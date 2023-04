Un trompettiste de jazz poursuit Apple en justice et gagne : « La décision aidera les petites entreprises »

Apple Inc de Steve Jobs et Apple Corps des Beatles s’étaient réglés à l’amiable après une bataille en 2007 sur les droits des chansons des Beatles.

Un trompettiste de jazz, Charlie Bertini, a poursuivi Apple et a réussi à gagner. La dynamique est celle de David contre Goliath. Le musicien avait fondé la marque Apple Jazz en 1985, une section de musique live, puis la société Cupertino arrive et décide d’étendre sa marque et d’introduire la musique live, contrastant ainsi avec la section Bertini. Un geste lourd qui aurait créé une concurrence inégale.

Bertini avait déjà essayé en 2021, mais avait perdu l’affaire, maintenant devant la Cour d’appel des États-Unis, il a réussi à annuler la décision, obtenant l’exclusivité pour sa marque. « Peut-être que cette décision aidera également d’autres petites entreprises à protéger leurs droits de marque », a déclaré l’avocat de Bertini.

La bataille juridique contre Apple

Tout a commencé en 2015, quand Apple a abandonné sa plateforme musicale. Bertini a alors entamé une bataille juridique contre Cupertino pour défendre sa marque, Apple Jazz, dédiée à la musique live et fondée bien avant la plateforme de streaming de l’entreprise. Une bataille qui s’est mal terminée, car en 2021, le tribunal américain de l’Office des marques a donné raison à Apple, arguant que la marque Berini était liée à Apple Corps, enregistrée par les Beatles en 68 mais ensuite fusionnée dans l’entreprise avant même que je sois un musicien de jazz déposé ça en 1985.

Ça ressemble à la fin mais ça ne l’est pas. La décision de 2021 a en fait été annulée par la Cour d’appel des États-Unis. Comme le rapporte Reuters, Apple ne peut pas incorporer de performances en direct dans la marque Apple Corps car il s’agit d’une catégorie différente de celle des enregistrements audio de la section, et la marque n’incluait pas de musique en direct lors de son dépôt. « L’ajout d’une marque pour un bien ou un service ne garantit pas la priorité pour tous les autres biens ou services dans la demande de marque », a déclaré le tribunal. Il a ainsi donné raison aux craintes de Bertini : des performances live sur Apple Music n’auraient fait que semer la confusion, et une concomitance insistante avec l’Apple Jazz fondé par le musicien.

Il y a un précédent. Apple Inc de Steve Jobs et Apple Corps des Beatles se sont réglés en justice après une bataille acharnée en 2007. Ils se sont séparés de la cession de la marque et Apple a réussi à libérer les droits de vente des chansons des Beatles sur iTunes. Ce n’est pas un hasard, en effet, il semble que Steve Jobs était un grand fan du groupe, et avait déboursé un demi-milliard de dollars pour acquérir les droits de la marque Apple Corp.

