WhatsApp fonctionne sur les messages vocaux éphémères : audio qui disparaît pour protéger les secrets

Avec la nouvelle fonctionnalité, il ne sera plus possible d’enregistrer, de transférer et de partager l’audio à son expiration. L’option est déjà active pour les photos et les vidéos et viendra également pour les SMS.

Ils ne peuvent être entendus qu’une seule fois. Les dernières nouvelles de WhatsApp se concentrent toujours sur la confidentialité. Pour protéger les utilisateurs, après les photos et vidéos qui disparaissent dès qu’elles sont ouvertes et visionnées, il y aura désormais des messages vocaux éphémères. Ils s’autodétruiront et ne pourront pas être sauvegardés, transmis ou partagés.

Une fois de plus, c’est le blog WABetaInfo qui a trouvé les indices dans le code de prévisualisation de l’application. La caractéristique a été identifiée dans le Android bêta numéro 2.23.7.8, et on ne sait pas quand il sera mis à la disposition des utilisateurs. Cependant, les messages vocaux éphémères font partie d’une longue lignée dont l’application s’occupe depuis un certain temps. Il existe déjà des vidéos et des photos qui disparaissent avec le même mécanisme, et des chats secrets accessibles uniquement à l’aide d’une empreinte digitale arrivent bientôt.

Fonctionnement des messages éphémères

L’opération est simple, très similaire à celles des images et des vidéos qui disparaissent. En effet, les messages vocaux envoyés avec cette option ne peuvent pas être sauvegardé, transmis ou enregistréprotégeant ainsi la vie privée de l’expéditeur. Le nom, voyelles éphémères, rappelle la courte durée, mais pas seulement qu’une fois reproduit, l’audio disparaîtra sans pouvoir être récupéré d’aucune façon.

L’objectif de l’application de messagerie est de rendre le chat encore plus sûr pour les utilisateurs. Au-delà du cryptage de bout en bout qui a caractérisé WhatsApp ces dernières années en termes de sécurité et de confidentialité, il a maintenant ajouté un contenu autodestructeur. L’option des messages éphémères est destinée à réduire le risque que d’autres personnes écoutent des messages vocaux privés. En réalité, cependant, la fonctionnalité est encore en développement et peut être sujet à changement, et on ne sait pas encore quand il sera officiellement disponible sur l’application. Selon WebBetInfo, étant déjà présente dans la version Beta pour iOS, l’option pourrait déjà être disponible dans les mois à venir.

Photos et vidéos autodestructrices

WhatsApp en début d’année avait déjà annoncé des messages qui s’autodétruisent en quelques secondes. L’option, appelée View Once, comme WABetaInfo l’explique toujours, vise à créer des messages qui disparaissent une fois consultés, afin de protéger davantage la confidentialité des utilisateurs. En novembre 2020, WhatsApp a en fait ajouté l’option de les faire disparaître, mais seulement après sept jours. Ces derniers mois, il a amélioré cette fonctionnalité, réduisant le temps nécessaire pour supprimer le message à 24 heures.

La fonctionnalité View Once a déjà été utilisée par des millions d’utilisateurs pour du contenu multimédia, et l’option pour les messages vocaux éphémères est susceptible de fonctionner de la même manière. Afficher une fois est activé en choisissant une photo ou une vidéo à envoyer, puis en appuyant sur l’icône « 1 » encerclée sur le côté droit de l’invite de légende. Pour les messages texte, il existe actuellement une icône de bouton d’envoi spéciale avec un cadenas ajouté, bien que la conception puisse changer.

Chats secrets Whatsapp

Toujours au sujet de la vie privée, WebBetaInfo écrit sur son blog : « Nous avons découvert que WhatsApp travaille sur une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de bloquer les chats ». La fonctionnalité pourrait être publiée dans une future mise à jour bêta et vous permettra de verrouiller une seule conversation, qui ne peut être lue que si vous vous connectez à l’aide de votre empreinte digitale. De plus, le chat secret n’apparaîtra même pas dans la liste lorsque vous ouvrirez l’application, et le contenu multimédia que vous envoyez ne sera pas automatiquement enregistré dans la galerie de votre smartphone.

