope, quelque chose qui nous permet de voir ce qui se passe.

Compte tenu de la diffusion croissante du D&D et des contenus numériques, pensez-vous que le DMing peut devenir un métier efficace ?

C’est possible, oui. À mon avis, comme toutes les questions concernant la création de contenu et l’édition numérique, il y a peu de limites à trouver. Le jeu de rôle répond à certaines interrogations sur le grand marché du divertissement et donc oui, à mon avis, avec la bonne attention, avec les bonnes intentions et surtout les dimensions, il est possible de transformer le DM en métier, surtout quand il y a non tu joues juste mais tu évolues à la fois en tant que joueur et en tant que maître et tu deviens écrivain.

Lorsque vous commencez à créer vos propres règles, paramètres et histoires, c’est là que vous pouvez vraiment transformer cette passion en profession. Car oui, le contenu numérique est un moyen de transformer les passions en travail, mais dans le cas précis du jeu de rôle, c’est l’évolution naturelle à faire à 100% dans ce domaine.

Par rapport au moment où vous avez commencé à jouer à D&D, quelles évolutions avez-vous remarquées concernant les rôles, notamment pour répondre au public grandissant de ces dernières années ?

Je joue à D&D depuis environ 15 ans. J’ai commencé quand j’étais au collège, j’ai 30 ans maintenant, donc j’ai une belle carrière de joueur. Le rôle du Maître n’a pas trop changé au sein de D&D, car il reste la voix narrative, celui qui tisse les fils du destin dans lequel les joueurs et leurs personnages doivent se dénouer. Alors que, en ce qui concerne le jeu de rôle en général – donc pas seulement Donjons & Dragons mais aussi tous les autres manuels – au fil des années, il a connu d’énormes changements et évolutions, amenant même à se poser la question : le Maître est-il vraiment nécessaire ?

Cette question est en fait fondamentale, car elle a donné lieu à la création d’une série de jeux qui n’ont pas besoin de la figure du Maître, car l’histoire est racontée par tous ensemble. Au fil des années, le Maître est devenu une figure de plus en plus discutée et élaborée car un facteur fondamental est souvent oublié, à savoir que le Maître est un joueur, comme les autres. La différence, c’est qu’il doit prendre des notes, parce qu’il doit connaître l’histoire et être capable de la raconter. Mais au final, lui aussi est un joueur libre de s’amuser.

Pour finir, qu’attendez-vous de One D&D, la nouvelle édition du jeu qui arrivera en 2024 ?

C’est une bonne question. Disons qu’en ce moment je profite du présent. De nombreux manuels en italien et en anglais continuent de sortir, et ils en ont annoncé (en référence à Wizards of the Coast NdA) d’autres qui doivent encore sortir, ce qui sera très intéressant à mon avis. Et donc maintenant je préfère vivre dans le présent. Je suis très content de ces éditions, même si à la nuit des temps j’étais l’un des nombreux détracteurs. Puis, quand j’ai commencé à essayer, jouer et plonger dans ce monde, j’ai trouvé que c’était une évolution très intéressante basée sur la simplification.

